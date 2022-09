Star Wars: Andor, por qué la nueva serie con Diego Luna es la más alejada del universo Skywalker

escuchar

En una calle solitaria, alguien camina. Lo siguen dos sujetos con la actitud de los que creen ser dueños de todo, son una especie de policías, pero esta noche, en este rincón de la ciudad, ambos son criminales. El objetivo se defiende, pero la fuerza que usa es demasiada y los atacantes mueren. La víctima que ahora es culpable huye mientras, en algún lugar, naves espaciales y robots operan como si nada hubiera pasado.

De no ser por la mención de ciencia ficción, el párrafo anterior pudo haber descrito una película de misterio. Pero es Star Wars: Andor, serie que se aleja de los sables de luz para mostrar a la persona común, ajena en un principio a las acciones del Imperio que mató a casi todos los jedi. Impensable diez años antes, esta es solo una muestra del camino de la franquicia a corto plazo: series donde el apellido Skywalker no está al centro, donde se exploran distintos rincones de una galaxia que es ficticia, pero tan rica en detalles y personajes que concentrarse solo en jedis y siths resultaría un desperdicio.

Origen heroico

En 2016 llegó a los cines Rogue One: A Star Wars Story, primer spin-off de acción real de la saga que muestra a un grupo desigual de rebeldes uniendo fuerzas para robar los planos de la Estrella de la Muerte, arma del Imperio que tiene el poder de destruir planetas. La misión es peligrosa y todos los héroes mueren, pero no sin antes tener éxito. Los frutos del sacrificio se aprecian en Star Wars: Una nueva esperanza (1977).

Uno de estos mártires es Cassian Andor, un hombre práctico que hizo cosas cuestionables, siempre con el objetivo de liberar a la galaxia. Interpretado por el mexicano Diego Luna, Andor vuelve con serie propia, ambientada antes de su inevitable sacrificio y que muestra cómo se forja un rebelde desde el corazón del pueblo oprimido. Completan el elenco actores como Genevieve O’Reilly, Adria Arjona y Stellan Skarsgård.

Andor, la serie que tiene como personaje central al capitán rebelde personificado por Diego Luna, es una de las nuevas apuestas

Obediencia y totalitarismo

En sus películas, Star Wars se concentró en el conflicto, pues el Imperio contra los Rebeldes, los malos contra los buenos, garantiza drama y acción. Pero esta saga mantuvo al público lejos del día a día de la galaxia. ¿Cómo afecta una dictadura la vida de personas normales? En sus primeros episodios, a los que tuvo acceso este diario, Andor se presenta como la serie más distinta de esta saga hasta ahora, donde la política recibe un peso inédito en un universo marcado, más bien, por la acción y misticismo.

Allí está el personaje Syril Karn, oficial de seguridad de rango bajo que, apenas recibe un poco de poder, intenta hacer lo que considera correcto. Su decisión, pequeña en apariencia, trae consecuencias. “Cuando estaba desarrollando el personaje, veía qué cosas lo motivaban, y las cosas que lo gobernaban eran todas traumáticas”, contó a El Comercio el actor que lo interpreta, Kyle Soller. “Cuando las personas tienen asuntos sin resolver que luego dirigen hacia otros, se vuelven extremadamente peligrosas. Siempre siento que con un villano tienes que entender por qué toma estas decisiones, de dónde vienen, porque la luz y la sombra existen dentro de cada persona”, sostuvo.

Por su parte la actriz Denise Gough, que interpreta a la analista Dedra Meero, una burócrata de la cúpula del Imperio; hace hincapié en lo distinta que esta serie. “Incluso Cassian Andor hace cosas que no encajarían en la descripción de un héroe. Así que tienes personas en posiciones que son consideradas villanescas, haciendo cosas que, tal vez, no sean consideradas siempre así”, dijo.

Viaje a lo desconocido

Más allá de los cómics y novelas, que no necesariamente coinciden con la cronología oficial, Star Wars tuvo tres trilogías de películas: la original (1977-1983), la precuela (1999-2005) y la secuela (2015-2019). Durante esta última etapa también apareció la primera serie de acción real de la franquicia, The Mandalorian, aclamada por igual en crítica y audiencia y que volverá en 2023 con su tercera temporada. Mientras tanto, en el cine las cosas no fueron necesariamente bien con la trilogía final.

Jyn Erso (Felicity Jones) y Cassian Andor (Diego Luna), en Andor

Tras los US$ 2000 millones recaudados por The Force Awakens (2015) del director J.J. Abrams, la segunda cinta, The Last Jedi (2017), solo consiguió US$ 1300 millones. Dirigida por Rian Johnson, la película desató discusiones cuando un grupo tóxico de fans se quejó en redes con argumentos en sexistas y racistas, ataques dirigidos a la actriz de origen vietnamita Kelly Marie Tran; y en parte conservadores, en oposición al tratamiento de Luke Skywalker, que pasa por una “crisis de fe”. La tercera entrega, The Rise of Skywalker (2019), contó de nuevo con Abrams y fue un retorno a los orígenes con decisiones creativas por lo menos cuestionables. ¿Y la recaudación? Menos plata, US$ 1074 millones.

Desde entonces mucho ocurrió: Una trilogía adicional fue cancelada, otra trilogía, del despreciado Rian Johnson, estaría en la cuerda floja. Si bien habrá películas en el futuro, de momento el foco es TV (ver recuadro para más detalles). Como dijo a Vanity Fair la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, esto se corresponde a los orígenes de la saga: siempre fue narración seriada, de ahí que su paso a Disney+ haya sido orgánico. Andor es un paso más en esta nueva era, pero tal vez no sea el definitivo. Al final, depende de la respuesta del público y si esta serie, y las que vengan, tienen suficiente “fuerza”.