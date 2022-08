Andor: así es el prometedor trailer de la nueva serie de Star Wars con Diego Luna al frente

Cuando la primera película de Star Wars llegó a los cines en 1977, los pronósticos eran muy pesimistas. Sin embargo, esa película que bebía de los viejos seriales de ciencia ficción, se convirtió en una de las franquicias más rentables de Hollywood, que a 45 años de su primer paso, aún sigue brindando nuevas historitas y enfoques. Y en las últimas horas, Disney estrenó el avance de Andor, la nueva serie ambientada en este mundo creado por George Lucas.

El trailer que llegó durante el lunes, muestra las primeras imágenes de la serie de ciencia ficción, que contará una aventura inédita de Andor (Diego Luna), el valiente héroe que hizo su debut en el marco del film Rogue One. Según se pudo apreciar en el segundo avance (que resulta mucho más revelador que el primero), la historia no solo mostrará los primeros pasos de Andor en batalla, sino también el origen de las fuerzas rebeldes. En este sentido, la serie promete echar luz en uno de los pasajes más interesantes de la continuidad Star Wars, que son los vinculados al origen del movimiento rebelde, quiénes fueron sus principales impulsores, y cómo un grupo de soldados y políticos sin el poder económico del Imperio, lograron oponerse a esas imponentes fuerzas.

De ese modo, el avance da cuenta de esas batallas iniciales, y la oposición que presentaron a las fuerzas del mal, algunos pequeños lugares decididos a no dejarse someter. A diferencia de otras series recientes de Star Wars, que hicieron foco en cuestiones vinculadas a los Jedi o al destino de personajes solitarios, Andor promete no solo grandes dosis de acción, sino también de intrigas políticas, uno de los aspectos más interesantes de esta saga. Cuáles son los primeros pasos de Cassian Andor en su lucha contra el Imperio, su búsqueda de su justicia y cómo nació el vínculo con Saw Gerrera (Forest Whitaker), serán algunas respuestas que brindará este esperado relato.

Andor presenta muchas caras nuevas ( y no tanto) que llegan al universo Star Wars, entre quienes se destaca Stellan Skarsgard, Genevieie O’ Reilly (que interpretará nuevamente a Mon Mothma), Alex Ferns, Adria Arjona, Alex Ferns, Fiona Shaw Kyle Soller, Anton Valensi y Clemens Schik. Con respecto a posibles cameos, aún no hay rumores al respecto.

Jyn Erso (Felicity Jones) y Cassian Andor (Diego Luna), en Rogue One

El personaje de Andor hizo su debut en el mencionado film Rogue One, allí Luna compuso al carismático jefe de un grupo de rebeldes. Formando equipo con Jyn Erso (Felicity Jones), Chirrut (Donnie Yen), y K-2SO (Alan Tudyk) entre otros, Andor lideraba una misión suicida, con el fin de entregar unos planos que informaban sobre el punto débil en la Estrella de la muerte. Gracias a esa información, Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) eran capaces de destruir esa gigantesca nave de combate, al final de Episodio IV.