House of the Dragon: ¿Qué pasará en el episodio 6 y cómo terminó el capítulo 5?

House of the Dragon llegó a la mitad de la última temporada con un impresionante quinto capítulo titulado “We Light the Day”. Como ya se había anunciado, en este episodio volvimos a ser testigos de una boda: la de la princesa Rhaenyra (interpretada por Milly Allcock) y su primo, Laenor Velaryon (Theo Nate), lo que finalmente consolidó el propósito de “la serpiente marina” de unir su casa a la del rey Viserys I (Paddy Considine). Pero en este episodio, la atención no solo estuvo puesta en esta unión. A continuación, te contamos qué pasó en el quinto episodio.

¡A partir de aquí, esta nota contiene spoilers!

“We Light the Day” comenzó con un asesinato. El príncipe Daemon (Matt Smith) volvió a su hogar para darle fin a la vida de su esposa, Lady Rhea Royce (Rachel Redford). Como ya había expresado el hermano menor del rey, su unión matrimonial no era de su agrado y, tras los hechos mostrados en el capítulo 4, en los que se revelan sus intenciones con la princesa Rhaenyra, su sobrina, su situación conyugal representaba una traba en sus planes.

Más adelante, la reina consorte Alicent Hightower (Emily Carey) tiene una conversación con su defenestrado padre (Rhys Ifans) que la hace abrir los ojos sobre la fe a ciegas que le tiene a la princesa Rhaenyra. Es así que, buscando que el hombre más cercano a su examiga, Sir Criston Cole (Fabrien Frankel), le confiese que la princesa realmente tuvo algo con Daemon, descubre que la joven tuvo en realidad relaciones sexuales con su guardia.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, en la nueva serie de HBO, House of the Dragon

Sin confesarle lo que sabe a la princesa Rhaenyra, la reina Alicent llega a la recepción previa a la boda con Sir Laenor Velaryon. El joven había logrado un acuerdo con su futura esposa. Ya que ella no tenía problemas en que, después de la boda, él siga manteniendo una relación romántica con un caballero llamado Joffrey Lonmouth (Solly McLeod), ella podría hacer lo propio con quien quisiera. Sin embargo, cuando Joffrey busca a Sir Criston Cole para asegurarse de que no revele los secretos del futuro rey consorte y que siga cuidando los de la princesa Rhaenyra, Sir Criston Cole enfurece y lo mata a golpes.

La boda se realiza con el joven Velaryon envuelto en lágrimas y la princesa Rhaenyra preocupada por el futuro, mientras su padre, el rey Viserys I, cada día muestra una salud más deteriorada.

¿Qué pasará en el capítulo 6?

Como cada domingo, tras el final de un episodio, se revela un avance de lo que vendrá en la siguiente semana. Este es el adelanto en video correspondiente al capítulo que llevará por título “The Princess and the Queen”:

En el tráiler se confirma que en el sexto episodio habrá un salto temporal que marcará un cambio en parte importante del elenco. Así, los roles de Rhaenyra y Alicent, por ejemplo, recaerán en las ya anunciadas Emma D’Arcy y Olivia Cooke, respectivamente.

El próximo capítulo llevará por título "The Princess and the Queen"

Los roles de Laenor Velaryon y su hermana Laena, que en el capítulo 5 mostró un acercamiento al príncipe Daemon, también serán tomados por actores de mayor edad. Pero el cambio más importante en el elenco será el del actor que asuma el rol del príncipe Aegon Targaryen en su edad adolescente.

En el avance del episodio 1x06, vemos al adolescente demostrando sus dotes para el combate ante la mirada alegre del rey Viserys I. Otros herederos también será protagonistas del próximo capítulo. Se trata de los hijos de la princesa Rhaenyra con Laenor Velaryon. “Tener un hijo como ese es un error, pero tener tres es un insulto”, se le oye decir a la reina Alicent sobre los herederos de la princesa que tienen la cabellera oscura, como la de Sir Cristone Cole, y no rubia como la de los miembros de la casa Velaryon.

El próximo episodio de House of the Dragon se estrenará el 25 de septiembre a las 22 horas en HBO Max.