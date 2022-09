Genevieve O’Reilly, sobre Andor: “Esta serie logra lo mejor de Star Wars, que es maridar lo épico con lo íntimo”

Alta, distinguida y misteriosa: Mon Mothma es uno de los personajes con mayor magnetismo de Star Wars, presente tanto en la trilogía original como en las precuelas dirigidas por George Lucas, en series animadas y ahora en Andor. Luego de su rol decisivo en Rogue One, Genevieve O’Reilly vuelve a ponerse en la piel de esta senadora rebelde y dialogó con LA NACION acerca de los desafíos que afrontará su personaje en la nueva serie que estrena este miércoles en Disney+.

Con amplia experiencia en Hollywood, gracias a títulos como Avatar o La leyenda de Tarzán, sin dudas O’Reilly encontró en Mon Mothma su papel más popular. Luego de que Caroline Blakiston la interpretara en El regreso del Jedi en 1983, ella tomó el papel en la precuela en 2005 en La venganza de los Sith y lo repitió en Rogue One en 2016 y en la serie animada Star Wars Rebels.

Ahora O’Reilly vuelve a ser Mon Mothma en Andor, en donde comparte cartel con Diego Luna (Cassian Andor), en una historia situada cinco años antes de Rogue One que se desarrollará a lo largo de doce episodios en su primera temporada.

-Su primera participación en el universo de Star Wars fue con este mismo personaje en La venganza de los Sith, que originalmente iba a tener más presencia pero muchas de sus escenas fueron eliminadas en la edición. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

-¡Con mucho cariño! Fue uno de mis primeros trabajos como actriz y recuerdo el impacto que me generó estar en ese nuevo mundo en donde las cosas parecían únicas: estar rodeada de pantallas azules, escenografías hechas a escala, un ambiente cinematográfico en el que nunca antes había entrado. Recuerdo el vestuario, exquisito. Y el placer de trabajar con Natalie Portman, una mujer extraordinaria y una actriz increíble. Fue un placer. Es un momento de mi vida que recuerdo con mucho cariño.

-Y este regreso, ahora en formato de serie, ¿es muy distinto? ¿Cuáles son los desafíos para una actriz en un ambiente lleno de efectos especiales?

-Creo que Star Wars lo hace muy bien desde el principio, y que Andor continúa en esa tradición de maridar lo épico con lo íntimo. Son historias tan universales como familiares y eso es muy bienvenido por los actores. Es maravilloso tener la oportunidad de jugar en una escala tan grande y, sin embargo, que lo que impulse a tu personaje sea maravillosamente humano, que esté motivada por sus ideales, por las cosas con las que sueña alcanzar, los objetivos que se impone. Es una situación verdaderamente cinematográfica pero en escala. En su corazón, Andor es bellamente humano.

Genevieve O'Reilly vuelve a ponerse en la piel de Mon Mothma

-¿Y qué nos puede decir sobre su personaje? La última vez que lo vimos fue en Rouge One, pero Andor es una precuela de esos sucesos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la serie?

-Nos vamos a encontrar con Mon Mothma en un lugar en el que nunca la habíamos visto antes: ella está inmersa en el Imperio. Su mundo es el Imperio y la alta política. En este momento ella es de la alta sociedad y se ve diferente de cómo la hemos visto antes, pero, sin embargo, en su corazón es la misma mujer porque siempre mantiene sus ideales. Ella lucha por lo que cree, pero en este caso es la voz de la diplomacia. De algún modo, Mon Mothma está luchando con palabras por el mismo objetivo por el que Cassian está luchando en un campo de batalla. La idea que todos tenemos de Mon Mothma es una especie de mujer estatua, ¿no? Como un pilar firme en donde apoyarse, alguien muy noble y muy distinguida. Pero ahora vamos a poder verla detrás de escena, quién es la mujer detrás de la estatua.

Cassian Andor, en la piel del mexicano Diego Luna Des Willie

-Andor es una serie más larga que las habituales en Star Wars, tiene doce episodios en su primera temporada. ¿Cree que el streaming brinda más posibilidades a la hora de contar historias?

-Lo que nos permiten las plataformas de streaming es una narrativa de formato largo, ideal para investigar y saber más de un personaje. Los artistas ahora tenemos más tiempo para contar una historia y por eso pueden ser más ambiciosos, más valientes, más arriesgados, y creo que para los actores y actrices nos da la paz de desarrollar personaje de una manera en la que no se puede dentro de un intervalo de tiempo de película de dos horas.

-Parece ser un desafío muy positivo para los actores...

-El streaming es un lugar muy emocionante para trabajar como actor en este momento porque creo que estamos frente a la posibilidad de contar una historia de una manera que no habíamos hecho antes. Y siento que con Star Wars en particular permite contar lo épico junto a lo íntimo. Ahora podemos tocar temas universales a través de dinámicas familiares o de distintos personajes, dándole espacio a esas personas, sus peleas... Estoy muy contenta de que los fanáticos vean eso en Andor.

Genevieve O'Reilly fue ovacionada en la última edición de "Star Wars Celebration" Jesse Grant - Getty Images North America

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un elenco tan diverso, encabezado por Diego Luna?

-En esta serie me ha tocado un grupo extraordinario de actores. Me volví fan de todos ellos. Creo que la diversidad en el elenco es algo de lo que estar orgulloso, y no hablo sólo de etnia sino también de edad, género... Es un grupo realmente muy especial y me siento honrada de ser parte. Estoy orgullosa de que nuestros productores y creadores permitan tantas voces femeninas en una narrativa de Star Wars para tener otros puntos de vista, otros sonidos. Venimos de diferentes partes del mundo y, sin embargo, encajamos perfecto en una historia universal . Todo sucede en distintos planetas en una galaxia muy, muy lejana y, sin embargo, están unidas por una historia, una narrativa fuerte y diversa.

-En ocasiones esa diversidad genera división entre los fanáticos de Star Wars, quienes pueden ser tóxicos en redes sociales... ¿Usted vivenció eso en primera persona?

-Mi experiencia con los fanáticos de Star Wars es que son increíblemente apasionados. No solo por esta historia sino también por los personajes y puedo decir que personalmente vuelve más valioso mi trabajo. Cuando se me acercan siempre es como parte de una celebración. Son personas no sólo interesadas en las películas o series, sino en la cultura y la narrativa de Star Wars, y creo que eso es realmente especial. Me encanta ser parte de eso.