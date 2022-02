Stefi Roitman puso fin a los rumores y contó cómo se lleva realmente con su suegra, Marlene Rodríguez

A pocos días del inicio del 2022, el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Rotiman ya se ubicó entre los eventos más destacados del año. Desde la exclusiva y lujosa locación que eligieron para celebrar hasta el despampanante vestido de la novia, todo se convirtió en tema de eternos debates tanto en las redes como en los medios de comunicación. Pero el tan esperado día del clan Montaner se vio opacado por los crecientes rumores de una mala relación entre la influencer argentina y su suegra, Marlene Rodríguez. Cansada de las habladurías, la nueva integrante del clan decidió salir a aclarar los tantos.

Stefi Roitman y Ricky Montaner durante su casamiento Instagram @montaner

Ricky Montaner y Stefi Roitman comenzaron su relación a través de las redes sociales, cuando el músico se animó a enviarle un mensaje a la actriz. Luego de varias idas y vueltas, ella viajó a Estados Unidos para verlo y, a partir de ese momento, nunca más se separaron. Antes de cumplir dos años de novios, se comprometieron y, un par de meses más tarde, dieron el “sí, quiero”, durante el evento más esperado del mundo del espectáculo.

No hubo detalle de la boda que no fuera analizado e indagado por parte de los miles de fanáticos de la pareja, en especial porque tanto la organización como la fiesta en sí estuvieron tapadas por un manto de misterio. El mismo día, fueron pocos los detalles que se conocieron de lo que sucedía en el interior del salón ya que prohibieron la entrada al recinto con celulares y no hubo ninguna cámara en el interior que perteneciera a los medios. Más tarde, explicaron que tanto secreto se debió a que se viene el reality show de la familia y, por ende, intentaron conservar las imágenes exclusivas.

Los fans criticaron el look de Marlene Rodríguez para la boda de su hijo y Stefi Roitman archivo

No obstante, hubo un factor que llamó la atención de más de uno y fue la elección de vestuario de Marlene Rodríguez, la mamá de Ricky. La matriarca lució una pollera negra junto a una camisa blanca y decoró su peinado con una corona de perlas. De esta forma rompió la regla de oro de no vestir de blanco en una boda para no opacar a la novia y los fans lo interpretaron como un claro signo de una ferviente rivalidad. Asimismo, trascendió que Stefi se habría molestado por esta actitud. Incluso, se dijo que antes de caminar hacia el altar, la joven expresó: “Hasta acá me tengo que aguantar estas cosas”.

La influencer utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre la empatía y la solidaridad entre mujeres Twitter

La situación solo empeoró cuando la influencer regresó de su luna de miel sola y, en medio de los crecientes rumores de una posible crisis con su marido, tuiteó: “Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”. Luego del contundente mensaje, todos los dedos apuntaron hacia Marlene.

Harta de las especulaciones en torno a su persona, Stefi se refirió a este supuesto conflicto durante su paso por el ciclo radial Perros de la calle (Urbana Play). “La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, manifestó.

Stefi Roitman puso fin a los rumores sobre su mala relación con Marlene Rodríguez Archivo

En ese sentido, agregó: “Entonces que digan lo que digan, pero llega un punto que nos llegan cosas de diarios serios. ¿Lo último que no podía creer? Lo que leí hoy sobre un tuit que escribí y que fue dirigido a mi suegra. ¡Siguen con eso!”.

A continuación, los conductores quisieron saber cómo se tomaban puertas adentro todos los rumores y las noticias sobre su vínculo. “Nos reíamos de lo que se dice, pero ahora ya no lo hablamos. Yo me contengo, pero me encantaría responder todo. Al principio me afectaba, pero ahora ya no porque entiendo que es mentira”, agregó, frustrada. Con las cosas claras, ya solo será cuestión de tiempo hasta que quede en evidencia si, efectivamente, se llevan bien.