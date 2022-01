Súper enamorados: Ricky Montaner y Stefi Roitman partieron de Ezeiza rumbo a su luna de miel

Relajados, con ropa cómoda, sonrientes y muy acaramelados, Stefi Roitman y Ricky Montaner partieron hoy desde Ezeiza con rumbo paradisíaco desconocido para disfrutar de su luna de miel. Luego de haber protagonizado el casamiento del año, el compositor y la actriz -quienes no habían hecho declaraciones a la prensa hasta el momento- se vieron abordados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini por el movilero de Intrusos. Lejos de mostrarse molestos, dejaron que el periodista los acompañe durante todo el trayecto hasta la zona de preembarque y hablaron de su amor, de la boda, de la luna de miel y de por qué no vendieron las imágenes de su enlace a la prensa.

A Ricky Montaner y Stefi Roitman se los vio muy relajados en Ezeiza Gerardo Viercovich

Con las valijas en la mano, Ricky Montaner y Stefi Roitman buscan el mostrador dónde embarcarse Gerardo Viercovich

“¿Cómo fue el casamiento?”, arrancó Rafa Juli, el cronista de Intrusos. “Espectacular”, respondió Ricky. “¿Qué fue lo más emocionante que has vivido?”, siguió. “Mi mujer”, agregó Montaner para luego confirmar que estaban a punto de comenzar su luna de miel. “Ay sí, qué placer. Nos vamos por arriba, a la playita”, dijo Stefi relajada. Cuando Juli intentó saber cuál era el destino final, Ricky fue tajante: “Nos vamos lejos. Lejos del mundo nos vamos”.

Sobre el casamiento , Stefi contó que ella era una de esas adolescentes románticas que deseaba una boda como la que finalmente tuvo. “Yo era una de esas. Era Susanita. Después un poco se me pasó y volvió hace un tiempito. Así que estoy muy emocionada, más de lo que soñé, fue una belleza”.

Stefi Roitman aseguró que su casamiento fue mucho más de lo que alguna vez soñó Gerardo Viercovich

Ricky Montaner, sobre Stefi Roitman: “Yo estoy perdidamente enamorado” Gerardo Viercovich

“Yo estoy perdidamente enamorado”, reconoció luego Montaner . “¿Te enamoraste alguna vez así en tu vida o esta es la vez que tocaste el cielo con las manos?”, le preguntó Juli. “Hermano, imagínate, mi mujer es el mismo cielo”, sentenció el cantante. Luego reconoció que, desde que la conoció, todas sus canciones tienen que ver con ella. En ese momento, Juli encaró a la actriz: “¿Cuál es la canción de Ricardo que más te gusta y más representa este amor?”. Ella, sin dudar ni un segundo, respondió: “Tan enamorados”, en relación con un tema de su famoso suegro.

Ya muy cerca de la zona de preembarque, la pareja reconoció que quieren ser padres, pero que todavía no llegó el momento y contó por qué ellos mismos cubrieron con cámaras la gran fiesta y no vendieron a ninguna revista ni a un canal de televisión las imágenes o la exclusividad: van a hacer un reality de los Montaner. Aun no tiene fecha de estreno esta producción, pero material le sobra: todo lo que pasó en el casamiento se podrá ver allí.

Ricky Montaner y Stefi Roitman, al llegar a la zona de preembarque en Ezeiza Gerardo Viercovich

Y vivieron felices…

Roitman ya es formalmente parte del “clan Montaner”. La actriz e influencer argentina se casó el sábado 8 de enero con Ricky, uno de los hijos de Ricardo Montaner, en una celebración para más de 400 invitados en el exclusivo haras de campo El Dok, en Exaltación de la Cruz.

Poco después de finalizada la ceremonia, los novios subieron a sus cuentas de Instagram una foto tomada tras dar el “sí, quiero”. En la imagen se puede ver el vestido elegido por la actriz para el gran día, a cargo del diseñador correntino Justo Ocampo, que era una de las grandes incógnitas de la velada. A lo largo de la noche, Roitman lució dos cambios de vestuario más.

“Para siempre. S&R”, escribieron los dos al regalarle a todos sus seguidores una postal de uno de los días más importantes de sus vidas.

Casarse en medio de la pandemia

Debido a la pandemia y los requisitos de los Estados Unidos para el ingreso de turistas, si se hacía allí muchos familiares de Roitman quedarían afuera por la vacuna que les fue dada, motivo por el cual la pareja decidió celebrar en la Argentina. Y justamente, la elección del espacio les permitió que la fiesta fuera al aire libre, algo fundamental en tiempos de Covid-19.

Según se vio en las primeras imágenes que circularon durante la tarde del sábado, todos los invitados fueron testeados antes de ingresar y no todos tuvieron suerte, ya que los que dieron positivo no pudieron celebrar junto a los novios.

Ceremonia mixta

La pareja comenzó a coquetear por Instagram en 2019 y cuando ella viajó a Miami para conocer al hijo de Ricardo Montaner en persona, se desató la pandemia de Covid-19. Por eso, se instaló allí junto a la familia de su novio. En octubre de 2020, decidieron dar un paso más y comprometerse. La propuesta llegó en medio de la festividad de Rosh Hashaná, y Stefanía aceptó con lágrimas de emoción y mucha alegría.

La ceremonia que los unió en matrimonio fue mixta porque él es evangélico y ella, judía: los casaron un pastor y un rabino.