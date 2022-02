El curioso mensaje de Stefi Roitman en medio de los rumores de tensión con su suegra Marlene Rodríguez

Stefania Roitman publicó un extraño mensaje en sus redes sociales en medio de los rumores de tensión con su suegra Marlene Rodríguez. La esposa de Ricky Montaner recurrió a Twitter para hablar sobre la empatía y la solidaridad entre las mujeres, que profundizó las versiones de una mala relación que mantendría con la madre del músico e hijo de Ricardo Montaner.

Si bien los comentarios comenzaron cuando Marlene decidió vestir de blanco y usar un tocado más pronunciado en la boda de Stefi y Ricky y romper con la tradición de que solo la novia puede vestir en ese tono en la fecha especial, desde hacía meses se hablaba de que la relación entre las dos mujeres no estaría en los mejores términos. Por ejemplo, en junio del 2021, durante el cumpleaños 27 de la modelo, Marlene le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram que su nuera no contestó ni le dio like, una reacción que despertó la intriga entre sus seguidores dada la intimidad que caracteriza a la familia Montaner.

Ahora, Stefi utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el apoyo mutuo que debería prevalecer entre las mujeres. “Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, escribió la influencer en un tuit que fue replicado por cientos de seguidores en esa red social. Aunque el mensaje no estaba dirigido a nadie, hubo quienes comenzaron a indagar sobre la relación que mantiene con su suegra y si esto estaba relacionado con su entorno familiar.

Semanas atrás, después del fallido look para el casamiento de su hijo, la esposa de Ricardo Montaner salió a desmentir las versiones de una mala relación que mantendría con su nuera. “A Stef no hay manera que alguien la reciba mal porque es un bombón. Llora por todo, se emociona, es como si hubiera estado con nosotros siempre. Una de las cosas que leí es que me llevaba muy mal con ella, y no, no es cierto. Ella es muy linda y si yo fuera mala con ella sería una m…, porque ella no se lo merece”, sostuvo a Mañanísima (Ciudad Magazine).

En esa oportunidad, la empresaria también habló sobre las continuas críticas que recibe su familia en las redes, que suele referirse a ella como “la secta Montaner”. “Tenemos mil diferencias. Me da gracia lo que dicen, pero no hay nada distinto en nosotros a una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos. Eso es todo. Pero somos una familia que nos peleamos. Me horroriza cuando dicen ‘la familia perfecta’, nada más lejano. Tenemos 500 errores todos”, añadió.

En las últimas horas, la influencer compartió las imágenes en sus stories de Instagram de su regreso a la Argentina tras su luna de miel con su flamante marido. Pero según afirmó Pampito en Mañanísima, lo habría hecho sola, sin el músico. “Con esto no estamos queriendo decir nada, pero sí llamó la atención que haya llegado sola después de la luna de miel. En febrero Stefi debe tener compromisos laborales acá en Argentina, porque Mau y Ricky van a estar tocando juntos en el Luna Park. Ricky viene en unos días, pero llamó la atención que viaje sola [de Miami a la Argentina] siendo que están recientemente casados”, puntualizó.