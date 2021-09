Steve Burns, conductor de Las pistas de Blue, reapareció tras 19 años y contó por qué se fue del ciclo: “Nunca los olvidé”

En 2002 el actor Steve Burns dejó abruptamente el programa infantil Las pistas de Blue (Nickelodeon) “para ir a la universidad”, lo que desató todo tipo de rumores sobre las causas que lo habrían llevado a tomar esta decisión. A 19 años de aquel día, participó del homenaje por los 25 años del ciclo, y contó su verdad.

Durante todo este tiempo en que Burns se mantuvo alejado de los medios, hubo versiones que lo vincularon con excesos, adicciones a las drogas, al alcohol y hasta depresión. Sin embargo, el actor desmintió estos rumores en diversas entrevistas y bromeó al respecto cuando abrió su cuenta de Instagram en 2015 y se describió como “Alive” (”Vivo”). Este miércoles, en el aniversario del programa, Steve volvió a aparecer disfrazado de su célebre personaje y demostró que sigue siendo fiel a su público.

Celebrating 25 years of fun, laughter, clues, and friendship 💙 Happy 25th Anniversary Blue’s Clues! #BluesClues25 pic.twitter.com/INPPiWCaBg — Nick Jr. (@nickjr) September 8, 2021

A través de sus redes sociales, la señal Nick Junior, dedicada al segmento de niños más pequeños, compartió un video en el que Steve y otros protagonistas del ciclo soplaban un cupcacke con velita y, luego, le dejó un sentido mensaje a sus amigos. “¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, comenzó diciendo.

Steve Burns, de Las pistas de Blue, reveló por qué abandonó el programa

Tras reconocer que estuvo alejado “por un largo tiempo”, le propuso a los usuarios hablar sobre el tema y explicó: “Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer”.

Y continuó: “Y ahora mírense ustedes, todo lo que hicieron y lo que lograron en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de eso fue complicado ¿saben? Sé que lo saben”.

"Nunca los olvidé", esta fue la conmovedora frase que Steve Burns les dijo a sus fans tras su abrupta salida de Las pistas de Blue, hace 19 años Twitter: @nickjr

Luego de confirmar nuevamente que decidió abandonar su trabajo como estrella infantil para apostar al estudio, Burns le agradeció a quienes fueron sus fans, que hoy deben tener entre 21 y 30 años. “Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando al día de hoy, y eso es súper genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”, concluyó el actor.

La despedida de Steve de Las pistas de Blue

La serie de televisión infantil creada por Traci Jonhson, Angela Santomero y Todd Kessler, se estrenó en Nick Jr. el 8 de septiembre de 1996, y su último episodio se emitió el 6 de agosto de 2006, ya sin Burns.

Las pistas de Blue giraba en torno a Blue, una perrita de color azul, que junto a su amo Steve tenían que descifrar diferentes misterios cada capítulo y buscar pistas. Hasta 2002, Burns condujo el programa, luego fue reemplazado por Donovan Patton, que interpretó a Joe, su hermano menor.

Steve había estudiado teatro en la Universidad DeSales en Center Valley, Pensilvania. Luego, dejó la escuela y se mudó a Nueva York para desarrollar su carrera profesional. Había conseguido solo trabajos de voz en off en distintas publicidades hasta que en 1995 salió el casting para Las pistas de Blue.

Burns creyó que no iba a aparecer en pantalla y se presentó con el pelo largo y un look rockero. “Parecía una rata skater”, asumió con humor en una entrevista. A los ejecutivos de Nickelodeon no les pareció adecuado para su nuevo show, pero a los creadores de la serie sí y le pidieron que se vistiera de manera más conservadora para la próxima audiencia.

Steve Burns usa sus redes para divertirse con sus seguidores de los extraños rumores que surgieron sobre su persona a lo largo de los años Instagram: @steveburnsalive

“Simplemente había algo acerca de este chico, que acababa de salir de Pensilvania, quien sabía hacia dónde mirar en la cámara para hablar realmente a los niños. Él era el correcto”, afirmó Alice Wilder, directora de Investigación y Desarrollo de Nickelodeon.

A partir de allí, Burns saltó a la fama entre el público preescolar y hasta llegó a ser incluido en el año 2000 en la lista anual de los solteros más codiciados de Estados Unidos, de People.

En su última aparición no habló mucho, solo contó que abandonaba el programa para ir a la universidad, abrazó a Blue y se fue. Al día siguiente se rapó la cabeza, en un capítulo especial emitido por el 10° aniversario del programa, afirmó que se estaba quedando pelado y que no quería perder el pelo a la vista de todos los chicos. “Y estaba pasando… rápido”, indicó en la entrevista.

Tras la abrupta salida de Burns de Nick Jr. se llegó a decir que el actor había “muerto en un accidente de tránsito”, algo que claro no fue cierto. Steve apareció en El Show de Rosie O’Donnell y se refirió a estas versiones: “Los rumores alrededor de mí siempre han sido muy extraños”, sostuvo.

LA NACION