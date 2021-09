La insólita nota que le dejó un hombre a su vecino por escuchar música: “No estoy bromeando”

La convivencia entre vecinos puede llegar a ser muy difícil si se incumplen las normas establecidas por el consorcio. En este caso, lo que pareció ser una queja terminó sorprendiendo a uno de los residentes del edificio.

En Inglaterra, un hombre afirmó haber recibido una nota informándole que alguien que vive en las proximidades de su casa “quería hablar sobre su música”. Pero resulta que no tenía motivos para preocuparse.

El usuario de Twitter @Binhcao subió una foto del mensaje con la leyenda: “Acabo de recibir lo opuesto a una queja por ruido. La nota dice: ‘Querido vecino. Vivo en la casa de al lado y me gustaría hablar sobre tu música. 1) Subí el volumen, no estoy bromeando. ¡Escuchás muy buena música! 2) Decime qué canciones son, las necesito en mi lista de reproducción. 3) No estoy siendo irónico ni nada, realmente disfruto de la música que ponés. Atentamente, Todd”.

Junto a la firma, el simpático vecino aclaró que era “la parte masculina” de la pareja que vivía al lado e insistió en que quería que la mandara “algunas canciones”. El tuit de la anécdota acumuló casi medio millón de likes, ya que una persona lo incentivó a que comparta la playlist para que todos pudieran disfrutarla.

La nota que Todd le dejó a su vecino felicitándolo por la música que escucha. Fuente: Twitter

Así, el usuario publicó un enlace a una selección de 100 temas en Spotify con el mensaje: “Aquí está la lista de reproducción que hice: inspirada en Todd y dedicada a todos los vecinos tranquilos”. Otras personas compartieron sus propias experiencias similares. Uno escribió: “Me encanta la energía que esto desprende. Me recuerda cuando una vecina llegó una vez y dijo que me escuchó cantar y me invitó a su banda”.

Otro caso insólito

Este caso recuerda a lo ocurrido hace unas semanas en España, cuando vecinos llamaron a la policía por ruidos molestos en una vivienda aledaña y, cuando las autoridades llegaron, se encontraron con algo totalmente inesperado.

Los efectivos policiales arribaron al lugar donde los vecinos de un edificio de la Ronda das Fontiñas denunciaron “ruido de música en tono alto que les imposibilitaba el descanso”. Al entrar descubrieron que la casa estaba vacía: solo se encontraba un gato “escuchando” música a todo volumen a mitad de la noche.

Al día siguiente, los agentes hablaron con el dueño del departamento, que les explicó que se estaba fuera de la ciudad. Según informó La100, el hombre reveló que su mascota “tiene la costumbre de encender el equipo con la pata y mover la rueda del volumen”.

