Irreconocible: Steven R. McQueen, estrella de Vampire Diaries, reapareció públicamente después de cinco años

Si se hace una lista de los triángulos amorosos de la ficción que más atraparon al público durante este siglo, es imposible no mencionar a The Vampire Diaries. La historia de los hermanos vampiros Stefan (Paul Wesley) y Damon Salvatore (Ian Somerhalder), que se pelean por el amor de la misma mujer, Elena Gilbert —papel que llevó a la fama a Nina Dobrev—, se convirtió en un fenómeno televisivo. Tras su finalización en 2017, algunos integrantes del elenco siguieron haciéndose eco en Hollywood, mientras que otros perdieron visibilidad. Uno de ellos fue Steven R. McQueen, quien tiempo después de ponerse en la piel de Jeremy Gilbert se alejó del ojo público. Esta semana, luego de cinco años de silencio, sorprendió a sus fans al reaparecer en las redes sociales.

The Vampire Diaries se emitió desde 2009 hasta 2017 (Foto: IMDb)

The Vampire Diaries —disponible para ver en streaming a través de Netflix, Prime Video y HBO Max— se estrenó en 2009 en pleno boom de las adaptaciones literarias juveniles con vampiros como protagonistas, con Crepúsculo (Twilight) a la cabeza. Se extendió a lo largo de 171 episodios distribuidos en ocho temporadas y, si bien, como suele ocurrir con otros títulos, hacia el final la serie perdió un poco de popularidad, es una de esas que aún hoy, a 11 años de su estreno, sigue siendo tema de conversación, no solo por la ficción, sino también por los enredos amorosos y amistades de sus protagonistas en la vida real y los proyectos laborales y personales que decidieron seguir.

Al momento de ponerse en la piel del hermano menor de Elena, Steven R. McQueen tenía 21 años, pero ya contaba con una considerable experiencia en la pantalla chica con series como Everwood y CSI: Miami. Luego protagonizó la película Home by Spring, apareció en el documental de Netflix Medalla de honor (Medal of Honor) y se lució en la película The Warrent de 2020. Sin embargo, durante los últimos cinco años se mantuvo completamente en silencio en sus redes sociales. Su última publicación en Instagram, donde acumula 1,6 millones de seguidores, databa del 27 de diciembre de 2021. Pero, inesperadamente, esta situación cambió en las últimas horas.

Steven R. McQueen (izquierda) saltó a la fama por su personaje de Jeremy Gilbert en la serie The Vampire Diaries (Foto: IMDb)

El actor de 38 años publicó una nueva selfie en su feed de Instagram. Posó junto a un cuadro de un paisaje colgado en la pared de una sala, vestido con una remera gris y con un cabello más corto de lo que tenía acostumbrados a sus fans. “De vuelta al gimnasio. ¿Alguna sugerencia musical?”, escribió en la publicación.

Esta semana el actor reapareció en Instagram a cinco años de su última publicación (Foto: Instagram @steven_r_mcqueen)

Rápidamente recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo. “¡Mi hombre! ¡Vamos!“, escribió el actor Taylor Lautner, mientras que Colin Ford sumó: ”¡Vamos hermano!“. Asimismo, sus admiradores sumaron: ”Bienvenido de vuelta”; “Estamos felices de tenerte de regreso”; “¡Te quiero! No escuches a la gente mala. Sé vos mismo y sentite orgulloso” y “Siento que hayas experimentado tantas críticas. Espero que estés haciendo esto por ti y no por los enemigos. Sos perfecto tal y como sos”.

Las palabras de McQueen respecto al gimnasio y los afectuosos mensajes del público estuvieron vinculados a algunas críticas que recibió días atrás en su primera aparición en un evento luego de cinco años. El 3 y 4 de octubre se llevó a cabo en París el evento Forever Mystic Falls Fan Meet 7, en el que se reunió con Paul Wesley, Ian Somerhalder y Kat Graham. Los fans se sorprendieron al volver a verlo luego de tanto tiempo y, mientras varios de ellos se alegraron y celebraron su regreso, muchos se hicieron eco en las redes sociales con comentarios referidos a su aspecto físico.

Steven R. McQueen se reencontró con el elenco de The Vampire Diaries (Video: Instagram @ peopleconvention)

Si bien el actor de Chicago Fire no dio más detalles sobre su presente ni tampoco contó qué fue lo que lo alejó de las cámaras, hace dos años sufrió un duro golpe. El 11 de septiembre de 2024 murió su padre, el actor Chad McQueen, hijo de los recordados actores Steve McQueen y Neile Adams, reconocido mundialmente por su personaje de Dutch en la famosa saga Karate Kid. Falleció a los 63 años en su casa de Palm Springs, en California, por una falla multiorgánica, consecuencia de una lesión que sufrió tiempo antes que le provocó una insuficiencia orgánica progresiva que finalmente terminó con su vida.

Chad McQueen, el actor de Karate Kid y padre de Steven, murió el 11 de septiembre de 2024

McQueen supo no solo seguir el camino artístico que heredó de su padre y sus abuelos, sino que a lo largo de los años demostró tener un sólido costado solidario: colaboró activamente con las organizaciones Techo y Thirst Project, y se unió a Pacific Marine Mammal Center, un hospital para mamíferos marinos. Si bien no está claro cómo es actualmente su agenda, lo cierto es que sus fanáticos están encantados con tenerlo de vuelta.