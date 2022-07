Stranger Things 5: se viralizó un póster de la última temporada y los fans lanzaron una explosiva teoría

La temporada 4 de Stranger Things parece que sorprendió y decepcionó en partes iguales a los fieles seguidores de la serie, desde su estreno hace ya seis años. Con diversas opiniones y puntos de vista, lo que quedó claro es que los personajes de Hawkins causaron furor en Netflix. Tanto es así que, ante la espera de su quinta temporada prevista para finales de 2023 (o principios de 2024), los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, anunciaron que se preparan para lanzar nuevos proyectos relacionados en la plataforma.

La angustia por la espera de alrededor de dos años para conocer el final definitivo de la serie inundó las redes sociales. Entre los mensajes sobre la última temporada, se viralizó en Twitter un póster con la imagen de uno de los protagonistas, Will Byers (interpretado por Noah Schnapp), envuelto en un aura roja y bajo el título Vecna’s Revenge.

Un póster sobre la última temporada de 'Stranger Things' se hizo viral en las redes Instagram: TheSonnyFive

La imagen fue creada por un artista húngaro, conocida en redes sociales como “The Sonnyfive” y compartida en su Instagram. Rápidamente, fue reposteada por una cuenta de Twitter dedicada a la serie y publicación acumuló más de 31.000 retuits y 412.000 likes hasta el momento.

¿De qué se trata esta imagen? ¿Debemos esperar hasta 2024? Se preguntan sus seguidores. La publicación, con Byers con la mitad del rostro de Vecna, generó especulaciones entre los seguidores de la serie; luego de que al final de la cuarta temporada el protagonista volviera a tener sensaciones y conexiones al upside down.

Vecna [James Campbell Bower] fue originalmente el primer conejillo de indias del doctor Brenner (interpretado por Matthew Modine) y en ocasiones puede recordar al estilo del clásico Freddy Krueger. Pero, más allá de su historia, este villano condensa dos conceptos clave de la ficción: la culpa y la responsabilidad.

La teoría más demandada entre los seguidores es que tras el regreso de Will a Hawkins y sus sensaciones repentinas, el personaje se convertirá en el protagonista de la temporada final de la saga y se conectará a Vecna cuando este trate de recuperar su forma humana y para ello utilice el cuerpo del hijo de Joyce [Wynona Ryder].

“Lo que comenzó con Will, terminará con Will”, aseguraron los hermanos Duffer, en diálogo con el sitio web de entretenimiento Collider, al tiempo que remarcaron que su figura será muy importante en la temporada final.

Mientras tanto, hasta la llegada de los últimos capítulos de este éxito, Netflix confirmó que los creadores trabajan en un nuevo universo de historias. “Stranger Things es solo el principio”, apuntó en la cuenta oficial de Twitter de la plataforma en Latinoamérica.

'Upside Down Pictures' desarrollará proyectos como una nueva historia basada en el universo de 'Stranger Things' o una adaptación de la novela 'The talisman' Twitter: Netflix Latinoamérica

Así llegará al streaming el estudio de Upside Down Pictures, que desarrollará proyectos como una nueva historia basada en el universo de la serie, una adaptación de la novela The talisman, una nueva adaptación del famoso manga Death Note y una nueva serie de los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance, Jeffrey Addiss y Will Matthews.

En cuanto a la última entrega de Stranger Things, los autores informaron de que la sala de escritores comenzará a trabajar en la primera semana de agosto, pero que ya tienen claras las ideas sobre lo que quieren plasmar en la exitosa ficción.