El acertijo que solo las personas con IQ alto pueden resolver: a contrarreloj en cuatro segundos

Los acertijos visuales se convirtieron hace un tiempo en un pasatiempo ideal para encontrar un momento de diversión y medir de paso la agudeza visual de quienes se animan a enfrentarlos. Pero existen además, dentro de este tipo de retos, aquellos que, como el que se verá a continuación, ayudan a calcular el nivel de agilidad mental que tienen los competidores. En este caso, se presentará una imagen cuya resolución en un tiempo reducido requiere poseer un alto coeficiente intelectual (IQ).

Es así que este desafío visual es una buena medida para conocer nuestro nivel de inteligencia. La propuesta parece simple: se trata de encontrar, entre decenas de corazones ubicados del derecho y del revés, dos de ellos que se encuentren rotos. Pero lo que parece sencillo puede complicarse debido a la uniformidad que presentan los corazones y a la repetición rítmica de los colores. Además, la rotura que se busca es apenas una pequeña grieta que es bastante difícil de distinguir.

Pero a la dificultad que de por sí genera ubicar entre todos esos órganos del sistema circulatorio solamente dos que muestren una pequeña herida, se le suma que este ejercicio debe resolverse en un tiempo de cuatro segundos o incluso menos. Es por ello que quienes idearon este reto aseguran que tan solo las personas con un elevado IQ pueden llegar a resolver. De modo que, quien quiera enfrentar este reto debe prepararse para dar el mejor esfuerzo mental en el menor tiempo posible. La concentración es, entonces, fundamental.

Pues bien, debajo de este párrafo será posible encontrar la ilustración de los corazones entre los que se encuentran los que están rotos. El desafío fue publicado por el medio mexicano depor. Es bueno tomarse un tiempo, respirar profundo y lanzarse a la aventura de desentrañar con la mente bien despierta este acertijo ¡Adelante!

En menos de cuatro segundos se deben encontrar, entre todos los corazones, dos que se encuentran rotos Depor

Para hacer un tanto más sencilla esta búsqueda visual, si todavía no se han podido encontrar los corazones heridos es pertinente dar una pequeña pista. Los dos órganos que tienen las heridas a la vista, son los únicos, además, que no se encuentran sonriendo. Antes bien, tienen la boca arqueada con las comisuras hacia abajo, en pleno gesto de tristeza, que es exactamente lo que ocurre cuando a alguien le rompen el corazón, sentimentalmente hablando.

Pues bien, si después de un rato que excedió los cuatro segundos pautados no se ha podido encontrar lo requerido en este acertijo, es hora entonces de dar a conocer la respuesta. Si uno se ha dado ya por vencido y no quiere volver a intentar una vez más lanzarse al hallazgo de los corazones heridos, aquí debajo se encuentra la solución al reto. Dos círculos delatores encierran en su interior a los dos corazones rotos. Allí están.

La solución del acertijo, donde pueden verse los dos corazones, que están rotos y tienen cara de tristeza Depor

Si no se resolvió el desafío, es recomendable no desanimarse. Estos juegos siempre dan revancha. Y hay muchos desafíos visuales todavía por solucionar. Y sí, por el contrario, la respuesta al acertijo apareció en tiempo informa, uno debe felicitarse por su alto IQ, pero no quedarse dormido en los laureles y emprender pronto nuevos desafíos.