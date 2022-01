No la puede domar: la desopilante reacción de Susana Giménez ante una travesura de su perra Rita

A pesar de haber nacido en Argentina, Susana Giménez descubrió hace muchos años que Uruguay es su lugar en el mundo. Por eso no es sorpresa para nadie que la conductora se recluya en su chacra, “La Mary”, para atravesar disfrutar de largos períodos de relajación. La diva eligió Punta del Este como su destino para pasar la fiestas y, mientras disfrutaba las últimas horas del 2021 en la tranquilidad del amplio predio, protagonizó una cómica escena con una de sus perras.

Susana Giménez y sus perros pasando los días en La Mary - Fuente: Instagram

Con el final del año, Susana dejó atrás una da las etapas más duras de su vida. Y es que en 2021 tuvo Covid y debió pasar varios días en terapia intermedia. Transitó su internación en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este y, durante una entrevista que dio tiempo después, admitió que llegó a temer por su vida.

“No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, se sinceró durante una charla exclusiva con Telefe.

El desopilante video de Susana Giménez poniéndole los puntos a su perra Rita

Felizmente, la conductora logró superar la enfermedad y no solo se recuperó, sino que rápidamente volvió al ruedo. Viajó a Miami para participar del nuevo ciclo de Por el mundo (Telefe) junto a Marley y hasta se subió a un avión con destino a París para entrevistar a Wanda Nara en plena explosión del Wanda Gate y así concretar uno de los encuentros más esperados por el público. Asimismo, se prepara para un 2022 cargado de nuevos proyectos. Según trascendió, Telefe habría reservado un espacio dentro de su grilla especialmente para que conduzca un nuevo programa.

En medio de toda esta vorágine y para aprovechar la calma antes de la vuelta a la rutina, Susana se mostró a través de sus redes sociales con un aire casual y relajado. Junto a ella se encontraban Rita y Armando, la pareja de perros de raza Vizsla que forman parte de su vida desde hace poco tiempo y que se convirtieron en la luz de sus ojos. Es sabido que ella le tiene un gran cariño a sus mascotas pero, como muchos animales, suelen realizar algunos desmanes que sus dueños deben aprender a enfrentar.

Susana Giménez junto a los cachorros de su perra Rita

Ella, quien solo tiene amor para los perros, se vio obligada a retar a Rita mientras daban un paseo por el lago de su chacra. Así se vio en sus historias de Instagram, en donde compartió un video donde se la ve caminar por la orilla acompañada por su asistente y los animales.

Allí, Rita -enérgica como siempre- saltó al agua e intentó comerse un objeto que flotaba por la superficie. A los gritos y con un un saca hojas para limpiar piletas en mano, la diva corrió hacia su perra para evitar la ingesta de algo que pudiese hacerle mal. El hecho terminó entre risas e inmediatamente después, se la pudo ver en otra publicación continuando con su caminata con mucha alegría.