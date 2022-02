Se filtraron audios de la charla que Wanda Nara tuvo con la China Suárez por el WandaGate: “Contame qué pasó”

A cinco meses del WandaGate, la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi que tuvo a Eugenia “la China” Suárez como tercera involucrada, una nueva información reavivó la polémica. En las últimas horas, Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, reveló en A la tarde (América TV) que existen audios y cadenas de WhatsApp con la conversación que tuvo su representada con la actriz en medio del escándalo.

Fue la panelista Matilda Blanco quien abrió el tema en el programa del viernes y afirmó que la conversación entre ambas ya está circulando por las redes de WhatsApp. “Habría una conversación grabada de una charla que tuvieron La China y Wanda. Está dando vueltas”, lanzó la modista ante la mirada atenta de Rosenfeld, que se encontraba como invitada.

Ana Rosenfeld habló de los audios filtrados de Wanda Nara y la China Suárez

Sin titubar, Ana admitió que la información es cierta, pero aclaró algunos detalles que la conciernan. “Está escrita en WhatsApp y hay audios”, comentó en referencia a la conversación que tuvieron las rubias luego de que la empresaria descubra la infidelidad del jugador del París Saint Germain por consecuencia de unas capturas que guardó en su celular. “Yo también la tengo. Desconozco cómo pudo trascender”, agregó la abogada en relación con la insistencia de Matilda que reiteró que la grabación esta completamente grabada.

Respecto del contenido del audio, Matilda explicó que Wanda le reclamaba a la protagonista de El hilo rojo que le cuente todo lo que pasó ese día. “Yo escuché una parte. ‘Contáme lo que pasó ese día´, le dijo Wanda a la China”, aseguró la diseñadora. Y agregó: “Se está ofreciendo el audio a los medios”. Por su parte, la defensora de Wanda no aportó más información sobre la grabación y expresó su descontento ante una posible viralización. “Desconozco como puede trascender algo. Sé que tuvieron una conversación pero el tenor de la misma lo desconozco”.

Entre otros temas, Rosenfeld se refirió a los rumores sobre una nueva separación entre Wanda e Icardi. Todo surgió luego de que el futbolista tomara la drástica decisión de cerrar su cuenta de Instagram, y como consecuencia de eso, comenzó a circular el rumor de crisis en la pareja. “Me gustaría aclarar el tema de las redes sociales. Wanda me dijo: ‘Mauro tiene que tener redes. Cómo me voy a oponer yo a que un hombre, con los seguidores que tiene, a que no interactué en Instagram’”, sostuvo.

Luego aclaró que no hubo ningún tipo de hackeos en la cuenta del jugador y que fue una decisión personal. “Él prefirió darse de baja y no seguir interactuando. Todo el mundo le preguntaba cosas y llegó un momento en el que dijo: ‘Basta, no quiero nada´. Él consideró que no le estaba haciendo bien”.

Tras esta declaración, Rosenfeld concluyó el tema: “Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. Él se sintió mal con todo lo que se generó a partir del hecho que fue público y notorio, pero que trajo como consecuencia el perdón de Wanda Nara y la reconciliación. Por su parte, Wanda se refirió al tema en las redes sociales y por medio de un comentario confirmó que está felizmente casada y que no dejó a Icardi”, aclaró la abogada.

El mensaje de la empresaria en Instagram Captura

Todo comenzó en una ida y vuelta que la empresaria mantuvo con uno de sus seguidores en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. En ese marco, un joven aprovechó a hacerle una invitación. “Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar. Pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza. Sobre todo en la pobreza”, escribió un joven en la fotografía donde se la vio a Wanda entrenando en un gimnasio.

En tono de broma, Wanda respondió el comentario y aprovechó para hacer una aclaración: “Jajaja, no dejé a Icardi. Igual podría pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”. “Wanda, acabas de alegrarme el día. ¡Me respondiste! Te amo”, contestó su fanático.

El mensaje de Nara causó miles de reacciones por parte de sus más de diez millones de seguidores, quienes se vieron preocupados por la noticia de una posible separación. De esa forma, Wanda desmintió los rumores y dejó en claro que sigue con Icardi. Luego, en sus redes sociales, compartió postales desde París donde mostró paseos y momentos familiares que reflejan el presente que vive la empresaria junto al deportista.