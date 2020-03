Susana Giménez abrió las puertas de su casa y contó como vive la cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020 • 00:10

El sábado por la noche Telefé realizó una transmisión histórica, en donde más de 20 figuras del canal participaron de un programa especial bajo el lema #YoMeQuedoEnCasa , y se conectaron en vivo y en directo desde sus hogares. Allí, y desde su propio living, Susana Giménez describió como vive la cuarentena dictada para prevenir el coronavirus , y dijo: "Ojalá pudiese estar en un laboratorio ayudando, me encantaría". Además, elogió el accionar de Alberto Fernández y expresó lo que siente en este momento hacia su gestión; se reencontró con su ahijado, Mirko , y aprovechó para pasarle factura a Marley .

"¡Yo no quería que me vieran así! Justo se me ocurrió sacarme las extensiones en el verano, y ahora con este pelo parezco el pájaro Caniggia", fue lo primero que acotó, demostrando que mantiene su humor habitual. Antes de hablar sobre sí misma, la diva quiso aprovechar el momento para agradecer a todos los que siguen trabajando. "Acá no salgo a aplaudir porque no tengo balcón. El primer día que salí estaba sola, pero gracias a todos los que exponen sus vidas por nosotros todos los días".

Cuando le preguntaron cómo vive el encierro , Susana contó que no se aburre ya que siempre tiene algún plan. "Yo me encuentro cosas para hacer. Al principio se me dio por limpiar, ordenar roperos, tirar cosas vencidas... ahora paré. Encontré cosas que no veía hace tiempo", confesó.

También habló sobre su incursión en la cocina y el pollo que cocinó y terminó siendo tendencia . "A mi me gusta la limpieza, pero la cocina no porque me sale bastante mal. Hace unos días pedí la receta de un pollo y Mecha me dijo que lo suba a Internet, yo le dije que estaba loca, pero fue, lo posteó y lo vieron todos... ¡Qué vergüenza! Me encantó poder hacerlo, ahora voy a probar con otra cosa".

"Entiendo que tengo que quedarme en casa, que es la vacuna que tenemos en este momento. Hay que aguantar, es lo que repiten los médicos y los gobernadores todo el tiempo, no tenemos otra opción", reflexionó la diva, quien confesó que le gustaría poder estar haciendo algo más para encontrar una solución al coronavirus. "Ojalá pudiese estar en un laboratorio ayudando, me encantaría".

Con respecto a lo positivo de esta situación, Susana remarcó que le gusta la unión que hay entre los argentinos. "Yo tengo la leve impresión de que la grieta que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Antes, los que no habíamos votado a Alberto Fernández estábamos como poseídos, pero yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo, que hace cosas... a mi me cae muy bien y las medidas que está tomando son buenas. No soy panqueque, no soy peronista, pero me gusta y lo respeto, ha reaccionado bien".

El reencuentro con Mirko

Susana confesó estar celosa de Florencia Peña, ya que la actriz pasa más tiempo con Mirko que ella

Llegando al final de la participación de Susana, Marley se sumó a la charla que la rubia mantenía con Rodolfo Barili y Cristina Pérez . Desde su casa, y con Mirko a su lado, el conductor contó que pasa los días muy tranquilo junto a su pequeño. "Estamos haciendo la cuarentena a full. Hoy él quería chocolate, le dije que solo puede comer uno por día y quería más, así que lo mandé a hablar con el Presidente para que le pregunte si podía agarrar otro. Fue derecho al teléfono y pidió autorización".

Mientras veía a su ahijado jugar detrás del padre, Susana aprovechó para hacerle un reclamo a su amigo. "Estás todo el día con Florencia Peña y ahora la quiere más a ella que a mí .¡Hasta le dijo 'Tía Su'! Me da celos eso... lo amo y lo extraño. Decile que me diga 'Tía Su' o me voy a morir".

"Tía Su no", se escuchó decir a Mirko, que estaba muy entretenido viéndose por la pantalla del televisor. "¿Por qué no? Decile Tía Florencia o Tía Flor a ella, pero no Tía Su", se quejó Susana. "Lo veo tan grande", agregó mirando con amor al pequeño.