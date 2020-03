Susana Giménez contó cómo sobrelleva el aislamiento obligatorio en su casa de Barrio Parque Crédito: Instagram

Muchos son los artistas que muestran cómo están viviendo su cuarentena en las redes sociales. Si bien no es muy asidua a exponer su intimidad, esta mañana Susana Giménez contó cómo pasa sus días recluída en su casa de Barrio Parque , en medio de la pandemia de coronavirus .

"Me levanto, me baño, me pongo mis cremas, desayuno, leo el diario, juego un poco con la computadora", comenzó a relatar en Nosotros a la mañana . Y si bien aseguró que respeta su ritual diario a rajatabla, la conductora confesó que está aprovechando este tiempo de aislamiento para aprender a hacer cosas nuevas. "Ayer me hice un café y me gasté toda la caja porque no me salía. No sabía cómo era y usé casi todas las capsulas, pero al final me salió", comentó, entre risas, a través de un audio de WhatsApp.

Siguiendo con su innovación de tareas domésticas, la diva de los teléfonos confesó que también se animó a hacer la cena. "Hice un pollo. Me dijeron 145 de horno pero no sabía prenderlo. Estoy con mi empleada que vive acá y no se puede ir a su casa y ella me ayudó. Me daba miedo porque hacía 'chi, chi' y no se prendía", señaló tras asegurar que también se le dio por limpiar y "tirar todas las cosas que uno guarda al cuete".

"Tengo una leve esperanza de que esto va a ir bajando, que el número de infectados va a ir descendiendo. Por suerte, tuvimos el ejemplo de Italia y España. Creo que si nos quedamos en casa, no es tan terrible, piénsenlo. Podés estar en la cama con un respirador sin poder ver a tu familia, sin saber qué va a pasar, eso sí que es terrible", agregó intentando concientizar a la gente para que respete la cuarentena.

Mientras que reconoce el gran trabajo que están haciendo los médicos y la policía en este momento, Susana expresó: " Tengo la esperanza de que llegue pronto la vacuna. Por el momento hay que hacerle caso a los médicos , las enfermeras, los camilleros que están luchando con falta de insumos. A la policía y el ejército que están en la calle mandando a la gente a su casa y que tienen que andar peleando con más de un loco".

Con mucha esperanza y tranquilidad, Giménez finalizó con un mensaje esperanzador para toda la sociedad. " Yo tengo fe. No tengo miedo, si no no le podés ganar a este enemigo invisible . Aunque yo estoy en la edad peligrosa pero pasará lo que tenga que pasar. Me cayó como un rayo de esperanza de que esto va a ir descendiendo", aseveró.