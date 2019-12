Mirko protagonizó un blooper junto a Florencia Peña que divirtió a sus fanáticos Crédito: Instagram Marley

La gran amistad que une a Florencia Peña y Marley inevitablemente iba a trasladarse a sus pequeños hijos: Felipe y Mirko. Cuando las ajetreadas agendas de sus padres permiten los reencuentros que causan furor en las redes, los niños protagonizan momentos que se vuelven virales, y que generan desde risa a ternura.

En esta oportunidad, fue Marley quien visitó este fin de semana a su amiga Flor en Cariló, donde la integrante del jurado del "Súper Bailando" se encuentra descansando antes de la gran final del lunes del reality. Tanto Peña como el conductor compartieron muchos videos e imágenes en sus cuentas de Instagram, donde se puede ver a los niños compitiendo para ver quién es el mejor bailarín, y a Felipe jugando a tomar el famoso "cafecitooo" que popularizó Peña como Moni Argento en Casados con hijos.

Sin embargo, hubo un video en particular que llamó la atención de los fans y que superó el millón de reproducciones. Mientras Flor tenía a Mirko abrazado, Marley le preguntó a su hijo: "¿Quién es ella?", a lo que el niño respondió muy seguro: "Tía Su". Inmediatamente, todos comenzaron a reír. Recordemos que Susana Giménez es la madrina de Mirko. "Ojalá mi amor, Dios te escuche", fue la respuesta de Peña, visiblemente tentada por el comentario.

"¡Mirko piensa que Florencia es su madrina @gimenezsuok! ¡Perdón, Susana!", escribió Marley en Instagram junto al video, y la diva de los teléfonos no tardó en responder. "Qué amoroso, lo amo mucho, la última vez me ignoró, ahora me quieren dar celos con la tía Flor Peña", acotó Susana en la popular publicación.

En marzo, Marley y Peña -quienes protagonizaron varios viajes juntos en Por el mundo- también había registrado un reencuentro acompañados de sus hijos. De paseo por México, la actriz mostró cómo Mirko y Felipe se habían reconciliado tras "pelearse" por un triciclo.

"Finalmente nació el amor", escribió Florencia como captura del video en el que se lo veía a Mirko acercándose a Felipe para darle un abrazo, y luego aplaudir.