El 2023 para Wanda Nara fue uno de los momentos más difíciles en sus 36 años de vida, luego de sufrir problemas de salud tras ganar el Martín Fierro. En su momento, tuvo que quedarse internada en el sanatorio de Los Arcos y le realizaron algunos estudios que arrojaron valores alterados, por lo que se quedó más tiempo para nuevos análisis. No obstante, ella nunca confirmó cuál era su diagnóstico y, en cambio, algunos periodistas hablaron acerca de qué le sucedía al aire. A varios meses de aquella situación, Kennys Palacios, en diálogo con LAM (América), relató cómo fue el angustiante momento en el que el hijo mayor leyó lo que se decía de su madre en Internet y qué les contestó él.

Esta semana, Wanda Nara arribó al país junto a Mauro Icardi para ver a su hijo Valentino López, quien juega en las divisiones inferiores de River Plate. Y el estilista de la empresaria, Kennys Palacios, participante del Bailando 2023 (América), se presentó en los estudios de LAM para dialogar sobre su paso por el reality, pero también se refirió a la salud de su amiga. “Wanda está mejor con su tratamiento, por ese motivo también vino. Los médicos de acá la están monitoreando una vez por semana”, explicó.

Luego Ángel de Brito le consultó por qué todavía no había hablado directamente sobre su enfermedad. “Yo creo que todavía no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella. Yo estaba ese día en la casa con sus nenes”, respondió Palacios en referencia al momento en el que el periodista Jorge Lanata contó públicamente qué le pasaba a Wanda Nara.

Sin embargo, luego sorprendió con el momento en el que Valentino leyó los rumores que circulaban en aquel momento. “Que el nene mayor venga con el teléfono y nos pregunte, ¿es verdad lo que se está diciendo de mamá? Es fuerte. Y Wanda estaba en ese momento en el hospital. ¿Yo qué le voy a decir? Le dije que es mentira y que no crea lo que están diciendo porque la madre es la que tiene que contarlo”.

El estilista relató que tanto él como Zaira Nara no sabían qué decirles a los hijos, en cambio, esperaban que Wanda o Mauro vuelvan al hogar para que hablen con ellos. “De ánimo está bien, al principio fue chocante para todos. Yo creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas. Mauro reaccionó fuerte, él tuvo que estar así para que Wanda no se caiga. Fue fuerte la noticia. Ese día estaba por ir a Intrusos (América) y a último momento me bajé”, indicó.

El conductor le consultó si tenía planeado iniciar acciones legales contra la gente que filtró la información. Pero, según el estilista, en el caso de que tomara esa decisión no sería en contra del periodista Jorge Lanata que fue uno de los que dio la noticia de la enfermedad, sino contra los enfermeros del sanatorio de Los Arcos quienes le filtraron la información a los medios de comunicación. “Fue una enfermera que se lo contó a (Marcelo) Polino)”, confirmó Kennys Palacios.

A pesar del duro golpe en su vida, Wanda Nara se muestra con ánimo y alegría en sus historias de Instagram desde Turquía, país en el que reside actualmente por la carrera futbolística de su marido. Además, les muestra a sus más de 16 millones de seguidores cómo es parte del tratamiento que sigue, aunque todavía no haya hablado públicamente de ello.