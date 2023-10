escuchar

En medio de la ronda de entrevistas por su despedida de los teatros, en la que se presentará por última vez con Piel de Judas, obra de Gustavo Yankelevich, Susana Giménez dialogó desde Punta del Este con Ángel de Brito para LAM (América), hizo un repaso por su carrera profesional y recordó a grandes artistas que la acompañaron, entre ellos, su entrañable amigo Antonio Gasalla.

Mientras el conductor del ciclo hacía memoria junto a la diva de su trayectoria, en la que mencionaron cine, teatro y televisión, no pudo faltar el recuerdo del icónico programa Hola, Susana, el cual debutó en la pantalla chica en 1987. En ese sentido, ‘La Su’ anunció que volverá al aire, pero que no hará los clásicos segmentos.

“El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido la verdad. He probado, pero no”, expresó y se refirió a la salud del intérprete de Mamá Cora, que padece Alzheimer desde hace algunos meses: “¿Vos te das cuenta del horror de lo de Antonio? Yo pienso en todo eso y digo ‘ay dios mío’”, añadió.

En ese sentido, Susana mencionó que Disi fue su gran partner en los últimos años. “A veces a la noche agarro la computadora y me pongo a ver las conversaciones que hacía con Antonio. Él tenía esa gracia y talento”, indicó apenada y comentó cuál es su miedo. “Yo a lo único que le tengo miedo es a esa enfermedad porque debe ser tan espantosa”, aseguró.

Al escucharla, De Brito hizo hincapié en el momento que ella subió al escenario en el evento de los Martín Fierro de este año para recibir el premio en nombre del humorista y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. “Me emocioné ese día porque estuvimos 15 años seguidos haciendo ‘la abuela’ y siempre fue divertido, y él inventaba. Salíamos sin libro. Todo lo inventamos. Antonio era terrible, se metía con mis partes privadas”, sostuvo con una sonrisa.

Por otra parte, la figura de Telefe afirmó que tras la última función de Piel de Judas, partirá a México para grabar LOL, el ciclo humorístico que presentará su segunda temporada, mientras que a mitad de 2024 regresará con su programa. “Voy a volver con mi programa en TV a partir de julio”, comentó, pero a su vez aclaró: “Mucha gente cuestiona por qué sigo trabajando y lo hago porque me encanta”.

En Last One Laughing Argentina o Lol -por sus siglas-, (Amazon Prime Video) el rol de la diva es ser host (anfitriona, en español) de una casa en la que un grupo de humoristas ingresan para lograr “tentar” a sus colegas, por lo que reírse está prohibido y “Su” es la encargada de ser la jueza, la que saca la tarjeta roja y echa al que no pudo contener la risa.

El formato ha tenido éxito en países cómo México, España, Brasil, Francia, Italia, Canadá, Australia, Países Bajos e India. En Argentina, cuenta con la participación de reconocidos humoristas como: Dan Breitman, Juampi González, Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, Darío Orsi, Martín Rechimuzzi y Lucas Spadafora.