Susana Roccasalvo se cambió el look pero no obtuvo el resultado que esperaba

La periodista Susana Roccasalvo se puso al frente de su programa como cada fin de semana pero esta vez, un detalle de su look no pasó desapercibido. Y es que, como ella misma explicó antes de que sus compañeros le digan algo, pasó por la peluquería pero el resultado no fue el esperado.

La conductora de Implacables (El Nueve), programa de espectáculos que ocupa la franja de las 18 los fines de semana, se presentó este sábado a trabajar pero con un cambio en su imagen que llamó la atención de los presentes: ya no lucía su clásica cabellera rubia.

El problema estético que reveló en su programa Susana Roccasalvo

Si bien la conductora explicó quiso hacerse un cambio y renovar su estilo, nunca esperó que sea tan radical. En ese contexto, y un poco a tono de broma, expresó apenas puso un pie en el estudio: “¡Soy yo!”. Luego, y como una forma de explicar lo ocurrido con su color de pelo, agregó: “Fue un error de cálculo, nada que no se pueda subsanar en los próximos días”.

Roccasalvo contó que ese “error” se debió a un problema de entendimiento con su estilista. Con un poco de humor, resumió: “Le dije que quería color miel, me parece que se fue al cacao. Se equivocó en la alacena”.

Los panelistas del programa dieron su opinión con respecto al cambio de su compañera y solo tuvieron palabras de elogios. “¡Te quedó lindo!, “A muchos le gusta, te queda lindo Su”, “Estoy acostumbrada a verte rubia, pero no te queda mal”, se escuchó decir en el estudio.

Si bien los comentarios fueron diversos, el más sincero fue el de Pampito Perelló Aciar, quien le preguntó: “¿El lunes vuelve la Rocca?”, en alusión a que la veía bastante cambiada con ese color de pelo. Sin ofenderse, la conductora replicó: “¡El martes vuelve la Rocca!”.

El cambio de look al que se sometió Susana Roccasalvo Capturas

Tras este comentario, y ya poniéndose seria, aclaró que ya tiene una nueva cita en la peluquería y espera poder volver al rubio.

Otro de los que elogió el cambio de Susana fue su colega Ángel de Brito. El conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) compartió en su cuenta de Twitter una captura del pelo de la periodista y escribió: “Le queda muy bien el nuevo look a Rocca”.

El posteo de Ángel de Brito sobre el look de Susana Roccasalvo (Foto: Captura Twitter/@angeldebritoOk)

Muchos de sus seguidores coincidieron con él y elogiaron el cambio de la periodista. Más allá de las repercusiones positivas que tuvo, se ve que Roccasalvo ya decidió que volverá al rubio.