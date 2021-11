En la previa a la entrevista de Susana Giménez, una doble de Wanda Nara sorprendió en Bienvenidos a bordo

La teoría que dicta que por cada persona hay seis personas más que se le parecen se comprueba una y otra vez en las tardes de Bienvenidos a Bordo (eltrece). Desde que se inauguró el juego de los parecidos, por el estudio desfilaron una larga lista de “famosos”. Aunque la similitud de algunos se basa en sutilezas, hay muchos que dejan a todos con la boca abierta debido a semejanza. En la edición del martes fue Wanda Nara quien generó una conmoción entre los presentes.

Horas antes del esperado encuentro entre la mediática y Susana Giménez, la imagen de la entrevistada estuvo presente en todos los portales de noticias, canales de televisión y recovecos de las redes sociales. Por eso, cuando la joven oriunda de Quilmes pasó por la puerta en donde un cartel lee “parecidos” a nadie le quedó la menor duda de quién era.

Una doble de Wanda Nara sorprendió en Bienvenidos a bordo

Aunque, en realidad, todos adivinaron quien era menos Guido Kackza a quien le costó un poco más llegar a la respuesta correcta. En un primer momento, el conductor creyó que se encontraba cara a cara con la presidenta del INADI y candidata del Frente de Todos, Victoria Donda. Sin embargo, después de un par de preguntas logró descubrir que se trataba de la empresaria.

Guido Kaczka en un nuevo segmento de Bienvenidos a bordo (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Mientras hablaba con Guido, a la concursante la invadió una ola de nervios y admitió que, como la había anotado una amiga, no sabía que estaba haciendo ahí. Cuando realizó esa revelación, el conductor rápidamente comenzó a recopilar pistas sobre el personaje a quien imitaba. “Sabes que lo saqué. No sos cantante, no sos política. Estás en los medios pero no sos gastronómica. Vos sos..”, dijo, permitiendo que ella terminara la frase.

Una participante de Bienvenidos a Bordo presumió su parecido con Wanda Nara twitter

Tímidamente, la participante manifestó: “La Wanda Nara de Quilmes, me lo dicen mucho”. Para que no quedara ninguna duda, posó al lado de una foto de la mediática imitando el gesto con la mano.

El parecido no se agotó en la apariencia ya que, minutos más tarde, la mujer de 27 años le contó a Guido que tiene dos hijas. Una de ellas se llama Isabella, igual que la hija menor de la mediática y el jugador del PSG.

Los memes que generó el parecido de una concursante con Wanda Nara twitter

La presencia de la imitadora de Wanda Nara en la pantalla de eltrece no pasó desapercibida en las redes sociales en donde los usuarios comentaron minuto a minuto el programa. En la catarata de tuits hubo de todos: personas piropeando a la concursante, otros dudando de su parecido y algunos asegurando que es igual a la mediática pero en sus épocas previas a su relación con Maxi López.

No faltaron las burlas entre los comentarios sobre la participante parecida a Wanda Nara twitter