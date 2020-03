Cuerpo, espacio, vacío, luz... Marcelo Savignone

El incansable creador estrena dos obras propias al mismo tiempo: The King y Cuerpo, en Belisario

Marcelo Savignone, sin dudas, es uno de los grandes creadores y docentes del ámbito teatral porteño. Se lo podría definir también como incansable. El sábado 14 de marzo va a estrenar dos obras al mismo tiempo: The King (a las 21) y Cuerpo (a las 22.45). Ambas se presentarán en su espacio Belisario Club de Cultura (Corrientes 1624) y se podrán ver hasta el sábado 30 de mayo. The King es una versión libre de la tragedia shakespeariana Rey Lear, que entrelaza hechos de la historia personal de Savignone, anclados en los últimos días de su padre. El Rey, en la soledad de una habitación de hospital interrumpida por una ocasional enfermera, se muestra en su deterioro,en todo lo que ya no es. Con Lucía Adúriz, Pablo Bronzini y el mismo Savignone. En tanto Cuerpo (foto) es una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza. Un cuerpo que se mueve y acciona atravesado por pasiones y afectos, deja de lado el bien y el mal y se introduce en lo que es bueno o malo para sí. Cuerpo, espacio vacío, luz conforman este dispositivo.

Qué está pasando en el teatro

Arano-Graves

Volvió absurdo criollo, en El Extranjero

La dupla Marcos Arano y Gabriel Graves reestrenó Absurdo criollo, con la dirección del primero. Es un ambicioso montaje que indaga en la tragedia y la farsa de la singularidad argentina y que sigue a los muy exitosos Vientre y Tierra partida. Con Patricia Rozas, Bernardo Forteza, Federico Tombetti, Rocío Rodríguez Paz y elenco. Los sábados, a las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378.

Trastorno

Pompeyo Audivert hace a Florencio Sánchez

Volvió al Centro Cultural de la Cooperación una de las obras más elogiadas de 2019: Trastorno, un culebrón metafísico, la versión libre de Pompeyo Audivert sobre El pasado, de Florencio Sánchez. La obra funciona como un caballo de Troya para el desembarco de una revelación devastadora que excede la escala familiar. Los sábados y domingos, a las 20, en Corrientes 1543.

Fuera del mundo

Cuando el tren puede no volver a pasar

Los sábados, a las 17, sube a escena Fuera del mundo, obra escrita y dirigida por Raúl Brambilla, con Malena Figó y Marcelo Mininno. En un fin de semana, en pueblo de provincia, ocurre un encuentro inesperado y... lo que pudo ser y no fue. Es una historia de amor contenido, con dos grandes actores y la mano precisa de Brambilla. En el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636.

Mar del Plata

Alejandro Veroutis y su homenaje al Café Concert

Alejandro Veroutis sigue pisando fuerte en el café concert. Tras su brillante temporada en Villa Victoria Ocampo, acaba de firmar contrato con el productor Carlos Mentasti para presentar Una noche en el café concert, desde el próximo sábado, en el Provincial, de Mar del Plata, de viernes a domingos durante marzo y abril. Veroutis comparte escena con la cantante y pianista Camila Suero.