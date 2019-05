La versión musical de Tootsie ya es un boom

La nueva Tootsie es Santino Fontana

Es una de las favoritas de Broadway y tiene como protagonista a Santino Fontana

Carlos Pacheco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019

A un mes de su estreno, la versión musical de Tootsie, de Robert Horn y David Yazbek, basada en la película de Sydney Pollack, no solo cuenta con 11 nominaciones al Tony, sino que ya es una de las más solicitadas por los espectadores de Broadway. Está protagonizada por Santino Fontana, uno de los intérpretes más solicitados de los últimos años en Broadway (Cinderella, Billy Elliot, Hello Dolly!, Act One, La importancia de llamarse Ernesto, Panorama desde el puente), quien encarna el papel de un actor desocupado que decide vestirse de mujer para obtener un papel en una telenovela. El mismo rol por el que Dustin Hoffman se ganó un Oscar. La precisa dirección de Scott Ellis -más ligado al teatro de texto- consiguió lo que ya es una tendencia en Broadway: que la interpretación vaya por delante de lo musical. El trabajo de Fontana, intérprete de carácter que, además, se mueve muy cómodo en el humor, es uno de los mejores que el teatro musical de la Gran Manzana dio en los últimos tiempos. El humor y un sorprendente timing es lo que destacan a esta pieza.

Gerardo Otero: próximo estreno de Pacho O'donnell en timbre 4

En la sala Timbre 4 se ensaya Quinto round, de Pacho O'Donnell. Con Osvaldo Santoro, Ramiro Martínez, Juan Carlos Ricci y Lía Bagnoli está dirigida por Gerardo Otero. La obra expone la realidad de un boxeador de opaca trayectoria que se prepara para pelear con un contrincante conocido. Un grupo de personajes intrigantes y oscuros acompaña al hombre en su derrotero. Se estrenará el 9 de junio.

Fútbol y poesía: teatro para un domingo al mediodía

Acaba de ingresar en su segunda temporada Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, que, con dirección de Fabián Díaz, está interpretada por Manuela Méndez e Iván Moschner con música de Patricia Casares. Una experiencia en extremo sensible en la que el amor y el fútbol se dan la mano. Los domingos, a las 12, en un espacio del barrio de Chacarita. Reservas: losdiasdelafragilidad@gmail.com

Marosa: nueva temporada de Rosa brillando

Calificada como una ceremonia teatral inspirada en la voluptuosa y transgresora obra literaria de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, Rosa brillando tiene una atractiva puesta en escena y resulta conmovedora. Está interpretada por Vanesa Maja, bajo la dirección de Juan Parodi. Las funciones se realizan en El Extranjero, Valentín Gómez 3378, los domingos a las 18.30.

Amor de hombres: Thelma Biral incursiona en la dirección

Una de las piezas más emblemáticas que dejó el ciclo Teatro Abierto fue Príncipe azul, de Eugenio Griffero. El texto vuelve a recuperarse en esta temporada y es protagonizado por Edgardo Moreira y Fito Yanelli. El proyecto ofrece una novedad: Thelma Biral es quien la dirige siendo esta su primera incursión en ese campo. El estreno se concretará el 4 de junio en el Regina.

Aclaración

En la edición de ayer se consignó erróneamente que Perfil había recibido una nueva licencia radial. Debió decir que la Enacom le otorgó la licencia de la frecuencia 101.9, que funcionaba con un permiso provisorio.