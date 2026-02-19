Los datos del teatro en el finde XXL, en una Mar del Plata que ya piensa en guardapolvos

Luego del reciente fin de semana XXL, la temporada teatral fuerte de Mar del Plata va bajando su telón porque se viene el tiempo de los guardapolvos y ajustes escolares. A partir de esta semana, la oferta reacomoda sus fichas.

Los últimos registros de audiencia de Aadet, la entidad que nuclea a productores y dueños de sala del circuito comercial, volvieron a confirmar el protagonismos de cinco títulos devenidos en verdaderos tanques. Lo concreto es que la temporada 2025/2026 será recordada como la del dominio de unos tontos, el zarpazo de un chanta, un espectáculo sorpresa y la puja de dos mujeres: una, bonita; y la otra, universal.

Gustavo Bermudez y Martín Bossi en La cena de los tontos, la propuesta que viene liderando la taquilla en MDQ Gerardo Viercovich - LA NACION

El pico de la temporada aportó diversos datos macroeconómicos. Desde una ocupación hotelera del 95 por ciento como un pico de vehículos en la autovía que, el sábado, se convirtió en la mejor marca del año (37.716 autos). Pero en materia teatral en el top five en el registro de los espectáculos más convocantes volvieron a repetirse nombres con algunas variaciones en el orden.

Como desde el inicio de todo esto, la comedia La cena de los tontos, la que protagonizan Gustavo Bermúdez, Martín Bossi y Laurita Fernández; viene funcionando a la perfección. Hizo 10 funciones y lideró la estadística de recaudaciones y la de cantidad de espectadores. Su liderazgo nunca estuvo en peligro.

A lo sumo desde el momento en que desembarcó Agustín “Rada” Aristarán con su unipersonal Chanta, que hizo una temporada corta como ya estaba previsto, fue el único que se metió en la disputa de fondo. La semana pasada también hizo 10 funciones, se ubicó segundo en ambos listados y tuvo mayor porcentaje de ocupación de sala que la cena de los otros comediantes (claro que, en una sala con menor cantidad de butacas). Rada ya está de vuelta. El comediante y mago tiene una agenda intensa: será Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Según declaró el mismo multifacético performer en su redes sociales, Chanta es una obra que “llegó a mi vida para sacarme del sillón cómodo”. Decidió despedirse de esta propuesta en Mar del Plata, su “cuidad favorita”.

En tercer lugar se ubicó Fátima universal, el espectáculo de Fátima Florez que cuenta con la participación de Marcelo Polino. La camaleónica actriz está teniendo una temporada de altas y bajas, pero desde el momento de su estreno siempre estuvo ocupando los puestos líderes en las estadísticas de Aadet.

En el cuarto lugar se metió El secreto, la comedia que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio, que es la sorpresa del verano. De hecho, no estaba previsto que formara parte de la cartelera marplatense. Lo concreto es que viene pisando fuerte (muy fuerte). Al mimo del público se le sumó el de los Estrellas de Mar, ganó dos; se mudó de sala y confirmó que estará haciendo temporada hasta marzo.

La comedia dramática se presenta en una de las tantas salas de Carlos Rottemberg. La noche del estreno, el reconocido productor le dijo al administrador de la sala que El secreto iba a ser “el tapado” de la temporada. El señor se lo quedó mirando. No se confundió.

Y en quinto lugar aparece Pretty Woman, la comedia musical con Florencia Peña y Juan Ingaramo que dirige Ricky Pashkus. El año pasado, la actriz y cantante también había pisado fuerte en le temporada marplatenese con Mamma mia!. Al parecer, según ha declarado, luego de semejante trajín se tomará unas vacaciones del escenario para recargar pilas.

Más allá de la taquilla

Ni bien había empezado la temporada actual, un 8 de enero, Carlos Rottemberg fue contundente sobre el escenario que se venía en otro tuit: “La temporada teatral de Mar del Plata 2025/2026 ya tiene su balance cerrado a diciembre más la primera semana de enero auditada, que sumado a la preventa de la segunda conforman un ‘boca de urna’ que permite adelantar el balance final a marzo con alrededor del 15 por ciento en menos de espectadores globales, en comparación con la temporada anterior”.

Y agregó en un comentario que difundió en sus redes sociales: “El principal parámetro a evaluar para el balance final será lo acotado de la temporada, teniendo en cuenta que el mejor fin de semana largo (carnaval) este año será el 16 y 17 de febrero, mientras que en 2025 resultó el 3 y 4 de marzo, lo cual ‘estiró febrero’. Esta vez la temporada ‘alta’ se reducirá a solo ocho semanas, finalizando con la primera quincena de febrero”. En definitiva, lo que acaba de suceder.

Por las dudas, vale aclarar que Carlos Rottemberg lleva 48 años apostando por Mar del Plata, abriendo teatros, programando títulos de todo tipo. Es una figura clave de este entramado, un observador exquisito.

Así como Carlos Rottemberg anticipó una baja de público en Mar del Plata del 15 por ciento sospecha que no sucederá lo mismo en Buenos Aires Mauro V. Rizzi

Para llegar a esas conclusiones apela a sus libretitas con anotaciones. “Si no aprendí a leerlas en 48 sería raro...”, se ríe en diálogo con LA NACION. Y sobre el reciente fin de semana XXL, apunta: “Las temporadas se mueven por olas. Ahora vino carnaval y se habla de la cantidad de turistas que pasaron por acá, pero ahora mismo volvimos a la normalidad. No mido las temporadas por espasmos, lo que vale es la panorámica”.

En esta foto completa, el año pasado abrió la temporada un 6 de diciembre con Mamma mía! y la cerró en marzo con Brujas. Este año, la apertura fue con Pretty woman y quien bajará el telón en sus salas será El secreto. Como suele suceder, ya está definiendo los títulos para el año próximo en el cual carnaval caerá el 7 y 8 de febrero, lo cual complica aún más la situación. La temporada fuerte de verano perderá más días.

En la foto panorámica histórica, cuando inició su trabajo en Mar del Plata recuerda que había solamente dos obras del circuito independiente. La postal actual es muy distinta. “Hay un gran crecimiento del teatro alternativo local, es la gran diferencia que noto a lo largo de todos estos años. Incluso el turista empieza a conocerlas”, destaca esta figura del teatro comercial siempre pendiente del resto de los circuitos.

“La falta de ficción televisiva compensa cualquier crisis”

Si en la ciudad turística anticipa una baja del 15 por ciento, en Buenos Aires es distinto. Las últimas estadísticas de Aadet vuelven a señalar que en el Teatro Colón, Astor, Piazzolla eterno, sigue liderando la taquilla. Hasta el momento convocó a más de 70.000 entradas vendidas y este fin de semana se despedirá de Buenos Aires. En segundo lugar aparece Rocky, el exitoso montaje que protagoniza Nicolás Vázquez que viene de la temporada pasada.

Salió la preventa para Sottovoce, la obra con Fernán Mirás, Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega Prensa Sottovoce

“La cartelera de Buenos Aires no estará en baja. La falta de ficción televisiva defiende al bordereaux, compensa cualquier crisis. Pero a futuro, será perjudicial para el teatro comercial. En poco tiempo llegan Guillermo Francella, Ricardo Darín y Adrián Suar que se sumarán las obras de Nico Vázquez o la de Diego PerettI“, señala destacando la presencia de figuras tan convocantes

En ese repaso de nombres, Francella estrenará Desde el jardín, a partir de fin de marzo. Darín, el reciente abuelo, volverá con Escenas de la vida conyugal desde el 18 del mes próximo. Y Adrián Suar estrenará a fin de mayo Sottovoce, que dirigirá Mariano Pensotti y contara con las actuaciones de Carla Peterson Fernán Mirás, Lorena Vega y el mismo Suar. Hoy mismo comenzó su preventa por Plateanet. Y como muestra de ese impresionante desplazamiento hacia los grandes teatros de la Avenida Corrientes, se vendrán en el año del Mundial de Fútbol que trastoca todo grandes musicales: Hairspray, Annie, Billy Elliot y Charly y la fábrica de chocolate.

Mientras el teatro de Mar del Plata ya pasó su pico fuerte, en la ciudad de Buenos Aires la maquinaria teatral, que ya estrenó títulos como Papá por siempre y Company, que figuran en el listado de los 10 espectáculos con mayor cantidad de espectadores: ajusta su gran maquinaria basada en figuras de gran convocatoria.