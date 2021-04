Andrés Vicente volvió luego de 20 años para presentar una nueva obra teatral

Para Andrés Vicente, 30 Aniversario tiene un significado muy especial. Básicamente porque la obra marca el reencuentro cara a cara de este experimentado actor argentino con el público de su país, luego de una ausencia muy prolongada. En los últimos veinte años, Vicente vivió en México y Colombia y desarrolló en esos países una gran carrera en la industria audiovisual. Ahora está de regreso para presentar en Buenos Aires un espectáculo que escribió con Gaby Almirón y Pablo Peppino. 30 aniversario es la pieza dirigida por Marcelo Serre que va los jueves, a las 20.30, en El Tinglado (Mario Bravo 948). El elenco lo integran Vicente, Almirón y Daniela Nirenberg y harán funciones hasta mediados de mayo porque en esa época Vicente viajará a España para sumarse al elenco de la película De Buenos Aires a Madrid. “Tengo la idea de llevar la obra allá –revela el actor–. Creo que puede interesar porque trabaja sobre temas muy actuales: el empoderamiento de una mujer en el marco de un núcleo familiar diferente”. En 30 Aniversario Vicente y Almirón encarnan a una pareja de hombres maduros cuya relación permaneció oculta demasiado tiempo para la hija biológica de uno de ellos. La revelación tardía, como es lógico, dispara una serie de consecuencias.

Antes de irse de la Argentina en 2001, aquel año fatídico en el que todos nos sentimos al borde del abismo, Vicente hizo una buena carrera actoral en el país: trabajó en cine, teatro y televisión –en programas exitosos como Cebollitas, La familia Benevenuto, Mesa de noticias y Aquí llegan los Manfredi–. Hijo de Manuel Vicente [homónimo del actor], un nombre importante de la televisión nacional (fue director de Canal 13 en la época de Goar Mestre y de ATC en los años 90), Andrés creció aprendiendo los secretos de la profesión en la que hoy está completamente consolidado. “Me formé en un estudio de televisión –dice él–. Nací viendo El circo de Marrone y aprendí del mejor productor de la televisión argentina, Gustavo Yankelevich”.

Andrés Vicente regresó a Buenos Aires para estrenar su obra 30 aniversario, en El Tinglado DIEGO SPIVACOW / AFV

–¿Qué recuerdo tenés de tu trabajo con Guillermo Francella?

–Tanto la experiencia de La familia Benvenuto como la que hice con De carne somos fueron muy lindas. Guillermo es un actor con una impronta muy personal y una gran capacidad para la comedia y la improvisación. También fue un gran compañero de trabajo.

–¿Cómo encontraste a la televisión argentina luego de tantos años en el exterior?

–Bastante mal, para ser honesto. Ya desde antes de la pandemia había problemas para producir ficción. No quiero imaginarme cómo será lo que viene... Hay muy pocas productoras independientes y una gran dependencia de lo que pueden generar plataformas como Amazon y Netflix. Uno de los problemas que veo es que la poca ficción que se produce en Argentina sigue siendo muy costumbrista. Pero el problema principal es que no hay reglas de juego claras porque las variaciones del dólar y la inflación permanente no permiten calcular costos y planificar con cierto orden. Por eso Sebastián Ortega se va a Miami.

–¿En México y Colombia las condiciones son muy diferentes?

–Completamente. Yo primero trabajé como guionista y productor en un mercado muy grande como México, aproveché para formarme en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después me fui a Colombia, que hoy es líder en producción de contenidos de la región. Viajé por todo el mundo produciendo documentales y fui jefe de contenidos de la versión colombiana de Gran Hermano. Las dos grandes cadenas de Colombia –Caracol y RCN– ya han superado en términos de producción de contenidos a Televisa y TV Azteca. Venden muchísimo al exterior. Los colombianos dominan ese mercado, así como los mexicanos dominaban el cinematográfico en los años 40 y el de la televisión en los 60. Creo que esto pasa porque Colombia puede producir historias muy particulares relacionadas con el narcotráfico y saben muy bien cómo llevarlas a cabo. Tienen buenos autores y hay mucha inversión en producción. De hecho, sextuplican en inversión a la mejor época de la TV argentina. Para producir Pablo Escobar: El patrón del mal pusieron 125 millones de dólares... Y el Estado hace su aporte con la regulación: cada telenovela colombiana debe tener un 80% de escenas rodadas en exteriores. Entonces promueven sus plazas para el turismo y fomentan la marca país. El teatro colombiano también ha crecido mucho. Esto se dio porque en los últimos veinte años creció la clase media colombiana y eso generó más consumo cultural.

"La única explicación que encuentro para lo que pasa es que la clase política está llena de ineptos", reflexiona Andrés Vicente DIEGO SPIVACOW / AFV

–Aun con estos datos, ¿extrañás vivir en Argentina?

–Claro que extraño. Es difícil sentirse extranjero todo el tiempo, incluso para gente a la que no le cuesta mucho adaptarse como yo. Trato de ser inteligente para amoldarme... También es cierto que viajar y vivir en diferentes lugares siempre te abre la cabeza. Colombia es mi segunda patria, mi segunda casa. Un país con gente muy respetuosa, muy distinta al argentino promedio, gente muy formal en su vida cotidiana. Y las condiciones de vida son muy distintas: en Colombia hace más de 20 años que la inflación es de un 3% anual, mientras que en Argentina hace cuarenta años que no se puede resolver ese tema. ¡No puede ser tan difícil ser más lógico y racional! Me acuerdo de que mi viejo me decía, en los 60, los 70 y los 80, “vas a verlo que es este país en diez años”. Al final me cansé y me fui. Argentina tiene todo para ser mejor de lo que es. A la mayor parte de los argentinos que viven fuera del país les va brillante, son gente con talento, con impronta, con actitud. La única explicación que encuentro para lo que pasa es que la clase política está llena de ineptos. No es un problema de Cristina, Alberto, Macri o De la Rúa. Es un sistema político perimido.