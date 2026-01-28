Astor Piazzolla bajó del ring a Rocky: el montaje tanguero del Teatro Colón lidera la taquilla del circuito comercial

No caben dudas que Nicolás Vázquez, en su doble rol como actor y productor, es una verdadera maquinaria de generar obras que terminan liderando la taquilla en el mapa del circuito comercial porteño. Cuando en 2017 estrenó El otro lado de la cama, obra que protagonizó junto a su expareja, Gimena Accardi, y su amigo del alma, Benjamín Rojas, fueron más de 350.000 los espectadores que vieron esta comedia en distintas salas del país. Luego fue el turno de Una semana nada más, en la temporada de 2019, que fue vista por unas 400.00 personas. Le siguió Tootsie, en 2022, que acaparó la atención de unos 350.000 espectadores.

En junio del año pasado estrenó Rocky, montaje centrado en la historia de Rocky Balboa, un boxeador amateur italo-estadounidense de clase baja que se dedica a cobrar los créditos de un prestamista. Es la misma trama que protagonizó en cine Sylvester Stallone en el lejano 1976 y que, en el escenario del Lola Membrives, el actor protagoniza junto a Dai Fernández, su actual pareja. Salvo durante las ocho semanas que estuvo en cartel La sirenita, el efectivo ring side que armó el escenario lideró semana tras semana el listado del espectáculo comercial con mayor cantidad de audiencia que da a conocer Aadet, la cámara que agrupa a productores y dueños de sala de dicho circuito. Se repuso hace pocas días y Rocky siguió encabezando el listado tanto de audiencia como de recaudación.

Nicolás Vázquez la noche de su retorno al Lola Membrives para la segunda temporada de Rocky Prensa Rocky

Pero la semana pasada desembarcó en gran escenario del Teatro Colón Astor, Piazzolla eterno, el musical que cuenta con puesta en escena y dirección de Dionisi basado en la vida y obra del genial compositor, producido por RGB Entertainment, cuya cara más notoria es Gustavo Yankelevich. Con apenas tres funciones realizadas la semana pasada lideró el registro que da cuenta cantidad de espectadores y de recaudaciones, desplazando al segundo lugar a Rocky. El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía, se ubicó en la tercera posición; seguido por AVEN, Fuerza Bruta; y Salud, Moldavsky y amor, con Roberto Moldavsky. En las tres funciones realizadas en el palacio de la ópera, el ballet y la música clásica, la platea del Colón estuvo cubierta en un 93 por ciento de su capacidad. En tren de asociación libre, se podría decir que “Adiós Nonino”, tema icónico de Piazzolla, le ganó a “Gonna Fly Now”, canción de Bill Conti que ocupa un lugar central en Rocky,

Escena del espectáculo Astor, Piazzolla eterno Gentileza Vanesa Bafaro Prensa / RGB

Es la primera vez que el Teatro Colón, mantenido con dineros del Estado porteño, aparece en un listado de títulos de la escena comercial. El director de la histórica sala, el uruguayo Gerardo Grieco, reflexionó en sus cuentas sociales sobre esta producción. “Este estreno es un hito artístico -señaló-. Y también institucional: por primera vez el Teatro Colón estrena en enero con la misma vocación de excelencia artística de siempre. Nada de esto sería posible sin una convicción de gestión: cuando el sector público y el sector privado se alinean con propósito, reglas claras y compromiso con la calidad, lo improbable se vuelve posible. Esta alianza público-privada es parte del mensaje y del modelo”.

Como sucede en el Colón, en el Cervantes también desembarcó una producción privada: Los días perfectos, con Leonardo Sbaraglia

La alianza entre lo público y lo privado, que se puede prestar a varias lecturas, tiene otro hito a pocas cuadras del Colón: es que en el Teatro Cervantes, que depende del gobierno nacional, Leonardo Sbaraglia está protagonizando Los días perfectos, monólogo basado en la novela de Jacobo Bergareche que dirige Daniel Veronese. Tampoco el Cervantes históricamente tiene funciones en enero, pero las tiene hasta el domingo; tampoco el Cervantes suele programar para hacer una temporada a un montaje nacido en la esfera de lo privado (en este caso, la producción pertenece a Julieta Novarro). Como Novarro no es socia de Aadet los datos de cantidad de espectadores no aparece en las estadísticas de la entidad. Más allá de estas cuestiones, el “mensaje y el modelo” o “el hito” entre lo público y privado, tomando palabras de Grieco, se produce en simultáneo entre una sala gestionada por el gobierno porteño y por la única sala teatral que depende del gobierno nacional.

Desde otra perspectiva, en el desplazamiento de Rocky al segundo lugar todo queda, casi, en la misma familia. Es que uno de los productores de la historia de Rocky Balboa es RGB Entertainment, la misma productora del espectáculo de Piazzolla que se presenta hasta el 15 del mes próximo en el Colón como de la obra de Moldavsky.