Fuerza Bruta estrena un nuevo espectáculo en “un lugar sin piso”: cuándo son las funciones y cómo conseguir las entradas

Cuando todos los circuitos teatrales, del comercial al alternativo, entraron en modo descanso antes de lanzarse de lleno a la temporada de verano, los integrantes del grupo Fuerza Bruta estrenan nueva propuesta en un nuevo lugar. En perspectiva, eso de ir a contramano de lo establecido forma parte del ADN de este histórico grupo cuyo mayor desafío fue aquella maravillosa e icónica propuesta que recorrió el centro porteño llamada Desfile del Bicentenario.

Desde su nacimiento, el grupo fundado por el actor y director Diqui James y el músico y compositor Gaby Kerpel recorrieron con sus espectáculos unas 56 ciudades de 28 países distintos de América, Europa y Asia. Para el Desfile del Bicentenario, aquella impactante propuesta, fue vista por unas 2 millones de personas como si fuera el festejo del domingo por la Copa Mundial. Claro que, llegada la pandemia, esta gran maquinaria performática de escala global tuvo que bajar las persianas (hacer referencia a bajar al telón para un colectivo artístico que nunca transitó para salas tradicionales, no aplicaría). Recién a mediados de este año volvieron al ruedo con Wayra, que presentaron en el Estadio Obras. Como es costumbre en ellos, al mismo tiempo presentaban una versión de este show en Seúl, Corea.

Para esta nueva propuesta performática, Diqui James y Gaby Kerpel, los fundadores de este grupo de escala global, crearon una nueva sala que está ubicada en la sede de GEBA, de los Bosques de Palermo C+G Prensa Y Comunicación

La nueva aventura que lleva la marca de Diqui James, quien integró el mítico grupo La Organización Negra y, luego, De la Guarda, se llama AVEN, un lugar sin piso. Según explican ellos mismos, la palabra “aven” no tiene un significado concreto. A lo sumo, habrá que interpretarla como una mezcla de aventura y paraíso. “Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. AVEN es lúdica y, con una mirada amorosa, busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña, pero que nos emociona hasta las lágrimas”, dicen quienes confiesan buscar la esencia de lo que los hace felices. O sea: “bailar, volar, flotar en el universo. Recreamos elementos básicos, esenciales, simples y nos zambullimos con ellos en esa búsqueda”.

El estreno será el jueves y, desde ese momentos, harán diversas funciones hasta fin de enero. Aunque, hay que reconocer, viniendo de Fuerza Bruta tal vez terminen sumando funciones. Las entradas están disponibles en ticketflash y tienen un valor de 4.900 pesos.

En tren de dar algunas pistas, en este caso lo que hace felices a los desaforados performers de Fuerza Bruta -el juego con el límite de lo posible es parte de la marca del grupo- es bailar rodeados de mariposas, viajar adentro de una ballena, pararse sin gravedad en el planeta Tierra, volar atravesando una cascada o entrar a un túnel de viento en una máquina para bailar boca abajo. Seguramente, imágenes que ya son conocidas para los espectadores de este grupo de escala global. Es que lo nuevo como tal, como pasó con Wayra, también pasa por revistar los hitazos del grupo en otro entornos performáticos.

Fuerza Bruta en Wayra, el montaje que presentaron en el estadio Obras y que fue el primero luego de la pandemia Prensa Fuerza Bruta

Y para que todo esto despliegue sus múltiples formas, así como alguna vez tomaron las calles, o crearon un inmensa estructura cerrada para estrenar un nuevo montaje, o coparon un garaje para realizar unas funciones o reformularon al Estadio Obras para que la estructura del techo pudiera sostener todo el andamiaje y el peso necesario, en esta oportunidad abren una nuevo espacio que llaman como Sala SINPISO, en el club GEBA ubicado en Julio Argentino Noble y Ramon J Cárcano (Bosques de Palermo).

En una entrevista con Diqui James de hace unos años, el creador reconocía que su decisión de ser actor fue un salto tan abismal que lo hizo aprender a convivir con el miedo. “El error es pretender no tener miedo. No es algo negativo. Mi abuelo siempre decía que el miedo no es zonzo. Y no está mal eso. El miedo es un buen aliado. Cuando hago un show y estoy cagado de miedo pienso que es una buena señal. Algo estará pasando”, confesaba. Aunque tenga mucho millaje en estrenar montajes que parecen imposibles, quizás el jueves vuelva a sentir la sensación de chucho en el cuerpo. De suceder, será una buen síntoma.