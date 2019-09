Chicos y no tanto: Pim Pau con nuevo disco con ritmos latinos

El trío Pim Pau, en el Konex

Parten del ritmo más esencial, el del pulso cardíaco. El trío Pim Pau retoma en su segundo CD, Corazón de crianza, la búsqueda iniciada con el primero, Recreo, de "una construcción musical a través del juego corporal, de una estética sonora basada en la percusión de las palabras", según define Lucho Milocco, quien integra el grupo junto a Eva Harvez y el músico brasileño Cássio Carvalho.

"Crianza significa niño en portugués y acompañamiento del mismo en castellano", señala Milocco, quien participaba de chico en los carnavales de su pueblo santafecino de los ecos de ritmos afrobrasileños, incorporados definitivamente a la matriz de Pim Pau con la participación de Carvalho. Ya se sumaban los sentidos en el título del CD Recreo, entendido por sus autores no solo como el espacio lúdico de la escuela, sino también como la recreación de canciones tradicionales, de esas que son bagaje cultural, pero que buscan renovarse en reinterpretaciones. "Incorporamos un homenaje a María Elena Walsh, pero con la estética de Pim Pau, fusionado en nuestra versión de 'Adivina adivinador', un huayno con un samba/reggae", dice Milocco. El trío sostiene la narración corporal del ritmo musical en escena y en videos, todos los temas incluyen un lenguaje coreográfico. Y encuentran respuesta. El hit "La mascota" registra ya 3,4 millones de visualizaciones en YouTube. "Con el movimiento se desdibuja el límite entre el escenario y el público, así como entre las edades". En esto de incorporar a chicos y adultos, sin subestimaciones, sienten como referentes a Walsh y Pescetti. Pim Pau presentará Corazón de crianza el domingo 29, a las 15, en la C. C. Konex.

La Bomba del Tiempo

Fuente: LA NACION

Ritmo

Para niños de entre 3 a 9 años

Qué es: una puesta en escena especialmente creada para chicos por La Bomba del Tiempo, con dirección de Malena Solda. Un integrante perdido se alía con un clasificador de objetos para reencontrar a sus compañeros, pero necesitarán la ayuda del público

Para quiénes: para los seguidores adultos y niños de La Bomba del Tiempo.

Dónde: en C.C. Konex, Sarmiento 3131, mañana, a las 15 y a las 17.

Capitán Sanata

Paseando calefones

Para niños de entre 4 a 7 años

Qué es: música, historias y humor, del CD Paseando calefones. Pablo Herrero pone en juego con su banda su veta musical, sin perder el histrionismo desarrollado como integrante de Los Cazurros. Tras la función, el taller de Super Sombreros de Primavera de Carolina Spinelli.

Para quiénes: para los que cantan sonriendo.

Dónde: en la Usina del Arte, Caffarena 1, mañana, a las 15. Gratis.

Amado y Hundertwasser

Lo que esconden los libros

Para niños de entre 4 a 7 años

Qué es: un gato se enamora de una golondrina, ¿es un amor imposible? Ariel Varela y Daniela Calbi apelan a la estética del pintor Hundertwasser para ilustrar el arcoíris de posibilidades que emerge de las páginas de un relato de Jorge Amado. Últimas funciones.

Para quiénes: para los que pintan.

Dónde: en el C.C. de la Cooperación, Corrientes 1543, domingos 22 y 29, a las 17. $ 250.