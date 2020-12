Montreal C Cirque, de Québec

El circo del siglo XXI se ha visto obligado a reiniciar su marcha. Si bien mantiene intactos sus pilares de ilusión, riesgo e innovación, la pandemia obligó a sus artistas, como en otras disciplinas, a reinventarse. La tecnología actual y los recursos audiovisuales ayudaron a diseñar nuevas pistas y con esa intención se creó este Primer Parafestival Internacional de Circo 2020, que comienza hoy y se extenderá hasta el domingo.Sólo hay que ingresar a la plataforma www.hop.com.ar, que es gratuita, y elegir el itinerario dividido en cuatro secciones: Función única, Función continuada, Circo Expandido y Encuentros cercanos, que incluyen espectáculos, documentales, series y máster class con maestros del circo internacional.

Aunque el foco está puesto en Francia y Canadá, que se ubican a la vanguardia de las artes circenses, el recorrido incluirá a Rusia, Japón y hasta una performance de acrobacia aérea, en el barrio de Villa Lugano, ideada y guiada por el francés Stéphane Girard. Entre los hitos y curiosidades del Festival, la especialista en circo y directora de la muestra, Gabriela Ricardes, destaca a la Compañía Adrien M. & Claire B, con Equinoxe, una original creación de arte digital, con música de la Philharmonie de París y La Machine (Francia) que recrea el mito del Minotauro, que es reinterpretado mediante artefactos y muñecos de gran formato, en su espectáculo callejero El guardián del templo.

El director de esta compañía, Francois Delarozière, es un especialista en explorar el arte de las máquinas en movimiento y su capacidad para despertar emociones en el espectador. Los porteños lo conocen por sus trabajos con los franceses de La Royal de Luxe, que estuvieron en Buenos Aires, en 1992, presentando la historia de Francia, con gran despliegue callejero y por su enigmática máquina expuesta a pocos metros de la estación Perú, del subte A, en 2014, una performance que llevó por título Expedición vegetal. Un maestro del arte ecuestre, como el francés Bartabás, que combina la danza y la comedia presentará Calacas, inspirado en la tradición de culto a Santa Muerte, en México.

Otra de las curiosidades es cómo se combina el circo con el arte culinario. Esta divertida demostración estará a cargo de la compañía quebequense Les Septs Doights de la Main (Los Siete Dedos de la Mano), con su obra Cuisine y Confessions. Este equipo de artistas es conocido por los porteños. Estuvieron en 2010 y 2011, cuando presentaron Loft y Psy, en el Festival Internacional de Circo, respectivamente.

"La serie Al azar en la ciudad, es la primera producción de formato corto realizada para circo por Radio Canadá en pandemia, creada en el momento en que hubo que suspender el festival internacional de Montreal. Mientras que la especialista inglesa Sarah Schwartz será guía en los cuatro documentales de Arte France, desde la campiña inglesa en la que se crían los caballos para el arte ecuestre, hasta el circo Kinoshita, en Japón, que incluye disciplinas inspiradas en el teatro Kabuki, el arte de los samuráis y el Manga. Mientras que la sección Encuentros cercanos, está dedicada a los grandes maestros del circo en el mundo, e incluyen, además del backstage de sus shows, secretos de su arte y cómo se reinventaron en esta pandemia, que nos tomó de sorpresa a todos", destaca Ricardes, que fue fundadora del Buenos Aires Polo Circo, entre 2009 y 2016, cuya sede funcionó en un predio del barrio de Constitución y del exitoso Festival Internacional de Circo de Buenos Aires, que reunió a los artistas más destacados de esta disciplina.

La ciudad del azar

Si bien es obvio que en estos momentos el festival no puede ser presencial, también es cierto, que en su formato streaming, permite llegar a públicos de muy distintos países. "El Parafestival nos invita a una pista de dimensión paralela -agrega su curadora-. A traspasar nuevas puertas de entrada al mundo circense que nos conducirán a una verdadera fiesta, a la vez que promueve el sentido del descubrimiento. Así como cuando creamos Polo Circo logramos una mezcla de públicos maravillosa: de edades, procedencias y clases sociales, confirmando el espíritu del circo como espacio democratizador del arte; a la vez que abrió una puerta a muchos jóvenes a las artes escénicas y circenses, acá también aspiramos a despertar la curiosidad en nuevos públicos. Los que podrán descubrir de primera mano, proyectos de grandes compañías, contadas por sus protagonistas".

El Parafestival, que cuenta con el apoyo del Instituto Francés, la Embajada de Canadá, el Relais Spécialisé pour le spectacle vivant Amérique Latine Hispanophone y la Universidad Tres de Febrero (Untref), surge como una fiesta virtual de cierre del Seminario de Formación profesional en Artes del Circo para Hispanoamérica. El que se realizó en formato virtual -durante septiembre, octubre y noviembre- a través de la web de la Untref, dentro de la cátedra de la Primera Carrera Universitaria Iberoamericana de Artes del Circo, de la mencionada casa de estudios, que lleva 10 años y también fue creada por Gabriela Ricardes.

Alberto Ligaluppi, ex director general del Complejo Teatral de Buenos Aires y especialista en Festivales (dirigió el Latinoamericano, el del Mercosur y el FIBA), fue el nexo que conectó durante el seminario a maestros del continente. Él detalla algunas 'perlitas' de lo que sucede con el circo en América latina. Lo primero que destaca Ligaluppi es que el seminario despertó un interés inusitado. "Participaron 1100 inscriptos, de 24 países -explica-. Se realizaron 14 webinars y hubo formadores de Francia, Canadá, Bélgica, España, México, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Cuba y la Argentina. De los espacios de intercambio surgió el Mapa del Circo en América latina, un proyecto de los mismos participantes para crear redes en la región".

"Mi función de abrir caminos con gente de Latinoamérica, me demostró una vez más, que las redes de teatreros y cirqueros siguen siendo válidas a pesar del tiempo transcurrido", afirma el especialista. Respecto de las escuelas o tradición circense en América latina señala: "las diferencias que encontramos son muy grandes. Hay países con una gran tradición en esta disciplina. Es el caso de Brasil, con grandes circos y festivales. Lo mismo ocurre en México, que permitió pudiera dictar un seminario, Celeste Atayde, la directora del circo de los hermanos Atayde, quien habló de circo desde una perspectiva de género. El Atayde se fundó en 1888, es uno de los más grandes del mundo, después del Ringling Brothers. También contamos con escuelas de circo de Cuba y Venezuela. Una inquietud fue preguntarnos qué sucedía con el circo en Paraguay y pudimos contactarnos con algunas escuelas que recién se están creando. Esto me da una pauta de que los festivales no mueren y siguen construyendo cultura".

PROGRAMACION

En la plataforma gratuita www.hop.com.ar el visitante se encontrará con un menú, que le permitirá ingresar a cada una de las cuatro secciones que conforman este Primer Parafestival Internacional de Circo.

Función única: diariamente, a las 22. Hoy, Equinoxe, de Adrien M & Claire B (Francia). Mañana, Calacas, de Bartabás (Francia). Jueves, Montreal, Completamente Circo (Canadá). Viernes 4, Cuisine & Confessions, de Les 7 doigts de la main (Canadá). Cada una de las emisiones estarán presentadas por Soy Rada.

Función continuada: para ver on demand, a partir de hoy y hasta el domingo, en cualquier horario. Cinemátique, de Adrien M & Claire B (Francia); y El guardián del templo, de La Machine (Francia)

Circo expandido: para ver on demand, en cualquier horario. Circus World Tour/Francia; Circus World Tour/Reino Unido, Circus World Tour/Japón, Circus World Tour/Rusia, Buenos Aires-Compañía Gratte-Ciel (Francia) y La ciudad del azar, Montreal Completamente Circo (Canadá).

Encuentros cercanos: grandes maestros de circo ofrecen miradas, formas de trabajar y nuevos acercamientos a la pista. Estos se emiten on demand a partir de hoy y hasta el domingo, en horario a elección. Sébastien Soldevila, director artístico de Les 7 doigts de la main (Canadá); Nadine Marchand, directora del Festival Montreal Completamente Circo (Canadá); Stéphane Lavoie, director general de Tohu (Canadá); Francois Delarozière, director artístico de la compañía La Machine (Francia); Stéphane Girard, director artístico de la compañía Gratte-Ciel (Francia); y Philippe Goudard, autor, productor e intérprete (Francia).

