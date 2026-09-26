Con amor, Kander & Ebb: hermoso tributo a los creadores de Cabaret y Chicago

Texto, dirección e Iluminación: Iñaki Agustín. Intérpretes: Sofía Val y Mariano Condoluci. Dirección musical y piano: Nicolás Di Lorenzo. Vestuario: Luiggi Broadway. Sala: Border (Godoy Cruz 1838). Funciones: viernes, a las 20. Duración: 55 minutos. Nuestra opinión: Bueno.

El proyecto empezó como un espectáculo de entrecasa. Literalmente. Durante dos noches, en noviembre del año pasado, Sofía Val y Mariano Condoluci invitaron a amigos y público al living del hogar de un director musical (que los acompañaba en piano), en el barrio de Chacarita. Y allí, en un espacio acogedor, pero reducido, para no más de 20 personas, dieron rienda suelta a su pasión por la obra de John Kander y Fred Ebb, los autores de las músicas y las letras de grandes musicales como Cabaret, Chicago y El beso de la mujer araña y del tema “New York, New York”.

Ese fue el germen –absolutamente vocacional y autogestionado- de lo que este viernes finalmente arribó a un escenario profesional, el del teatro Border, en Palermo Soho. El espectáculo creció en texto, puesta e interpretación. Pasó de ser un recital ameno y bien intencionado a un music hall hecho y derecho, con buenas luces, vestuario, escenografía y sonido. Y con un nuevo acompañante al piano, Nicolás Di Lorenzo, que también hace sus aportes actorales, pocos pero certeros, siempre en la línea del humor.

Más allá del cambio de formato, lo más importante del espectáculo (que ahora, además, tiene nombre) siguen siendo sus protagonistas, dos talentosas figuras de comedias musicales que, según cuentan al comienzo del show, se conocieron hace 15 años estudiando en la Fundación Julio Bocca (de donde egresaron) y desde entonces, además de colegas, son grandes amigos. Y se nota. Sobre el escenario se mueven con total libertad y confianza, y saben que si uno se equivoca (como ocurrió en el estreno) ahí está el otro para sostenerlo y salvar la situación; incluso de una manera tan graciosa que hasta el error podría quedar ahora como un gag fijo en todas las funciones.

Mariano Condoluci, Nicolás Di Lorenzo y Sofía Val Germán Romani

Sofía Val trabajó en Kinky Boots, American Idiot, A Chorus Line, Alice by Heart, La caja mágica de Disney y coprotagonizó el año pasado Sandro, el gran show. Y Mariano Condoluci integró los elencos de Smokey Joe´s Café, The Rocky Horror Show, Cabaret, Querido Evan y Pretty Woman y es, desde hace nueve temporadas, protagonista de uno de los mayores sucesos del teatro musical independiente: La desgracia. Ambos son actores, cantantes y bailarines; o sea que, en términos de Broadway, son triple threat (triple amenaza), como se define a los que, inusualmente, poseen un triple talento para los musicales. En esta ocasión se lucen, fundamentalmente, como actores y cantantes (aunque también suman algunos pasos y gestos coreográficos).

En total, Con amor, Kander & Ebb, incluye 13 temas del galardonado tándem; la mayoría son de sus obras más famosas, pero también aparecen algunos de las menos conocidas, como But The World Goes Round y The Rink. La elección de los temas habla de un acabado conocimiento de los autores, pero también de una lectura sesgada: claramente prioriza las canciones de vaudeville por encima de las más oscuras. Por eso no habría melodías, por ejemplo, de títulos como The Visit y The Scottsboro Boys.

De todos modos, Con amor… es un buen (y necesario) tributo a Kander & Ebb que puede cumplir una función pedagógica entre los amantes de los musicales más jóvenes y que tiene algunos momentos sobresalientes. Por empezar la rendición profunda y sentida de Condoluci del vals sombrío “I Don´t Care Much” (que canta el Emcee en Cabaret) y la ondulante de Val de “Kiss of the Spider Woman”, que termina a viva voz. También la versión que encaran juntos de “Class”, un tema muy irónico de Chicago, que acometen con un hermoso juego de armonías. Y, por supuesto, todo el festivo medley final de Cabaret, que se compone de fragmentos de tres temas (“Money, Money”, “Mein Herr” y el que da título al musical).

La sorpresa de la noche fue el estreno mundial sobre un escenario de la canción “Come Out” (que quedo afuera de la versión teatral de Kiss of the Spider Woman), a cargo de Condoluci, quien el año pasado fue convocado para interpretarla en la versión fílmica del musical (sí, la que protagonizó Jennifer Lopez), y que fue descartada -¡una vez más!- en la etapa de posproducción. Una lástima porque –ya lo constatarán los futuros espectadores del music hall- se trata de un gran tema (“sobre el salir, el dejar de esconderse, el sacarse la araña del cuello y encarar algo nuevo”) y una gran interpretación.

Pero lo verdaderamente interesante del recorrido musical planteado por los intérpretes, y por el autor y director Iñaki Agustín (de reciente destaque en Billy Elliot, como el asistente de la profesora de baile) -que le dio mayor coherencia y cohesión a todo del material- es el entramado entre tema y tema; la forma en que se conectan, cruzan y entrelazan las distintas alusiones a las trayectorias de Kander & Ebb y a la de los propios protagonistas, que en algunos casos sorprende por las coincidencias y otros, por las divergencias. Para concluir, lo único reprochable del espectáculo sería su corta duración. Aunque, ya se sabe, lo bueno pero breve…