Cristina Banegas y Carmen Baliero estrenan una obra tan feminista como poética

El maravilloso nuevo espacio teatral (con varias salas) Área 623, ubicado en la calle Pasco, entre México y Chile , y dirigido por la iluminadora Eli Sirlin, continúa estrenando propuestas muy atractivas como para dejar en claro que, pronto, será uno de los epicentros de la escena independiente. Desde este martes, subirá a escena ahí La débil mental, obra de Ariana Harwicz, dirigida por Cristina Banegas y Carmen Baliero, en la que actúan Ingrid Pelicori y Claudia Cantero .

La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada, la relación destructiva madre-hija, y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta siempre insondable relación . Una mujer que no sabe, no puede, ni quiere ser madre. Ella y su hija, encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo generan una relación simbiótica, indiscriminada, donde no hay lugar para un tercero. Se trata de unn amor sin salida, que no puede sino desembocar en lo trágico. También habrá hombres que sobrevuelan como fantasmas y una precariedad social y económica.

“La débil mental es una novela que abre un tema fundante: la relación madre-hija. Realiza una operación que la desmitifica, la poetiza y su profunda deconstrucción permite llevarla al teatro sin traicionar su lenguaje, su feroz fragilidad, su escandalosa mirada sobre la relación más idealizada, sacralizada y padecida por madres e hijas”, explica Cristina Banegas.

El grupo artístico anticipa que se trata de un texto de enormes posibilidades teatrales, por su trabajo de lenguaje, su humor ácido, y su penetración en las contradicciones humanas. “Armamos un equipo de mujeres en todos los roles. Es una posición política, feminista y combativa desde la audacia con que nos preparamos para cuando podamos poner el cuerpo y salir del Zoom –describe la directora–. Busqué deliberadamente dos actrices extraordinarias como Ingrid Pelicori y Claudia Cantero, de edades cercanas : nuestra débil mental es una mujer sólo un poco más joven que su madre. La simbiosis, los juegos como dos adolescentes, a veces como dos niñas, como dos mujeres sin edad. El fantasma de cada una en la otra, los raccontos de la hija, el alcoholismo de la madre, el desamparo de ambas. La intemperie”.

En la dramaturgia de esta propuesta hay tres niveles narrativos : uno es el de los diálogos entre ellas, escenas casi realistas, cotidianas por momentos. Otro nivel es el monólogo interior de cada una. Seguramente en estos solos ellas saldrán levemente de la isla hacia la oscuridad. Y el tercer nivel es el narrativo, donde cada una habla a público.

“La dirección de arte fundará la poética de ese mundo extravagante que construyen madre e hija desde sus innumerables atuendos, objetos, que configuran ese caos en el que viven, ese microcosmos delirante. Fundamentalmente el trabajo se basará en las actuaciones, en los estados, en los cuerpos, en la pura presencia a la que volverá el teatro. Sí”, afirma contundente Banegas.

Para agendar

La débil mental

Dirigida por C. Banegas y C. Baliero

Área 623, Pasco 623.

Martes, a las 20.

Entradas por Alternativa Teatral

Valor entradas: $ 1000