Benjamín Vicuña habló por primera vez sobre sus fogosos besos con Esteban Lamothe

A pocos días del estreno de la obra teatral Secreto en la montaña en la calle Corrientes, protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, y basada en la película de Ang Lee, el actor chileno fue invitado a participar de Otro día perdido (eltrece). Durante su charla con Mario Pergolini, confirmó que durante esta adaptación debe darse apasionados besos con su compañero.

“Es un drama inspirado en la película que sacudió al mundo”, comenzó, orgulloso por haber sido convocado para este nuevo desafío. Fue entonces que Evelyn Botto preguntó lo que todos querían saber: “¿Chapan?”. A lo que Vicuña asintió y remarcó: “Seguramente han sido los besos más violentos que he tenido en ficción, en teatro”.

Secreto en la Montaña se estrenará el 7 de mayo en el Multiteatro (Foto: Soy Prensa)

Acto seguido, Mario Pergolini le recordó al actor una escena romántica que había tenido en televisión junto al actor español Javier Cámara años atrás. Para bromear sobre la cuestión, Benjamín Vicuña aseguró que los besos con Lamothe “son más largos” y que incluso le serían más sencillos de dar porque “Esteban viene afeitado”.

Para intentar atraer al público al teatro, la estrella chilena brindó un dato inesperado sobre su compañero de elenco. “¿Puedo decir una primicia? Acá el señor (Esteban Lamothe) sale en bolas. Pero así... como Dios lo trajo al mundo", dijo e hizo que todo el estudio aplaudiera y gritara de emoción al saber que uno de los galanes más queridos de la Argentina se mostraría al desnudo.

Con un dúo protagónico que promete una intensidad escénica excepcional, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, bajo la dirección de Javier Daulte (Foto: Soy Prensa)

Fue entonces que Pergolini, entre risas, le respondió: “¿Y tenés que abrazarlo en el momento que sale?”. “Tenés que venir a ver la obra”, respondió Vicuña, quien también explicó que este trabajo fue de un gran enriquecimiento actoral para ambos. “Esteban está muy bien en la obra. Es un compañero espectacular y la obra emociona muchísimo”, indicó.

“Agarramos esta adaptación, que la hicieron también Marcos Carnavale y Javier Daulte. Se hizo la obra también en Inglaterra, en Brasil y acá, que es una capital del teatro impresionante”, concluyó el actor sobre la relevancia de que este proyecto haya sido adaptada en Argentina.