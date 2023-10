escuchar

Messi10, la puesta en escena del Cirque du Soleil que fusiona la pasión del fútbol con la espectacularidad del circo, reunió a varios famosos y fanáticos del astro deportivo. Luego de su paso por España, Oriente Medio y el interior de la Argentina, el show inspirado en la vida, los valores y la trayectoria de Lionel Messi se estrenó en Buenos Aires este jueves 5 de octubre en el Complejo Al Río de Vicente López.

Charly Alberti, Florencia Torrente, Peter Lanzani, Nazareno Casero, Franco Masini, Cinthia Fernández, Florencia de la V., Agustina Casanova, Sebastián Wainraich, Santiago Korovsky , Cande Molfese, Gastón Soffritti, Mariano Iudica, Matías Martin, Fernando Ruiz Díaz, Nahuel Pennisi, Leo García, Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes, Eva Bargiela, Lali González y Gabriel Corrado, fueron algunas de las personalidades que asistieron al predio para disfrutar del esperado lanzamiento.

Actor y espectador: Peter Lanzani se mostró entusiasmado en el predio de Complejo al Río antes de ver Messi10 LA NACION/Gerardo Viercovich

Peter Lanzani, ansioso por descubrir el universo de este espectáculo que traduce artísticamente el talento de la leyenda viva del deporte. LA NACION/Gerardo Viercovich

"Me siento una Messi en la conducción, en todo lo que tiene que ver con la conexión con el público. Es lo que más amo hacer y me sale natural", le dijo Sofía "Jujuy" Jiménez a LA NACION. LA NACION/Gerardo Viercovich

Galáctica, Sofía "Jujuy" Jiménez deslumbró con un look azul eléctrico y le dedicó unas sentidas palabras al astro del fútbol: "Messi me representa como argentina, es un orgullo nacional: la lucha, el esfuerzo, remarla, el sacrificio, el darlo todo, el dejarlo todo en la cancha, es algo que nos representa a todos los argentinos como sociedad", dijo en diálogo con LA NACION LA NACION/Gerardo Viercovich

El show se estrenó por primera vez en octubre de 2019 en Barcelona; en ese momento, Lionel Messi todavía jugaba en el club emblema de la ciudad mediterránea. Esa presentación fue todo un hito en la historia de la compañía canadiense por tratarse de un tributo a una figura viva luego de haber repasado el legado de agrupaciones como The Beatles y Soda Stereo o íconos pop como Elvis Presley y Michael Jackson. El espectáculo a cargo de PopArt Music y Cirque du Soleil tenía previsto visitar la Argentina en junio de 2020, pero la pandemia obligó a suspender su recorrido. Luego de una larga espera, quienes adquirieron sus accesos para las funciones de 2020 podrán finalmente disfrutar del tan esperado show en el país.

Mike Amigorena y su pareja la cantante rosarina Sofía Vitola optaron por incluir en sus looks prendas color celeste y azul para darle un toque argentino a la noche de Messi LA NACION/Gerardo Viercovich

Sonríen, Mike Amigorena y Sofía Vitola LA NACION/Gerardo Viercovich

La actriz paraguaya Lali González dio detalles sobre el amor que genera Messi más allá de las fronteras argentinas: “Su fútbol no representa solo a la Argentina, también representa a los latinoamericanos. Todos en Paraguay en la final contra Francia queríamos que gane Argentina. Él marca a toda una nueva generación de chicos que por ahí no conocieron la historia de Maradona. A mi me tocó conocer la historia de los dos: de Maradona y de Messi y es algo que admiro mucho. Me da muchísimo orgullo que le hagan un show como este en su honor”, destacó la artista para LA NACION.

Flor Torrente, amiga de Dalma y Gianinna Maradona, también mostró fanatismo por Lio Messi LA NACION/Gerardo Viercovich

El actor Gabriel Corrado fue otro de los artistas que se mostró entusiasmado y atravesado por la pasión que genera Messi. En conversación con este medio analizó los puntos de encuentro que existen entre un artista y un futbolista: “A los dos los une la pasión. En el fútbol, Messi - y muchos otros jugadores- son una especie de “elegidos” que logran hacer del deporte un arte. Hay jugadas que son artísticas, son como un ballet ¡y te emocionan! Entonces el espectáculo deportivo puede provocar lo mismo que un actor en lo suyo. ¡Hay goles que son arte! De Messi, de Maradona, y también de muchos más”, señaló. Al momento de responder en qué se consideras un 10 como Messi, dejó ver su costado más hogareño: “Espero ser un 10 como padre de familia. Desde chico siempre soñé con formar una familia y lo logré. Con mi mujer seguimos casados y tenemos a nuestros hijos fuera del país pero aún así somos una familia muy unida. Creo que como hijo logré acompañar a mis padres en los momentos más difíciles, así que ojalá que ellos me hayan puesto a mi un 10 como hijo también”, respondió emocionado. Sobre la posibilidad de que sus hijos vuelvan a vivir en la Argentina se mostró tajante: “Mis hijos viven afuera del país no porque no tuvieran oportunidades acá sino porque eligieron hacer esa experiencia. Yo también viví en varias oportunidades fuera del país, no porque me haya tenido que escapar, ni rajar, fue ocasionalmente por trabajo”, afirmó justo antes de entrar al espectáculo.

La influencer Vicky Braier, conocida como "Juariu", suele publicar primicias de chimentos, fiel a su oficio se mantuvo atenta a todos los movimientos de los famosos en la red carpet de Messi10 y posó frente a los flashes con un look descontracturado LA NACION/Gerardo Viercovich

Charly Alberti también dijo presente en el show de Messi y recordó Sép7imo Día–No descansaré, el espectáculo creado por el Cirque du Soleil basado en la obra de Soda Stereo LA NACION/Gerardo Viercovich

En diálogo con LA NACION Florencia de la V se animó a comparar su ámbito y el de Messi: “El mundo del espectáculo y el fútbol comparten una cosa: la pasión. La similitud que tienen es el amor y la pasión que despiertan en el público ambos mundos”, reflexionó la conductora. Por su parte, Bebe Contemponi comparó la figura de Messi con las más grandes leyendas del rock: “ Lio es más que un rockstar, no solamente porque con su forma de ser y de jugar atraviesa a todas las generaciones -como los músicos- sino también porque es un líder , es un frontman. Es un Mick Jagger, un Freddy Mercury. No sólo es él el número uno sino que también se preocupa por transformar en número uno a todos los que lo rodean, hace que la banda suene bien con el solo hecho de tener el micrófono en la mano!”, disparó el periodista.

Fernando Ruiz Díaz, fanático de Messi LA NACION/Gerardo Viercovich

¡En familia! Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann listos para disfrutar del show juntos LA NACION/Gerardo Viercovich

¡Nazareno Casero y un look que no pasó por desapercibido! LA NACION/Gerardo Viercovich

Gastón Soffritti y Cande Molfese también decidieron disfrutar del evento en pareja LA NACION/Gerardo Viercovich

¡En familia! Cinthia Fernández eligió disfrutar del show junto a sus hijas LA NACION/Gerardo Viercovich

Matías Martin y su pareja Natalia Graziano fueron algunos de los invitados al show y desfilaron entusiasmados por el universo de este espectáculo que traduce artísticamente el talento de la leyenda viva del deporte LA NACION/Gerardo Viercovich

El astro del fútbol asistió a reuniones creativas e hizo aportes artísticos a la producción. Además, la presentación cuenta con una banda sonora que combina música original con reversiones de diferentes artistas -entre las que se destaca una canción de Los Cafres elegida por Leo Messi y el himno mundialista “Muchachos”, de La Mosca- a cargo de Sony Music . La obra ofrece una experiencia interactiva y busca celebrar a la figura de Messi más allá de sus logros profesionales: es un homenaje al ídolo y a la persona.

TOUR MESSI10 by CIRQUE DU SOLEIL

2023

Buenos Aires | 5 de octubre al 5 de noviembre | Complejo al Río

2024

República Dominicana | Funciones durante el mes de abril

Toda la información acerca de las nuevas fechas, políticas de devolución y preguntas frecuentes está disponible en messicirque.com.

