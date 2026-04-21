Horas antes del estreno: suspendieron el debut de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes

Ayer por la tarde en las redes del Teatro Nacional Cervantes se informó que el debut de Nacha Guevara junto a Alberto Favero previsto para la noche del miércoles no iba a concretarse. “El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas", se informó en la cuenta de Instagram de la sala sin dar más explicaciones sobre las presentaciones que iban a tener lugar los miércoles hasta fin del mes próximo.

Ante el hecho, varios usuarios de las redes preguntaron sobre la modalidad del reintegro de las localidades, los motivos de la suspensión o las nuevas fechas previstas. Al cierre de esta nota, ninguna de esas consultas había obtenido respuesta oficial en la misma cuenta de Instagram. En paralelo, en la página del Teatro que depende del Estado nacional se eliminó toda mención a Nacha & Favero. “Lo que usted esta buscando no existe”, apunta, rotundo, el buscador.

Nacha Guevara y Alberto Favero en La Carbonera Gentileza

Cuando fue el tiempo de los anuncios a Nacha & Favero en el Cervantes se lo presentó como seis noches durante las cuales los dos creadores iban a cantar y contar la historias detrás “de las canciones que acompañaron sueños, luchas, amores y pérdidas”. La ceremonia escénica que cuenta con la colaboración artística de Álvaro Rufiner había sido anunciada por Gonzalo Demaría, director de la sala, en los siguientes términos: “Nacha, la Guevara (¿cuál otra?), debuta en nuestro más prestigioso escenario: el Teatro Nacional Cervantes. Eso si no contamos su participación vestida de ranita en un espectáculo que incluyó a las alumnas de danza que, por entonces, se formaban en el Teatro. Hoy, ya consagrada en los escenarios del mundo, el Cervantes presenta a Nacha, junto al maestro Alberto Favero, para revisitar su repertorio y su largo recorrido desde la niña a la artista.”

Pero el debut de la multifacética y consagrada Nacha Guevara deberá esperar. Al parecer, fue imposible lograr que convivan en el mismo escenario de la sala María Guerrero La revista del Cervantes, la mega puesta en cartel que realiza funciones de jueves a domingos, con los requisitos de la propuesta de Guevara y Favero, que estaba programada para los miércoles. A juzgar por los hechos, la luz roja recién se encendió un día antes de la llegada de esta producción nacida en el circuito alternativo. Al parecer, recién cuando termine su temporada La revista del Cervantes, prevista para fin de mayo, estarían dadas las condiciones para que se produzca la llegada de Nacha Guevara al histórico teatro.

Oficialmente, ante el pedido de LA NACION, desde el Cervantes reiteraron que, “por motivos de fuerza mayor”, el montaje será reprogramado. Y en relación a los que adquirieron las entradas en la página Alternativa Teatral, la misma plataforma ofrece la opción de asistir a otra función del Cervantes en estos días o solicitar la devolución del dinero.

Nacha Guevara en su presentación en La Carbonera Gentileza

La última vez que la dupla compuesta por la cantante y el músico compartió un escenario fue a finales de enero, en la sala La Carbonera, del barrio de San Telmo. Fue, como en los inicios, con una propuesta intimista para quienes a lo largo de su extensa trayectoria montaron grandes producciones como Nacha de Noche, Eva, el gran musical argentino; y Tita, basado en la vida de Tita Merello. Al parecer, las ganas de volver a juntarse motivaron aquella propuesta que iba a tener su versión en el escenario del Cervantes.

“Fueron muchos años de trabajo y de escenario. De muchos escenarios diferentes, de muchos países y circunstancias diferentes. Y con un material muy entrañable, como puede ser el de Mario Benedetti. Y es bello, por los textos y por la música de Alberto. Hoy es difícil conseguir belleza, ¿viste? Y esta es la oportunidad de compartir el escenario con un material muy noble", apuntó ella cuando fueron entrevistados por LA NACION antes de sus presentaciones en La Carbonera.

Para que la nobleza de ese material, como le gusta decir a la cantante y performer, llegue al Teatro Cervantes falta. Motivos de “fuerza mayor” malograron el debut en esa sala de quien, en los ’80, cantaba “Fuimos los patitos feos”.