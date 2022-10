Director federal. Pepe Cibrián estrena hoy Dorothy, su nuevo musical, pero en la capital cordobesa

escuchar

Luego del rotundo éxito de Drácula en Buenos Aires, que hoy prosigue por otras ciudades del país a través de una gira que parece no tener fin, Pepe Cibrián Campoy tomó una decisión que asombró a muchos: concebir un nuevo musical alejado de la escena teatral porteña (donde siempre discurrió su carrera), con talentos artísticos y producción exclusivamente cordobesa . Hoy el resultado de su apuesta federal, Dorothy, un mágico musical –inspirado en el famoso film El mago de Oz, que protagonizó para la MGM Judy Garland– sube a escena luego de meses de ensayos en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba –en plena capital cordobesa–, y luego de una breve temporada allí se proyecta su paso por Buenos Aires y otras plazas teatrales.

La obra, que cuenta con música original de Fernando Rahe y coreografías de Rodrigo Villani, es protagonizada por el mismo Cibrián Campoy , en el papel de El Mago de Oz, y los jóvenes Gioia Falco y Lautaro Calzona, como Dorothy y La Bruja Verde –emblemáticos personajes de la película dirigida por Victor Fleming–, y Bruno Maretto, en la piel del asistente de la malvada del Oeste. El elenco lo completan otros 18 actores, todos surgidos de unas exhaustivas audiciones que realizó in situ el artífice de Aquí no podemos hacerlo, Calígula, Los Borgia, El jorobado de París, Las mil y unas noches, El fantasma de Canterville y Lord, entre tantísimos títulos. Ellos son: Jacinto Pusetto, Milagros Mazzola, Leonardo Giulinano, Agustín Guevara, Milena Caseres, Camila Caffaro, Marina Di Siervi, Silvana Agüero, Inés Accastello, Martiniano González, Luciana Re, Tamara Silva Frank, Maiti Finkelber, Andrés Crisafulli, Brisa Polanco, Florencia Rodríguez, Tomás Schuh y Matías Quiroga.

Pepe Cibrián, rodeado de artistas cordobeses, elegidos a través de audiciones para Dorothy

De todos modos, hay que aclararlo, Dorothy no es la traslación escénica de la historia contada en aquel film de 1939, sino una suerte de continuación, que transcurre 40 años después de los hechos narrados para la pantalla grande; y, según palabras de Cibrián Campoy, también una alegoría de lo que está sucediendo en el mundo actual. “Hace muchos años empecé a fantasear con Dorothy, el personaje de El Mago de Oz. A mí me gusta mucho pensar en eso de qué habría pasado después de… Entonces me la imaginé a Dorothy abuela y volviendo a Oz. Allí ella se encuentra con un mundo muy feo, que es el que creo que hoy estamos teniendo. Ya no existe el camino amarillo, el hombre de lata está oxidado y el león ya no tiene fuerza , en fin, todo está para la……”, comienza expresando el autor a LA NACION, a horas del estreno de su obra número 58.

Antes de ser abuela Dorothy se casó, tuvo una hija y ésta dos descendientes. Luego la hija muere y Dorothy se convierte, asimismo, en padre y madre de sus nietos. Así, de cara a esos jóvenes universitarios y ultra tecnológicos, se enfrenta a un mundo que no comprende, el de las redes, “el del Tik Tok” –como ella llama–. Y cuando menos lo espera recibe “desde el más allá” el llamado de su madre, que le pide que regrese a Oz, porque allí la necesitan. En compañía de sus nietos –munidos de sus computadoras y celulares– Dorothy ingresa al torbellino que la conducirá nuevamente a ese mundo de fantasía que, como adelantara Cibrián Campoy, ya no es el mismo; producto del influjo de La Bruja Verde que, llena de odio y resentimiento, decidió conquistar Oz para neutralizarlo y aniquilarlo. ¿Podrán la abuela Dorothy y sus nietos revertir la situación y devolverle a ese mundo todo su esplendor y bonhomía? La respuesta la sabrán los espectadores que asistan este fin de semana a las funciones a realizarse (siempre a las 20) en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba; y el siguiente, a las que se llevarán a cabo en una mini gira local, en Río Cuarto, Villa María y Las Varillas.

Dorothy, teatro musical en Córdoba

Con respecto a su decisión de hacer Dorothy en Córdoba, Cibrián Campoy explica: “Yo amo a mi país. Soy muy federal y siempre lo he sido. De hecho de mis elencos han participado artistas de distintas provincias y a mí me ha encantado, como ha sucedido en numerosos casos, darles su primera oportunidad. Yo soñaba a la edad de ellos que alguien me la otorgara a mí, hasta que apareció Héctor Lectoure y me cambió la vida para siempre, porque me permitió soñar a lo grande y así nació Drácula y todo lo demás. Esa oportunidad me marcó a fuego. Luego llevé mis creaciones por todo el país, aún las más costosas, arriesgándolo todo. Porque creo que todos los argentinos nos merecemos disfrutar por igual del arte. Por eso no entiendo qué les asombra tanto que hoy produzca mi nuevo musical en Córdoba . ¿Tal vez esto se deba a que somos poco nacionalistas? Para algunos lo de afuera siempre es mejor. Al respecto, muchas veces me ha sucedido que el público, al salir de ver una obra mía, no digo que con mala fe, sino como un piropo, me diga: ‘esto que acabamos de ver es Broadway’. Y no, no y no. Esto no es Broadway, esto somos nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo nuestro? ¿Por qué no rugimos ante tal pérdida de identidad? De eso habla mi propuesta de elegir talento de Córdoba. Por eso considero que es muy importante que el público cordobés venga estos fines de semana a apoyarnos. Si lo hace, esto no quedará acá y servirá como ejemplo para después poder trabajar también con talentos de otras provincias. Para muchos la meca del espectáculo es Buenos Aires, pero el talento se encuentra diseminado a lo largo y ancho del país, lo aseguro yo, Pepe Cibirán Campoy, que a lo largo de mi carrera lo he recorrido entero y conozco bien su nivel artístico”, concluye, no sin antes asegurar que “hoy siento los mismos nervios que cuando estrené mi primer espectáculo en 1970″ .