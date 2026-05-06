Gimena Accardi reveló la determinante decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Me iba a arruinar”

Hace diez meses y mediante una publicación compartida en Instagram, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación después de 18 años juntos. Lo que siguió fue un escándalo mediático que los mantuvo a ambos en boca de todos. Ella admitió públicamente que fue infiel y aseguró que, aunque ese no fue el motivo de la separación, influyó. Si bien actualmente cada uno está por su lado —él está en pareja con Daiana Fernández, su compañera de Rocky, y ella recientemente blanqueó su vínculo con Joaquín Cordovero, alias Seven Kayne—, los recuerdos del final del matrimonio aún resuenan. Esta semana, la ex Casi Ángeles habló a corazón abierto del duro momento personal que atravesó y reveló la determinante decisión que tomó luego de que la ruptura se hiciera pública con el fin de preservarse.

El martes 5 de mayo, Accardi estuvo en Otro día perdido (eltrece) y admitió que la exposición en la que se vio envuelta el año pasado fue horrible. “Yo apagué todo, sinceramente”, sostuvo y a partir de esto amplió: “Ahora ya pasó el tiempo, ya casi un año. Y podemos divertirnos, porque también yo considero que el humor te salva de esas situaciones muchas veces, pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas”.

Accardi contó que, tras su separación de Vázquez, cerró sus redes sociales, apagó el televisor y se refugió en su casa con sus amigas Captura Instagram @gimeaccardi

La actriz explicó que por su “salud mental” prefirió no ver lo que se decía sobre ella y el final de su matrimonio. “Sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis, que conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele y tardo mucho en recomponer ese dolor”, se sinceró.

En medio de la entrevista, Mario Pergolini le preguntó a Accardi por el difícil momento que atravesaron con Vázquez en 2021 mientras estaban en Miami. Un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. “Nunca lo hablamos en las notas a ese tema... No es un problema hablarlo, sino más bien porque en su momento nos parecía fuerte”, reflexionó ella.

En 2021, Vázquez y Accardi estuvieron en el edificio del complejo Champlain Towers de Surfside que colapsó parcialmente; lograron salvarse de milagro (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

Recordó que la mañana del 24 de junio salieron a caminar con Vázquez y ella le dijo que no creía en los milagros. “Yo pido, pero Dios no me los concede”, le insistió. “Y esa misma noche nos sucede este milagro”, expresó ahora. Esa noche volvieron de cenar, estacionaron el auto en la cochera y, mientras subían en el ascensor, escucharon el primer estruendo. Frenaron en el lobby y lograron salir del edificio segundos antes del segundo estruendo y posterior derrumbe.

Gimena Accardi habló de cómo fue el derrumbe del edificio de Miami en el que estaba con Nico Vázquez

“Realmente fueron segundos. Somos los primeros testigos, fuimos los que estábamos en el ascensor. Lo primero que se derrumba es el estacionamiento y nosotros estábamos ahí”, explicó y contó que tuvieron que hablar frente al FBI en calidad de testigos. “En su momento, por supuesto, fue muy traumático, pero lo primero que pudimos ver fue que nos habíamos salvado y que lo que nos había pasado era un milagro”, reconoció Accardi a casi cinco años de la tragedia y comentó que luego de un tiempo pudieron regresar a Miami y pasar por el lugar en el que estaba el edificio.