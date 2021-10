DOS/un elogio escénico para el amor: Palabras repletas de sentido

★★★★ Libro: Diego Starosta. Director: Sebastián Ricci. Intérprete: Diego Starosta. Vestuario: Sofía Di Nunzio. Realización: Yuraima Borrero y Gisela Durán (Atelier Kyodashi). Teatro: Payró, San Martín 766. Duración: 60 minutos. Funciones: viernes, a las 21.

En un círculo que remite a la carpa de un circo, el actor y director Diego Starosta concibe el espacio para construir una reflexión escénica y contemporánea sobre el amor. Para desarrollar teorías sobre los vínculos, la soledad y el tiempo, no se pondrá en el rol de un intelectual o un docente, sino que se volverá un payaso que se desdobla y expresa, de manera poética, el pensamiento filosófico del francés Alain Badiou.

DOS / Un elogio escénico para el amor parte del principio de que para pensar el amor es necesario hablar de dos. Por eso, Starosta se desdobla y se convierte en dos payasos, en la típica situación en la cual hay uno inteligente y otro que no lo es tanto y desde esa relación de poder, empiezan a hacer preguntas y desarrollar teorías sobre qué nos pasa cuando nos enamoramos. La propuesta no se instala en la disertación filosófica y permite ir más allá, gracias a ese mundo particular que construye Starosta, anclado en legendarias técnicas del teatro oriental y el clown, para armar dos personajes queribles y entretenidos. La puesta está cargada de detalles en los que la escena se transforma y se arma por capas, al igual que el vestuario de este artista. A medida que se profundiza en el pensamiento, su cuerpo aparece más accesible y despojado.

“El amor es un procedimiento de construcción de verdad”, plantea en un momento. Se trata de la misma construcción que vemos en la ficción del escenario, que Starosta desarrolla con delicadeza, para poner el foco en palabras cargadas de sentido, al igual que el amor, que, según expresa en un momento, “inventa una forma diferente de durar en la vida”.