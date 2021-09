La idea del amor como incertidumbre, en una obra teatral

En Elogio del amor, un libro que recupera una conversación que mantuvo con Nicolas Truong, periodista de Le Monde, el veterano filósofo francés Alain Badiou critica la idea del amor confortable, protegido contra todo riesgo: si no hay incertidumbre y aventura, las relaciones pierden poesía existencial, asegura. “El amor es un proyecto que incluye el deseo sexual, pero también muchas otras cosas, siempre y cuando impliquen vivir una experiencia desde el punto de vista de la diferencia”, dice Badiou, también ensayista y dramaturgo. Son esas conclusiones las que Diego Starosta utilizó como base para poner en escena DOS / Un elogio escénico para el amor, obra que retoma funciones en el Teatro Payró (San Martín 766, viernes, a las 21) luego del largo paréntesis provocado por la pandemia,

Eso que Badiou observa y define como una aventura obstinada y no siempre pacífica, alejada de las idealizaciones de la novela rosa, está también en el centro de dramaturgia de la obra de este autor y director argentino que se formó con Daniel Casablanca, Guillermo Angelelli y Eugenio Barba y es el fundador de la compañía El Muererío, que acaba de cumplir veinticinco años. “Vengo sosteniendo en todo este tiempo un trabajo autogestivo muy inspirado en experiencias de los 60 y los 70 –explica Starosta, de 52 años–. Es un proyecto grupal, más allá de que fueron entrando y saliendo personas. La compañía está a mitad de camino entre un grupo estable y un elenco que se reúne solamente para hacer una obra, digamos. A lo largo de todos estos años se generó una forma de trabajo, una ética y una estética con una esencia muy definida”.

Dirigida por Sebastián Ricci, la obra escrita por Starosta –de larga trayectoria como actor y entrenador en el Teatro San Martín– presenta a dos payasos que él mismo interpreta y a los que cataloga como “de dudosa reputación”. Son justamente esos clowns los que se proponen crear un espectáculo de variedades sobre la base de una disertación filosófica sobre el amor.

Diego Starosta, director de El Muererío, protagoniza la segunda parte de una trilogía sobre las condiciones de verdad PATRICIO PIDAL/AFV

“Esta es la segunda parte de una trilogía sobre las condiciones de verdad -cuenta Starosta-. Badiou dice que existen cuatro condiciones de verdad para arribar a la filosofía: la política, el amor, el arte y la ciencia. Ya hice una primera obra, El immitador de Demmóstenes, que trabajaba la relación entre el arte y la política. No soy filósofo, ni siquiera me considero un intelectual, pero me interesan estas ideas en relación al valor poético que tiene la palabra filosófica, más allá de su contenido. La filosofía es una forma de la literatura, y desde ese lugar elegí trabajar”.

Una de las estrategias de investigación de Starosta consiste en abordar textos que inicialmente no fueron escritos para el teatro y tratarlos como un insumo más de la obra. “En estas obras, no es el texto el que organiza el funcionamiento de todos los signos de la escena, como es más corriente -argumenta-. Si voy a hablar del amor, lo último que me interesa es poner a dos personas diciéndose cosas lindas. Prefiero ver cómo encarar un material de este tipo con personajes más inusuales, por eso los dos payasos que interpreto en la obra”.

Lo que atrapó a Starosta de las reflexiones de Badiou es la propuesta concreta de definir al amor como experiencia, más que como sentimiento. “Y también que esa experiencia está fundamentada en la posibilidad de experimentar el mundo desde la diferencia con el otro, no desde la complementariedad . Eso es lo que simboliza el dos que fractura al uno y produce una singularidad. La idea romántica del amor está siempre ligada a la media naranja, al alma gemela, al ‘vos me completás’... Pero el amor es una gran posibilidad de tener una experiencia muy creativa y creadora con un otro totalmente diferente. En ese terreno, siempre es más interesante la incertidumbre que la seguridad”.

DOS / Un elogio escénico para el amor

De Diego Starosta

Teatro Payró, San Martín 766, los viernes, a las 21.