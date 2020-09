Premios ACE 2020: se suspende la entrega por la pandemia de coronavirus

Mauricio Dayub, el ganador del ACE de Oro del año pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

En medio de la realidad pandémica y sin actividad escénica desde fin de marzo, las medidas extraordinarias se transforman en ordinarias. Como parte de esta lógica, la comisión directiva de los Premios ACE anunció que se suspende la entrega de los tradicionales galardones hasta próximo aviso. "Es un premio que no tiene sentido hacerlo de forma virtual", le dijo a LA NACION la periodista Nora Lafón, quien preside la Asociación Cronistas del Espectáculo.

"La extensión de la pandemia nos obliga a pensar que será muy difícil que podamos entregar nuestros premios fundamentalmente porque la noche en que los entregamos desde hace tantos años es la fiesta del teatro, la fiesta de la comunidad teatral toda y antes que nada es la fiesta de los encuentros, la fiesta de los abrazos. Por lo tanto y mientras no podamos hacerlo a sala llena sentimos que realizarla con capacidad reducida o en forma no presencial es traicionar el espíritu y la existencia de nuestros premios ACE al teatro", dice el comunicado. La última edición tuvo lugar en noviembre del 2019 cuando Mauricio Dayub se quedó con el ACE de Oro entre sus manos por su espectáculo El equilibrista.

La suspensión o reformulación de los premios de este tipo no es un fenómeno local. De hecho, los prestigiosos premios Tony, que cada año reparan en la producción teatral en Nueva York, tendrán este año una versión virtual. La fecha de la ceremonia todavía no fue anunciada, así tampoco como la dinámica que tendrá. De este modo, por primera vez en 74 años, se rompe un tradicional rito social. "Si bien todos estos impredecibles acontecimientos redujeron al mínimo la temporada 2019-2020 en Broadway, este fue un año lleno de trabajo extraordinario que merece ser reconocido", dijeron Charlotte St. Martin, presidente de la Broadway League, y Heather Hitchens, su equivalente de la American Theatre Wing. "El espectáculo debe continuar, no importa cómo. Y así sucederá", agregaron.

Kinky Boots, el espectáculo con más nominaciones en los Premios Hugo

En el plano local, la misma actitud tomaron los organizadores de los Premios Hugo, que hace eje en la producción del teatro musical. En este año excepcional se toma el periodo comprendido entre agosto de 2019 y marzo de este año, cuando todos los teatros cerraron sus puertas debido a la pandemia de Covid-19. Los grandes candidatos son Kinky Boots, que sumó 23 nominaciones, seguido por Hello, Dolly! con 19, y Happyland, que consiguió 13. Como sucede con los Tony, la fecha y el modo en que se realizará la ceremonia se anunciarán más adelante.

Del otro lado de Atlántico, en esta realidad con fases sanitarias diversas, el lunes se realizará la XXIII edición de los Premios Max, el máximo galardón que repara en la producción escénica española. Tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Málaga y será retransmitida por la Televisión Española. Organizada por la Fundación SGAE, los Max ya habían sido aplazados por el estado de alarma en España. Claro que la ceremonia se realizará cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades andaluzas. Por lo pronto, el aforo de la histórica sala se reducirá al 65 por ciento.