El Regina se transformará en complejo teatral

Una nueva dirección artística llegó al teatro Regina, la sala inaugurada en 1938 que integra el edificio art decó de la Casa del Teatro, el albergue fundado por la soprano Regina Pacini -mujer del presidente Marcelo T. de Alvear- para los artistas adultos mayores con necesidades económicas. Desde agosto es el empresario Pedro Scarano quien se puso al hombro, en este complicado momento, la tarea de revitalizar una sala histórica que en los últimos años pasó por tres gestiones: Gru Producciones, formada por Santo Biasatti y Armando Pérez, dueños de una importante empresa de cosméticos, durante quince años, hasta septiembre de 2017; después, siguió el productor teatral uruguayo Diego Sorondo; al poco tiempo, Tío Caracoles, la sociedad de la actriz española Ana Belén Beas y su marido Miguel Ángel Chulia, pareja que el año pasado bautizó la sala de casi 400 butacas con el nombre Mirtha Legrand, apoyada por Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro. En los últimos meses Diego Djeredjian y Luis Pena estuvieron a cargo. Ahora es el turno de Scarano que, de entrada, eligió título para su emprendimiento: Complejo teatral Regina.

"Queremos ponerlo en valor, que vuelva a brillar, en este lugar debutó Astor Piazzolla, podías ver a María Elena Walsh y a muchos otros artistas", dice el empresario, CEO de TS4 producciones, director de la FM Neo, de Nordelta, y organizador de eventos en todo el país. Entre esos muchos artistas que menciona, podría agregarse que en la sala se representó tres veces ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, el clásico de Edward Albee: en 1964, con Myriam de Urquijo; en 1974, dirigida por David Stivel, con Cipe Lincovsky; y en 2006, por Luciano Suardi, con Selva Alemán y Arturo Puig. En los setenta, fue la sala de un gran éxito de taquilla, El gran deschave, de Sergio De Cecco y dirección de Carlos Gandolfo, con Haydée Padilla y Federico Luppi, y en los años 80, Emily, con China Zorrilla, como la poeta Emily Dickinson.

Acerca de las anteriores gestiones, Scarano dice que no quiere menospreciar a nadie, pero que suele pasar que "sólo querés cortar tickets y llenar y empezás a bajar la exigencia sobre la calidad de las obras. ¿Por qué este lugar, fundado por una soprano, se negó a la música?", pregunta anunciando uno de los cambios que desea impulsar, sustentado por una inversión de más de cinco millones de pesos. "Hay público para todo, para salas grandes y para las intimistas. Vamos a aprovechar los espacios, darles vida cultural y no solo teatro. Le dije a Linda (Peretz) lo mismo que me decía mi abuela: 'Los huevos en varias canastas'. Es lo que intentamos hacer acá", dice.

La sala Mirtha Legrand aumentará sus butacas a 400 con la reactivación del pullman. Además, se habilitará una pantalla para estrenos de cine argentino una vez por semana. Desde la mañana hasta la hora de función (cuando el teatro vuelva), funcionará en el foyer -espacio escoltado por los dos murales de Benito Quinquela Martín, "Descargando carbón" y "En plena actividad", que están en proceso de restauración- una casa de té donde podrán realizarse presentaciones de artes plásticas y de literatura. A la entrada del teatro, un bar o cafetería será el punto de reunión para artistas y espectadores. La intención, según el productor, es que la gente transite por todo el lugar, que visite la Casa del Teatro y sus dos museos (Carlos Gardel y Regina Pacini), que lo disfrute como centro turístico.

"Sumamos una radio por Internet, reginafm.com, dedicada al arte, en general, no sólo nuestra programación, que no hay. Sacás un libro y, para que te mencionen, tenés que recorrer un montón hasta que te difunden. Queremos impulsar eso. Desde octubre ya empezamos con un radioteatro y música con un género distinto todas las noches. Pronto, la trasnoche la cerrarán Selva Alemán y Arturo Puig", cuenta la cabeza de este proyecto del que también es el curador. Por ahora, confirma para 2021 un festival de teatro independiente y otro de música, en marzo, donde competirán coros de Brasil, Uruguay y la Argentina. Con la Fundación Julio Bocca, la productora tiene un convenio por lo que prometen llevar a escena sus espectáculos. "Buscamos figuras importantes pero también dar oportunidades a gente que viene transitando desde hace mucho", dice Scarano, muy cauto a la hora de dar nombres.

Por el momento, el teatro ofrece programación vía streaming desde la sala: el sábado 7, Roberto Danelli homenajea a Sergio Denis y después, Marisol Otero dará un show acústico con canciones de Abba. Las entradas se compran por la ticketera del complejo que es tiendaticket.com.

"Soy optimista y extremadamente respetuoso con lo que está pasando. El streaming llegó para quedarse. Pero planifico. Llegué a un momento de mi vida donde me propuse cosas que me hicieran feliz, algo que no me pude permitir antes por multitud de razones. Ahora, más ordenado, es un buen momento y siempre quise el proyecto de tener una especie de multimedia", dice sobre este emprendimiento que avanza, por el momento, con mucho sigilo.

