Marisol Otero y Abba, una conexión de toda la vida

Marisol Otero: "Hay canciones de Abba que me conectan con mi vida" Crédito: Mauro Alfieri

Julieta Rovaletti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 21:34

Cuando tenía 4 años, su abuelo la sentaba arriba de la mesa y le pedía que cante "Chiquitita", el famoso tema de Abba -banda que no necesita mucha presentación porque todos alguna vez han escuchado una canción de ellos, sin importar el país de origen o la generación-.

Cuando era adolescente -y un poco más grande también-, cantaba a los gritos "Dancing Queen" con sus amigos en los boliches. En los comienzos de su carrera, "I Have a Dream" fue la canción con la que audicionó para el papel de Sophie en la versión española del musical Mamma Mía! Años después, sin ni siquiera planificarlo, se puso en la piel de Donna Sheridan en la puesta en escena argentina de Mamma Mía! e hizo historia interpretando "Hay sólo un ganador".

El hilo rojo que une a Marisol Otero con Abba es innegable. Aún sin darse cuenta, estas canciones la acompañaron durante toda su vida, y ahora será ella quien les pondrá su sello personal reversionándolas en el streaming acústico del 7 de noviembre.

"Me encanta su música. Son canciones pop-rock que fueron hits mundiales, y me parecía que estaba bueno poder ver qué le aportaba yo a eso. Además, quería hacer algo que tenga que ver conmigo, con mi historia, hay muchas canciones que las relaciono con cosas que me han pasado en la vida, que tienen que ver con algún momento particular", dice Otero.

Encasillada por el público en el título de "intérprete de teatro musical", la artista quiere correrse de eso, mostrar otra faceta que la gente no conoce. "La idea de este show surge porque yo también tengo mi banda, hago baladas, compongo; y quiero que la gente me escuche desde otro lugar que no sea la comedia musical solamente, porque sino se me limita a eso nada más", explica. Buscó un punto donde se fusionen el teatro musical con algo propio, y el resultado fue Abba. Confiesa que la música de muchos artistas le hace sentir la nostalgia de un recuerdo, un aroma, una situación vivida; y al haber hecho Mamma Mía!, le pareció que un homenaje a Abba era perfecto para unir esas dos vetas, sentir esa nostalgia y mostrarse diferente a lo habitual.

Lo más interesante es que no sólo se podrán escuchar todos los hits de Abba en estilos musicales completamente diferentes a los que estamos acostumbrados; sino que las versiones serán en español, otras en inglés y algunas en spanglish (parte en español y parte en inglés). "Me parece que está bueno que escuchemos estos temas en diferentes idiomas, pero además que los que no saben inglés no se queden afuera, sin saber de qué trata la canción", argumenta.

Con la intimidad que genera un show acústico, el público tendrá la oportunidad de disfrutar -desde la comodidad de sus casas- de emblemáticos temas como "Mamma Mía", "Dancing Queen", "My Love My Life", "Fernando", "Chiquitita", "Gimme Gimme", "I Have a Dream", "Winner Takes It All", entre otros. En el show, que se realizará desde el Galpón Artístico de Caballito, Marisol estará acompañada por Fernando Culen en guitarra, Leo Cáceres en percusión y José Maradei en piano. Además, tendrá invitados especiales: sus hermanos Florencia y Nicolás, y Ayelén Brusco.

Como un bonus track de esta función, se presentará la canción principal de la película Convaleciente -escrita y dirigida por Matías De Leis Correa- donde Otero no sólo le pondrá su voz al tema, sino que también protagonizará el film junto a Graciela Muñoz y Sebastián Sinnott.

La no-princesa

Aunque interpretó a varias princesas a lo largo de su carrera, Marisol es completamente diferente a ese estereotipo. Mujer independiente, de armas tomar, que se reinventa. Ella cree que el hecho de interpretar a Donna le dio la posibilidad de mostrar a alguien un poco más parecido a ella. "Me dio la oportunidad de salir del papel de princesita que venía haciendo hace tiempo y del cual yo quería alejarme porque no soy para nada así. En todo caso, soy más Fiona (la ogra esposa de Shrek) -dice entre risas-. El hecho de mostrar a una mujer con carácter, distinta, bien plantada, que se la banca, que sale adelante sola, que no depende del príncipe azul. es una mujer más actual y eso me encanta", confiesa. Además de todo eso, Donna también le dio varias nominaciones a premios e incontables fanáticos de Abba que la siguen hasta hoy en cada show que hace.

En abril -y si no fuese por la pandemia-, le hubiese tocado interpretar otro personaje similar, Diane Gray en Come From Away, la nueva producción de Stage Company dirigida por Carla Calabrese. Es una obra coral y atípica con música celta, que nace a partir de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Con un elenco de talentosos artistas (Gabriela Bevacqua, Melania Lenoir, Agustín Iannone, Patricio Wittis, Silvana Tomé, entre muchos otros) en escena, Otero se pondrá en la piel de Diane: "ella es muy diferente a mí y me encanta, porque me permite jugar y eso está buenísimo para un artista. Lo nuevo y lo diferente a uno lo transforma".

"No soy una princesa", asegura Marisol Otero Crédito: Mauro Alfieri

Quedan los artistas

La pandemia que acecha al mundo paralizó a todos de manera abrupta. Tuvimos que reinventarnos, buscar diferentes maneras de afrontar lo laboral para subsistir. En el caso de Marisol Otero, cerró temporalmente su escuela de teatro musical y volvió a sus orígenes: las clases particulares. "En casa vivimos de esto, entonces tuvimos que implementar la virtualidad. La cantidad de gente que tenía en la escuela bajó muchísimo, pero volví a hacer eso que amaba, que es dar clases particulares y que hacía mucho tiempo que no hacía", confiesa. Aunque a veces la contractura de estar sentada todo el día y el cansancio de tantas clases la hacía repensar las formas, la intérprete supo verle el lado bueno. "En otro momento, no podría darles clases a personas de otras provincias, y hoy están en mi casa, conmigo. Lo mismo pasa con los shows, el hecho de poder brindar un espectáculo sin la necesidad de irte de gira, es algo que está buenísimo. Te ve gente de diferentes provincias y países y eso es impagable", agrega.

Ese fue otro punto clave en la creación de Abba acústico vía streaming: acortar distancias y generar en el público la sensación de estar sentado en la primera fila de un teatro, sin tener que salir de sus casas.

La actriz reflexiona sobre lo que estamos viviendo actualmente y no pierde la esperanza que en algún momento se pueda volver al "teatro lleno"; sin embargo, asegura que, mientras tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva forma, incluso de formato. "Pienso que a partir de ahora lo teatral no sólo va a ser presencial con distanciamiento, sino que también lo vas a poder ver online; todas las obras van a tener que tener esa posibilidad", argumenta.

Con los teatros cerrados y los estudios apagados, los artistas llenaron las redes sociales de música y arte, y Otero no se quedó atrás. En un principio, hizo "vivos" cantando por Zoom e Instagram, con la idea de acompañar a la gente. Después los Live tomaron más forma y empezó a tener invitados, como su hermana Florencia Otero, Laura Esquivel, Peteco Carabajal, Juan Rodó -su inolvidable compañero en La Bella y la Bestia, musical de 1998-, Karina K, entre muchos otros. Para ella fue "una necesidad de catarsis sanadora, a través del arte".

Además de su lado artístico, se caracteriza por acompañar a muchas ONGs, ser parte de eventos solidarios; y, en cuarentena, este lado floreció aún más. "Colaboro con un grupo que se llama Red Solidaria de Artistas, donde difundimos lo que hacemos entre todos; además ayudo a otro grupo que se llama Alternativa solidaria, para los que cocinamos viandas con mi marido y llevamos a los que más necesitan. Sumar algo en este momento donde todo es caos, es algo necesario. Cuando uno se pone al servicio del otro, se ayuda a uno mismo también", finaliza.

Marisol Otero fue protagonista de las versiones argentinas de La Bella y la Bestia, Mamma Mía! y Grease Crédito: Mauro Alfieri

PARA AGENDAR

Abba acústico. Sábado 7 de noviembre, a las 22. Entradas a la venta en www.complejoteatralregina.com

Conforme a los criterios de Más información