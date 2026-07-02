El teatro se adapta a la Selección: qué pasará con las funciones de este viernes

El partido de fútbol entre Argentina y Cabo Verde previsto para este viernes a las 19, modifica radicalmente la hoja de ruta de la cartelera teatral de Buenos Aires. Con la pelota en juego, la gran mayoría de las salas comerciales decidió no levantar el telón porque saben que todas las miradas estarán puestas en lo que suceda en el Hard Rock Stadium de Miami, en este partido por los 16avos de final del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Salas como La Plaza, Multiteatro, El Picadero y Multitabaris directamente estarán cerradas.

De modo que lo que suceda a más de 7000 kilómetros del Obelisco porteño, repercutirá directamente en la calle Corrientes. Seis de cada diez espectáculos con mayor cantidad de espectadores de la semana pasada levantaron las funciones de este viernes. Tres de los que figuran en el top ten reprogramaron sus horarios y uno solo se animará a hacer su función mientras corra el reloj del fútbol en Estados Unidos. Del primer grupo, Sottovoce, con Adrián Suar, Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás; Hairspray, con Damián Betular; Billy Elliot, con Osvaldo Laport; El Jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D’Elia; Anastasia, con Minerva Casero y La cena de los tontos, con Pedro Alfonso, Laurita Fernández y Martín Bossi decidieron parar la pelota.

Hairspray es uno de los tanques que el viernes levantó sus funciones por el partido de la selección Gerardo Viercovich - LA NACION

Tampoco saldrán a la cancha de los escenarios títulos como Secreto en la montaña, Cuando Frank conoció a Carlitos, Cuestión de género, Las hijas, Ni media palabra, El secreto, La función que sale mal o Lo que el río hace, entre otros tantos montajes de la explotada oferta teatral en estos tiempos en los que el Mundial de Fútbol modifica su andar. Pero, como se sabe, siempre están las excepciones a las reglas. El musical Charlie y la fábrica de chocolate, que protagoniza Agustín “Rada” Aristarán y que lidera tanto en taquilla como en recaudaciones, se jugará al límite: pasó su función del viernes a las 21.30. A juzgar por los hechos, apuestan que no habrá alargue y penales como sucedió en el partido en el que Paraguay sacó a Alemania del Mundial y que superó las dos horas y media. Para evitar confusiones, anuncian que iniciará su función al término del partido.

A las 22, por fuera del horario habitual, comenzarán Desde el jardín, el espectáculo que protagoniza Guillermo Francella, y Una navidad de mierda, con Verónica Llinás. En el Apolo, a esa hora también comenzará su juego Berlín, Berlín, con Pablo Rago. Ante esta situación, no es de extrañar que tanto en estos tres teatros los respectivos elencos y sus equipos harán la previa a la función con la mirada puesta en los televisores. Y, seguramente, muchos espectadores de las obras reprogramadas también harán la previa en bares cercanos a las salas para poder llegar a tiempo a cuando se levante el telón.

Annie, la excepción de una regla no escrita

Contra todos los pronósticos, el musical Annie, con Lizy Tagliani, hará su función durante el partido Gentileza

Los que se jugarán a pleno son todos los que conforman el multitudinario equipo de la comedia musical Annie, la que protagonizan Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, que ocupa el octavo lugar entre las obras más vistas. A las 20, cuando Argentina y Cabo Verde estarían jugando los primeros minutos del segundo tiempo, en el Broadway se levantará el telón.

Ante este mapa de situación regido por las leyes del fútbol, Nicolás Vázquez, amigo de Lionel Messi y uno de los productores de Annie, directamente suspendió su temporada de Rocky, otro de los grandes tanques que él protagoniza desde el año pasado. Retomará su rutina el jueves próximo, cuando el Mundial ya entre en su etapa final.

Elena Roger en Invasiones I Carlos Furman - CTBA

En este rompecabezas de horarios por fuera de la norma, también el Complejo Teatral de Buenos Aires decidió modificar su grilla de horario para el viernes. La ópera-rock Invasiones I, que protagoniza Elena Roger, como La habitación desconocida, con Guillermo Angelelli y Sofía Brito, iniciarán sus funciones en el Teatro San Martín a las 21.30. Muy cerca de allí, a una cuadra de ese sector de la avenida Corrientes que oficia de escenario de los grandes festejos futbolísticos, comenzará a rodar La obra, la última propuesta de Mariano Pensotti que se presenta en el Teatro Alvear.

En tren de perspectivas, hay un dato a tener en cuenta: de obtener un resultado favorable ante los caboverdianos, el siguiente partido se disputaría el martes 7 de julio, en Atlanta, contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Pero será a las 13, lo cual permitirá a productores y elencos respirar tranquilos.