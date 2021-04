Emoción y tristeza: las protagonistas de Brujas cuentan cómo vivieron la última función antes de la entrada en vigencia del DNU presidencial

Este jueves se celebró la última función de Brujas en lo que resta de abril, algunas horas antes de que entraran en vigencia las medidas sanitarias anunciadas el miércoles pasado por el presidente Alberto Fernández. Las protagonistas de este éxito teatral, Moria Casán, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich, María Leal y Thelma Biral, compartieron con LA NACION las sensaciones que les dejó una noche con sabor a despedida, así también como su deseo de que el parate en la actividad no se extienda más allá de los 15 días estipulados por el DNU.

Sobre ese último punto, Leal fue categórica: “No veo la posibilidad de que se extienda más allá del primero de mayo. ¡Ese día volvemos con todo!”. Luego, se mostró comprensiva de la decisión tomada por el Gobierno e invitó a que la sociedad se resguarde hasta fin de mes, a fin de superar “esta situación muy difícil”, aunque advirtió que “el país no aguanta más que estos 15 días”. En tanto, la actriz expresó la felicidad que le produjo la última función: “Fue gloriosa, disfrutamos tanto estar arriba del escenario estas cinco locas”.

La obra cumplió con el protocolo sanitario LA NACION/Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

En cambio, Cárpena y Mihanovich reconocieron haber sentido tristeza y cierta angustia al finalizar la función. “Dolor por dejar el teatro y por dejar de trabajar”, dijo la primera al describir la emoción que primó en ella anoche. “También una sensación de tristeza por dejar de hacer una obra que amo profundamente y de ver a mis compañeras, a las que quiero y respeto”, continuó y cerró: “Deseo que la pandemia pase lo más rápido posible. Sobre todo para mí, que soy una persona grande y que cada minuto cuenta. Porque los años, las horas, los meses, los días, para la gente grande, pasan con más velocidad ”.

Por su parte, Mihanovich dijo que le da “pena que sean necesarias nuevas restricciones”, aunque sostuvo que confía en que “se está haciendo lo que se cree que es necesario” para contener la crisis sanitaria. Sin embargo, admitió que siente miedo por la falta de certezas sobre cuando podrán reabrir los teatros, y que espera “con mucha ansiedad poder retomar las actividades el primero de mayo”.

Una fan de Nora Cárpena se acercó a ver la función de Brujas LA NACION/Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

A diferencia de las primeras tres protagonistas, Casán y Biral señalaron que la noticia de las nuevas restricciones no les pesó a la hora de subirse al escenario. “Me fui con una sensación de alegría, de haber hecho una función luminosa y fantástica”, declaró Moria, antes de precisar por qué prefiere no desperdiciar energías preocupándose por una problemática que considera absolutamente fuera de su control. “Como no depende de mí, sino de las circunstancias, no tengo pensamientos que me intoxiquen. Porque si hago la función pensando en que cerramos y en una de esas no abrimos más, no se puede, te quedan las neuronas como pochoclos en un microondas”, resumió y cerró con su estilo característico: “Estoy en modo detox, decidí no consumir más tele desde el principio de la pandemia”.