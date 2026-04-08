Guerra de taquilla: este es el top ten de las obras que lideran las boleterías en la competitiva avenida Corrientes

No hay con qué darle, aunque Rocky se haya estrenado hace ya 10 meses y la cartelera actual esté poblada de nuevos tanques con figuras sumamente convocantes, la obra que protagoniza y codirige Nicolás Vázquez volvió a ocupar el primer lugar en las estadísticas que semanalmente da a conocer Aadet, la entidad que nuclea al circuito comercial. Ocupa tanto el lugar de liderazgo en materia de recaudación en boletería como en la que refiere a la cantidad de espectadores acumulados a lo largo de las 7 funciones realizadas. Decididamente, la historia que protagonizan Nico Vázquez y Dai Fernández da pelea frente a otros pesos pesados.

El segundo lugar en ambos registros lo ocupó Desde el jardín, la propuesta que protagonizan Guillermo Francella, Andrea Frigerio y Martín Seefeld que acaba de estrenarse y que hizo 6 funciones en una sala con menor capacidad a la que tiene el Lola Membrives, en donde Vázquez se calza los guantes para subirse al ring. Eso sí, en el registro de porcentaje de ocupación de sala, Desde el jardín lidera ese listado. Tuvo un 99 por ciento de las butacas del Metropolitan ocupadas. Al cierre de esta nota la función para la cual se podían conseguir las últimas entradas era la del 24 de este mes.

Lizy Tagliani en el papel de la villana Miss Hannigan, la villana de Annie Gentileza

En tercer lugar quedó otro título que, como los dos anteriores, estallaron en los cines del mundo a fines de los ’70 y principio de los ’80. Se trata de Annie, la comedia musical que protagonizan Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo junto a las tres niñas que se alternan para darle vida al personaje central de esta huérfana. La semana anterior esta gran producción había liderado ambos registros, pero en la competitiva cartelera porteña de la avenida Corrientes los cambios en las posiciones de los listados de audiencia como de recaudación son (y serán) una de las particularidades de la temporada 2026.

Esta particularidad seguramente se irá profundizando cuando se vayan sumando otros títulos prometedores que se irán estrenando durante el segundo cuatrimestre del año, período en el cual se produce el pico de audiencia. De hecho, la temporada pasada se vendieron durante ese período 1.400.000 entradas justo el doble de los tickets adquiridos en el primer y tercer cuatrimestre.

Jorge Marrale y Moria Casán en Cuestión de género, otra de las obras predilectas de la cartelera teatral FIORELLA ROMAY

Los que siguen, el que se fue y los cambios

En escenario de una cartelera con grandes figuras el cuarto lugar entre los espectáculos más vistos lo ocupó La cena de los tontos, con Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi que fue la comedia que lideró la temporada en Mar del Plata y que volvió a un escenario de la avenida Corrientes. Y entre aquellos espectáculos que acaban de estrenarse o que volvieron al circuito el grupo Fuerza Bruta, con Aven, acaban de despedirse de Buenos Aires. Mal no les fue, ocuparon el quinto lugar entre los montajes más vistos.

Verónica Llinás en Una Navidad de mierda, otro de los tanques de esta temporada que se estrenó el año pasado Gentileza JJ Castro

En los últimos cinco puestos del listado figuran otras personalidades sumamente populares. El sexto lugar lo ocupa Salud, Moldavsky y amor, con Roberto Moldavsky; seguido por la comedia El jefe del jefe, que protagonizan Diego Peretti y Federico D`Elía; y Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale. En los dos últimos lugares en el registro estadístico de Aadet aparecen La función que sale mal, con Héctor Díaz, Freddy Villarreal y Dan Breitman; y la comedia Una navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi que apenas hizo tres funciones la semana pasada porque Llinás está filmando una película y por eso esta propuesta que suele ocupar lugares más centrales en la listado, quedó más rezagada en este ranking. Esta semana hará 4 funciones y la semana siguiente agregará también los miércoles.

Quien esta vez desapareció del listado es la comedia dramática Las hijas, que dirige Adrián Suar. Por una hernia de disco que afecta a Julieta Díaz la obra que protagonizaba ella junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil tuvo que suspenderse. Pero desde mañana, Florencia Peña, quien hasta hace poco estuvo protagonizando Mujer bonita, completará el trío de actrices que encaran este elogiado montaje.