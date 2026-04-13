Bafici 2026: películas para no perderse, producciones que pueden sorprender y novedades del cine argentino

Es esa época del año de nuevo. Cada abril, Buenos Aires se convierte en un oasis para cinéfilos, que llenan las salas del Bafici. Desde 1999, el Buenos Aires Festival de Cine Independiente ofrece la oportunidad de ver en pantalla grande películas de distintos orígenes y estilos, estrenos y films del pasado, que tienen una característica en común: ser fieles a su propia idiosincrasia.

Ese es el sentido profundo de la independencia cinematográfica; más allá de los presupuestos y modos de producción, las películas del Bafici comparten la cualidad de ser expresiones artísticas singulares, con ambición de llegar a un público abierto a la experiencia que proponen.

La 27.ª edición del festival organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará el próximo miércoles 15 y terminará el domingo 26, promete continuar con esa tradición cinéfila, presentando 327 títulos, entre los que hay espacio para los descubrimientos de nuevos talentos y las confirmaciones de grandes autores.

Las funciones del Bafici se distribuirán entre distintas sedes, que incluyen la tradicional sala Lugones del Teatro San Martín; el Centro Cultural 25 de mayo; el Cine Arte Cacodelphia; el Gaumont; el Teatro Alvear; el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken; y las salas de los complejos Cinépolis Plaza Houssay y Recoleta. La venta de entradas ya está disponible en la página del festival, bafici.org. Ahí se pueden encontrar también el catálogo y la grilla de programación, las dos herramientas fundamentales para armar un recorrido por el festival.

La tarea puede resultar un poco abrumadora, aun para los más entusiastas. Aquí, un resumen de algunos de los puntos más sobresalientes de la oferta del próximo Bafici, para organizar estos días de maratón cinéfila.

Apertura y cierre

Las películas que dan inicio y cierran el festival ocupan un lugar de privilegio dentro de la programación. Parte de la impronta del director del Bafici, Javier Porta Fouz, y su equipo de programadores es la fuerte presencia de la comedia, género que tiene su propia sección dentro del festival.

Siguiendo este criterio, la película de apertura de este año será de nuevo una comedia. Orgullo y prejuicio, del prolífico Matías Szulanski, quien ya abrió el Bafici en 2023, gira en torno al rodaje de una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Jane Austen, que promete estar lejos de las versiones clásicas estilo BBC.

Otro género siempre presente en el festival es el musical, ya sea en forma de documental o con ficciones en las que la música cumple un papel principal. Ese es el caso de Letras robadas, la película elegida para cerrar esta edición. El nuevo film del director irlandés John Carney, responsable de Once, Sing Street y ¿Puede una canción de amor salvar tu vida?, está protagonizado por Paul Rudd y Nick Jonas, quienes interpretan a un cantante de bodas veterano y a un exintegrante de una boy band.

Cine argentino

La diversidad del cine argentino está representada en las distintas secciones del festival. A pesar de la profunda crisis que vive el sector, el esfuerzo y la creatividad de quienes hacen cine en el país quedan demostrados en la cantidad de cortos y largometrajes nacionales que integran la programación de esta nueva edición del Bafici.

El tren fluvial, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, estrenada en el último festival de Berlín, es uno de los largometrajes que participan de la Competencia Internacional, donde también se presentará Los vencedores, de Pablo Aparo, en calidad de estreno mundial.

Los cortos Las visitas de Camilo, de Itatí Olmedo; Monstruo madre, de María Canale, y Queda en mí, de Rafael Nir, también serán parte de la sección competitiva internacional del festival.

Seguir la Competencia Argentina es una buena forma de ponerse al día con lo que está pasando en el cine nacional. Además de los nuevos talentos, a quienes vale la pena conocer, que están presentando sus primeras películas, se destacan los largometrajes más recientes de directores reconocidos como Raúl Perrone, uno de los realizadores más programados en la historia del Bafici, que estrenará Cin3 Fili4. Ana García Blaya, directora de Las buenas intenciones y La uruguaya, estará presente con una película muy personal, La muerte es algo que les sucede a los demás; Juan Villegas, director de Sábado y Las Vegas, entre otros films, presentará No matar; y Renzo Cozza, realizador de El hincha y Parado mirando, estrenará La hora de irse.

Nombres conocidos

El plan para una experiencia ideal en un festival de cine implica un equilibrio entre entregarse a lo desconocido, dando lugar a los descubrimientos, y el reencuentro con cineastas reconocidos, que despiertan interés con sus nuevos trabajos.

En esta edición no faltarán los nombres propios, ya sean celebridades en el ámbito de los festivales o para el público en general. Tal como sucede con las actrices Juliette Binoche y Kristen Stewart, cuyas primeras películas, En nous y The Chronology of Water, respectivamente, se presentarán en la sección Óperas Primas.

Viejos conocidos del festival regresarán con sus nuevas películas. Por supuesto, no puede faltar la nueva de Hong sang soo, el director coreano con seguidores tan fieles como los de un club de fans de un cantante pop, quien vuelve al Bafici con The Day She Returns.

En la sección Trayectorias también se presentarán Eight Bridges, de otro habitué de la programación del festival, James Benning; Le Cris des tardes, de Claire Denis; Duse, de Pietro Marcello; L’Etranger, de François Ozon; Blue Moon, de Richard Linklater, por la que Ethan Hawke fue nominado este año al Oscar a Mejor Actor; My Wife Cries, de la talentosa directora Angela Schanelec; I Am Curious Johnny, del documentalista emblemático del punk rock Julien Temple; The Loneliest Man in Town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel; y Un hijo propio, de la documentalista chilena Maite Alberdi.

Retratos de artistas

Una de las cualidades más fascinantes del cine es su capacidad para acercarle al público las vidas de los otros. En las secciones del Bafici dedicadas a lugares, al cine sobre cine, a las artes y oficios, abundan los documentales sobre figuras creativas que dejaron su huella en sus respectivas disciplinas.

Annemarie, de Mariana Sanguinetti, se centra en la gran fotógrafa Annemarie Hienrich, bisabuela de la directora; mientras que Xul, de Cristián Costantini, recorre la vida y obra del multifacético artista Xul Solar.

En Donn. Instrumento de Dios, los realizadores Florencia Dávila y Mariano Baez reconstruyen, apoyándose en el material de archivo, la vida e increíble carrera del bailarín Jorge Donn.

Dos cineastas fundamentales están representados en documentales que los ponen en foco: Eric Rohmer, esprit d’enfance, de Pascale Bouhénic y Noël Herpe, dedicado al gran director francés, que fue parte de la Nouvelle Vague; y The Ozu Diaries, centrado en el maestro japonés Yasujiro Ozu.

Los músicos suelen ser sujetos de fascinación, no solo para el público, sino también para los cineastas, que buscan capturar con sus cámaras ese hechizo. El camino contrario reconstruye la historia de Hernán Reyna, líder de la banda post-punk El Corte, a partir de una larga investigación, entrevistas y recopilación de material de archivo, realizada por los directores Daniel Flores y Martín Wain, ambos con amplia trayectoria en el periodismo cultural.

También en la sección de música se podrá ver El infierno está encantador - Gulp.1985, dirigida por Lisandro Carcavallo, sobre la presentación del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en Cemento, mítico enclave del rock argentino, a quien el mismo director ya le dedicó un documental, estrenado en el Bafici.

Cinéfilos en crecimiento

El festival sostiene desde hace varias ediciones una sección especial dedicada al público más joven. Baficito ofrece un espacio para que los pequeños cinéfilos (¡y los grandes también!) puedan ver cortos y largometrajes, con una variedad de orígenes y estéticas, que se extraña en la cartelera cinematográfica cotidiana.

Entre los valiosos títulos de la sección, se destaca Mary Anning, de Marcel Barelli, una película suiza, de animación 2D, que se centra en una chica rebelde que emprende una aventura paleontológica.

Otro tipo de descubrimiento es el que se da en Papaya, de Priscilla Kellen, un film brasileño de animación, sin diálogos, protagonizado por una pequeña semilla de papaya con grandes aspiraciones.

Lo viejo funciona

A veces, el mayor descubrimiento en un festival de cine puede surgir de la recuperación del pasado. Reivindicando la importancia de la conservación y divulgación del cine de distintas épocas, el Bafici ofrece cinco focos que presentan la obra de directores, y dos programas especiales, dedicados a las cinematografías canadiense y argentina.

Los focos de la presente edición tienen como protagonistas al director húngaro György Pálfi; la realizadora argentina Liliana Paolinelli; el director y productor Pere Portabella; el joven cineasta japonés Yugo Sakamoto; y el realizador español Ángel Santos.

El programa de la National Film Board of Canada está compuesto por largometrajes realizados en ese país, entre 1966 y 1978, incluyendo Shivers, de David Cronenberg.

La selección del Museo del Cine indaga sobre la identidad independiente del festival, relacionando la obra de la Generación del 60 con el cine actual, presentando una mayoría de funciones en formato fílmico (16 y 35mm). Películas como Alias Gardelito, de Lautaro Murúa; Circe, de Manuel Antín; y Las ruteras, de Ignacio Tankel; conviven con La mecha, de Raúl Perrone; y con un foco de cortometrajes de animación con muñecos, realizados por Carlos González Groppa, en las décadas del 50 y 60.

Por su parte, la sección Rescates invita al revisionado, la oportunidad de saldar una deuda cinematográfica, o la posibilidad de ver por primera vez en sala algún clásico ya visto en la pantalla chica (ya sea TV, teléfono o computadora)

En esta edición de presentarán El color del dinero, de Martin Scorsese, con Paul Newman y Tom Cruise sacándose chispas en la mesa de pool; El desencanto, de Jaime Chávarri, en su aniversario 50; La idiocracia, de Mike Judge, graciosísima en toda su estremecedora cualidad premonitoria; y dos regresos de la propia historia del Bafici, en pleno momento de desarrollo del Nuevo Cine Argentino: Ciudad de María, de Enrique Bellande, y Modelo 73, de Rodrigo Moscoso.

En los extremos

Como siempre, una de las secciones a prestarle atención en el Bafici será la Competencia Vanguardia y Género, una propuesta que pone lado a lado al cine experimental con películas de géneros populares. La combinación, solo aparentemente contradictoria, suele resultar en un programa con las propuestas más arriesgadas de ambas vertientes.

También estará la tradicional sección Nocturna, en la que el terror y el fantástico tienen su lugar reservado. En esta edición se podrán ver los nuevos largometrajes de directores argentinos, como Cristian Bernard, quien estrenará Bajo tus pies; y Ramiro y Adrián García Bogliano, que presentarán La mancha.

Hay muchas más películas, organizadas en secciones sobre política, pasiones, coming of age, entre otras, además de actividades especiales. La mejor forma de disfrutar el festival es elegir algunas películas, organizar la agenda y asegurarse las entradas. Pero también es una buena idea, cuando sea posible, dejar de lado los planes y ver una película fuera de la lista. Ahí es donde aparecen las mayores sorpresas.

Para agendar

Más información, catálogo, grilla de programación y venta de entradas en bafici.org