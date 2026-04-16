Por los problemas de salud de Luis Brandoni, se suspende la temporada de ¿Quién es quién? “hasta nuevo aviso”

El productor Carlos Rottemberg, dueño del Multitabarís, comunicó en sus redes sociales que las funciones de ¿Quién es quién?, que protagonizan desde hace más de un año Soledad Silveyra y Luis Brandoni, quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

“Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de Quién es quién hasta nuevo aviso”.

Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de “Quién es Quién” hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/i32b2s4j7q — Multiteatro (@multiteatro) April 16, 2026

Según trascendió, el sábado a la noche Brandoni se cayó en su casa y, hasta el momento, permanece internado en el Sanatorio Güemes. Producto del golpe tuvo un hematoma que hay que controlar hasta su absorción. En un principio, Rottemberg había informado que la temporada se retomaría el 22 de abril, pero en vista del panorama, el productor y amigo personal de Brandoni, entendió que lo más prudente es descontinuar la obra teatral hasta que su protagonista se encuentre completamente recuperado.

Fueron días complicados para la producción de ¿Quién es quién? ya que al cuadro de Brandoni se sumó un fuerte malestar de Silveyra. La actriz tuvo que ser internada el viernes 7 por un problema crónico que padece en las vértebras. El domingo le dieron el alta, pero aún debe moverse con cautela.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra, protagonistas de ¿Quién es quién? Gerardo Viercovich - LA NACION

A fin del año pasado ya habían tenido que suspender las funciones que estaban realizando en el Teatro Liceo por un problema de presión que afectó al actor. Ante el abrupto fin de temporada todo estaba previsto para que llevaran la obra a Mar del Plata. Aquello no se pudo concretar. A la sala que iban a ocupar Brandoni/Silveyra fue a parar, a último momento, la obra El secreto, con Ana María Picchio y Gerardo Romano, al tiempo que ¿Quién es quién? siguió adelante con sus funciones en el Multitabarís.

Fue así que el coprotagonista de la película Parque Lezama, que dirigió Juan José Campanella, se quedó en Buenos Aires para poder continuar con su tratamiento. Por las noches, él cumplió su propio rito de sanación que es estar arriba del escenario. “Es que si no hago teatro me muero”, le había confesado a su amigo Rottemberg cuando estaban en pleno momento de cambio de planes y enroque entre estas dos obras protagonizadas por duplas de actores sumamente queridos por el público.

En Mar del Plata, El secreto, la obra que entró a último momento a la cartelera porque iba a continuar su temporada en Buenos Aires, fue el espectáculo que apagó la luz de la temporada de verano 2025/2026 que había iniciado su recorrido a principio de enero. En pocos días, seguramente, se conocerá la fecha de su vuelta a la cartelera porteña.

Luis Brandoni junto a Soledad Silveyra, en el escenario del Multitabaris Gerardo Viercovich - LA NACION

La semana de estreno de El secreto en Mar del Plata coincidió con el inicio de la segunda temporada de ¿Quién es quién? en la cartelera porteña. Aquella noche, como había sucedido durante tantas funciones, el público los ovacionó. Para ese momento, Soledad Silveyra, atenta en todo momento a su compañero, se emocionó hasta las lágrimas. Brandoni saludó muy agradecido a quienes lo acompañaron desde la platea en una noche tan especial.

“Vivimos este estreno con muchísima alegría -apuntó su compañera de escena en medio de los aplausos-. Yo me emocioné mucho porque a este hombre lo tuvimos muy enfermito y se recupera. Lo único que lo recupera es el teatro”, dijo ella, emocionada, la noche de la vuelta al escenario. “Me hace emocionar Solita -devolvió la gentileza el actor y director-. Ella se emociona y también emociona al público. Los aplausos son una prueba incuestionable. Es un gusto enorme trabajar con ella”.