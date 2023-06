En Cástor y Pólux. El amor y el placer femenino suben a escena en un café concert

escuchar

La traducción literal de la expresión francesa “la petite mort” es, en castellano, “la pequeña muerte”, pero para las feministas –de aquí, de allá y de todos lados– será siempre “la muerte dulce”. ¿Y a qué remite? Al orgasmo o, más específicamente, al período refractario que sucede al orgasmo. Y si bien no conoce de distinciones de género se la asocia históricamente con el orgasmo femenino. A los largo de los años, sobre el tema se han escrito muchos libros y filmado algunas películas, con mayor o menor apertura de mentes. Ahora, al historial de productos artísticos que le rinden honor, se suma un espectáculo teatral, de factura nacional: el musical La Petite Mort, concebido y dirigido por Valeria Ambrosio, una experta en armar shows descontracturados y eclécticos, que subirá a escena este sábado 17 a las 20:30 en la sala Cástor y Pólux de San Telmo.

“Este espectáculo nació por una necesidad interna, la de seguir abordando el género musical, siempre buscando una identidad y corriéndome de los cánones habituales; hablando en términos metafóricos y no haciendo pie en el relato, en aquello de “había una vez…”, comenta Ambrosio. “Esto es en algún punto como una segunda parte de Amado mío (el show que estrenó en el 2017 en el Maipo Kabaret), sólo que ahí estaba puesto el foco en la seducción y el amor entre hombres y aquí entre dos mujeres”, agrega la también directora de proyectos tan disímiles del mainstream como el musical de Broadway Priscilla, la reina del desierto y el drama latinoamericano El beso de la mujer araña. La Petite Mort no tendrá una estructura tradicional. “Aquí no hay un principio, un desarrollo y un final. Su narrativa es subtextual, me gusta que el espectador construya, a partir de lo que ve, su propio guion. Digamos que es un espectáculo más bien performático”. El hilo conductor serán ciertos fragmentos de “Un discurso amoroso” de Roland Barthes y una docena de composiciones románticas, “pero deconstruidas”. ¿Cuáles? “Entre ellas “El amor”, de la cantante española Massiel, sobre un poema del chileno Rafael Pérez Botija, que es el puntapié inicial del show, y famosos temas italianos, como “Parole parole”, “Sapore di sare” y “Volare”, todos adaptados por el director musical de la propuesta Matías Chapiro.

Dando vida a la apasionada relación entre dos mujeres estarán Ivanna Rossi, de reconocida trayectoria en el género de la comedia musical, y Abril Citt, cantante de música urbana bajo el nombre de ACIT, que aquí debuta como actriz. “La Petite Mort es una historia de amor común, que nos puede suceder a todos y todas, en este caso se trata de dos mujeres, pero ese no es el punto, sino cómo uno transita la vida con el amor; y está contada de una forma muy poética y mágica a través de varias canciones universales (popularizadas por Mina, Lara Fabián, Ornella Vanoni y Gianni Ferro) y de un par de temas inéditos, y de imágenes, con otros colores y movimientos que los habituales, ya que la historia también está relatada desde los cuerpos, de ahí que la coreografía del espectáculo (de su esposo Sebastián Codega, otro gran exponente del género musical) sea tan importante”, define Rossi, suerte de actriz fetiche de la directora, con la que ha trabajado en muchísimas ocasiones, como en Ella (un homenaje a Rafaella Carrá), Boccato di cardinale, Mina…che cosa sei (en gira por Italia), ¡Viva la vida! y Experiencia Tita.

“El espectáculo habla del amor diverso, sí, pero no es una oda al lesbianismo”, aclara la intérprete. “Digamos que en todo caso está alineado con el proceso de apertura que se está viviendo en buena parte del mundo. El nuestro es un grano de arena más, una forma de reafirmar que el amor es igual para todos y que es absolutamente respetable de qué manera uno quiere amar. Acá no levantamos ninguna bandera ni le cerramos la puerta a nadie, de hecho es una obra para todas las edades”, agrega Rossi y concluye: “es un espectáculo audaz, sí, pero aquí no se trata de escandalizar a nadie, lo que queremos es que el público se vaya de la sala enamorado del amor y que a lo largo de una hora se sienta identificado con todo lo que puede suceder en un historia amorosa: el amor, el desamor, las peleas, las frustraciones. Para ser más clara: en La Petite Mort no hay alusiones sexuales explícitas, la historia no está contada desde el sexo sino desde el amor”.

Esta es la primera vez que a la actriz le toca protagonizar una historia de amor entre dos mujeres. “Es todo un desafío –admite-, pero no diría que me cuesta más. Para mí, como todo trabajo nuevo, me resulta interesante; es un proceso de búsqueda y de intentar armonizar las energías, la relación corporal y hasta los colores vocales con mi compañera. Con Abril es la primera vez que trabajamos juntas y fue muy hermoso conocernos. Como ella es más joven (tiene 25 años) y pertenece a otra generación trae consigo otras cosas, otras vivencias y eso también es un plus que suma puntos a la experiencia, que hoy puedo definir como enriquecedora”.

“Este espectáculo está pensado para aquel público que no está convocado actualmente en la cartelera teatral porteña”, suma Ambrosio. “Surgió después de haber hecho Experiencia Tita con un grupo de trabajo de una rama feminista, me metí en ese mundo y me pareció que era interesante abordar esta temática. Lo pre estrenamos ahora con tres únicas funciones porque junio es el mes del Orgullo en el mundo, luego haremos un parate de un mes porque el director musical tiene otro compromiso, y volveremos con todo en agosto. Porque si bien el espectáculo está dirigido a un público general, ya que habla del amor, un tema que nos convoca a todos por igual, a la vez está dedicado especialmente al público que puede llegar a sentirse más identificado con la historia que narramos, que es el gay. Igualmente, repito, quisiera que nos vengan a ver todos. La manera de integrar y ser inclusivos es cortar con las clasificaciones, ya que el amor es el amor, de la misma manera que el orgasmo no tiene un género, por eso no se puede hablar de un orgasmo heterosexual y un orgasmo gay. Un orgasmo es un orgasmo y punto”, concluye Ambrosio, no sin antes definir a Le Petite Mort “como un show sensual, una propuesta sensorial que hace foco en el placer y que apela más a las emociones que a la actividad intelectual”.

PARA AGENDAR

La Petite Mort

Concebido y dirigido por Valeria Ambrosio. Intérpretes: Ivana Rossi y Abril Cittt. Dirección musical: Matías Chapiro. Coreografía: Sebastián Códega.

Teatro Cástor y Pólux, Tacuarí 955. Los sábados 17 y 24 de junio y 8 de julio, a las 20.30. Entradas: por Plateanet o en boletería

