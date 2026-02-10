Estrella de Mar 2026: mucha concurrencia, algunos faltazos y una “perla negra” en la gran noche del teatro veraniego

MAR DEL PLATA.- Una lluvia sobre el caer de la tarde, a contramano de los primeros pasos de artistas sobre la alfombra roja, puso en riesgo el make-up que la noche de gala siempre reclama en su máxima expresión. Hubo mucha concurrencia, algunos faltazos, mucho vestido largo entre ellas, smoking favorito entre los hombres y, por supuesto, ganadores. Los mayores aplausos de la noche de los Estrella de Mar, que premian a los protagonistas de la cartelera de espectáculos de esta temporada de verano, llegaron después de medianoche y fueron esta vez para el dúo Pimpinela, pasajero frecuente de las temporadas marplatenses, este año con una única y muy concurrida escala en el Estadio Polideportivo.

Los comentarios y hasta alguna apuesta se repartían entre varias opciones. Las principales apuntaban, por un lado, a Fátima Florez, que volvió a Mar del Plata y viene haciendo ruido entre el bordereaux y el paso por su platea del presidente de la Nación, Javier Milei, y por otro a Florencia Peña, con presencia en dos temporadas consecutivas al frente de Mamma mía antes, hoy con Mujer bonita. Los hermanos Joaquín y Lucía Galán, ganadores también en el rubro musical, salvaron esa grieta que se abriría según los votos se inclinaran por una u otra cabeza de compañía, también favoritas de turno.

Florencia Peña, una de las ganadoras Mauro V. Rizzi

Igual, ambas se fueron felices con una colección de premios. Cinco estatuillas acumuló el musical y cuatro la imitadora. El Circo Servián, que con su cuadro de baile y coreografía abrió la ceremonia, sumó tres premios al igual que La ballena, que protagoniza Julio Chávez, El secreto y La cena de los tontos, que encabeza a la fecha la venta de tickets en esta temporada difícil para el rubro. Según pronosticó el empresario Carlos Rottemberg, con casi medio siglo de historia de esta plaza, el verano 2026 cerrará con 15% menos de venta de boletos con respecto al año anterior.

El último ganador del siempre muy pretendido y a veces cuestionado Estrella de Mar de Oro, premio máximo de cada una de estas citas, había sido Gabriel “Puma” Goity, al frente del elenco de Cyrano, entonces una novedad para esta plaza y este año con un regreso al mismo escenario del Tronador, donde volvió a sumar buena cantidad de público.

Fátima Florez, otra de las fuertes ganadoras de la noche Mauro V. Rizzi

La cena de los tontos y Pretty Woman llegaron a esta gala con ocho nominaciones cada una, en distintos rubros. El otro gran candidato fue El secreto, una obra que se sumó a último momento a la oferta teatral marplatense y rindió mucho, sobre todo en los comentarios boca a boca.

Polémicas

Cada edición siempre trae a cuestas algunos celos y recelos, Cuestionamientos y quejas. También renuncias, como la que anunció Mora Godoy, disconforme con la cantidad de nominaciones que recibió su espectáculo, situación por la cual apuntó contra el jurado.

El escenario elegido para la ceremonia volvió a ser el Hotel Provincial, el mismo del año pasado.

El equipo de La cena de los tontos, sin Bossi Mauro V. Rizzi

Estos premios, además de ser un reconocimiento a los protagonistas de la cartelera, buscan también oficiar como una suerte de relanzamiento de las distintas propuestas cuando la temporada transcurre su último tramo. Los carteles de “nominados” y luego “ganadores” en el frente de las salas buscan un efecto promocional, que se note fuerte en las boleterías.

El jurado se reservó algunos premios especiales. Uno para Mirtha Legrand, denominado Estrella de Mar de Diamante, en reconocimiento a su trayectoria “excepcional”. Como siempre, anduvo por aquí como todos los veranos y durante enero casi no pasó una noche sin ir a ver un espectáculo, visitas que son siempre un gran impacto promocional para esas puestas, incluidas obras del circuito local.

Mercedes Carreras Mauro V. Rizzi

A Mercedes Carreras también se le reconoció la trayectoria; hubo mención para Proyecto batata, que articuló patrimonio y juego para los más pequeños y un premio para Luis Brandoni, que si bien debió quedarse en la Ciudad de Buenos Aires por razones de salud asomó como director del regreso de Made in Lanús. El otro lote de distinciones por fuera de las ternas incluyó a Juan José Kunert por “su talento y proyección” como joven violinista marplatense, a la experiencia inmersiva Love Up, a Bendu Arena como nuevo espacio para musicales en el puerto, a Mundo Jurásico con su muestra interactiva y al Circo Fantasía sobre Hielo.

La ceremonia sumó premios Estrella de Mar para producciones artísticas marplatenses en más de una decena de rubros y también para musicales y fiestas, en estos casos también con reconocimiento a propuestas que concentraron la movida del público joven y en horario nocturna, complementaria de la actividad teatral y musical de la ciudad.

Sin sorpresas

En los principales rubros casi no hubo sorpresas. La mejor comedia fue La cena de los tontos, que además ganó los dos protagónicos con Martín Bossi -notorio ausente en la gala- y Laura Fernández. Comedia dramática fue para El secreto y a su principal figura, Gerardo Romano, como mejor actor. Malena Solda se quedó con el femenino por su rol en Made in Lanús.

Gerardo Romano sobre el escenario, para recibir su Estrella de Mar Mauro V. Rizzi

Drama fue todo de La ballena. El premio fue doble porque su protagonista, Julio Chávez, fue el más votado como mejor actor en este rubro. Tampoco concurrió a la ceremonia. Mejor actriz de drama se lo quedó Gabriela Toscano, por Relatividad.

El rubro director nacional tuvo un ganador y dos títulos: Ricky Pashkus por La ballena y Pretty Woman. Esta última fue galardonada como mejor musical y Peña como mejor actriz. El premio de actor de teatro musical tiene un nombre más conocido por los teclados que por las tablas: César “Banana” Pueyrredón.

César "Banana" Pueyrredón, emocionado con su reconocimiento Mauro V. Rizzi

Music Hall fue todo de Fátima Flórez al igual que el Estrella de Mar por labor humorística. Como espectáculo de humor se premió Experiencia Dalia Gutman. Como mejor unipersonal se premió a Chanta, que encabeza Agustín Rada, Mayumaná recibió todos los elogios como espectáculo alternativo, Diego Ramos recibió el premio como labor en ese rubro y la revelación de la temporada es, para el jurado, Juli Castro por su desempeño en La llamada.

La ceremonia, que se extendió durante más de tres horas, se pudo ver a través de un enlace por YouTube. La perla negra de la noche: la transmisión se cortó justo cuando se cumplían cuatro horas, antes de la entrega del Estrella de Mar de Oro. La media hora final fue ya de madrugada y con cambio de link. Cuando en el tramo inicial sumaba casi 30.000 visualizaciones, al momento del premio mayor la emisión no llegaba a 3000.