Escena marplatense: la agenda para no perderse algunas de las “joyas” de la cartelera antes del final de la temporada

En paralelo a los brillos del circuito comercial, los grupos de teatro independiente de la ciudad balnearia ofrecen una multiplicidad de propuestas que permite encontrarse con poéticas y estéticas diversas de muy buena factura artística

MAR DEL PLATA.- Se vive el fin de semana “extra large” de Carnaval y se prepara la última quincena de la temporada alta del verano en una ciudad que ofrece decenas de títulos que conforman el circuito comercial, con obras protagonizadas por celebridades famosas y, en algunos casos, un gran despliegue de producción; un verdadero imán poco frecuente en otros balnearios del mundo.

En simultáneo a las resonancias de esas marquesinas iluminadas del centro, una cartelera sostenida por numerosas propuestas generadas por los teatristas marplatenses conforman el circuito independiente de gran riqueza artística.

Más de una veintena de salas -que producen los 365 días del año- proponen a residentes y turistas un abanico de materiales diversos, desde clásicos revisitados a textos disruptivos. Drama, comedia, humor, clown, circo. Búsqueda poética con impronta propia que hace que Mar del Plata también respire teatro en los más diversos puntos de la ciudad.

Se sabe, acá la playa compite con los telones. Lógica propia de esta urbe bonaerense que celebró días atrás sus primeros 152 años de vida desde su fundación, a manos de Patricio Peralta Ramos.

Aquí, una agenda para disfrutar de algunas de las producciones del teatro marplatense y descubrir a los talentos locales.

La Vargas, un musical sobre Chavela

La noche anterior a brindar su recital en el Olympia de París, la genial cantante se sumerge en un trance catártico para repasar su vida, sus luchas, dolores y alegrías, y buena parte de los hitos de su carrera. El material permite el encuentro con la palabra dicha y con el repertorio musical inolvidable que convirtió a la intérprete de “Piensa en mí” en una leyenda. Elenco: Mona de Marco y Karina Levine. Dramaturgia y dirección: Leo Rizzi. Funciones: lunes a las 22. Sala: Cuatro Elementos (Alberti 2746).

Mona de Marco y Karina Levine enternecen en el contrapunto en torno a la figura de la cantante que se convirtió en un símbolo de México Gentileza Leo Rizzi

La Madonnita

Este texto de Mauricio Kartun bien podría definirse como un “clásico contemporáneo” del teatro nacional. La trata de personas, el patriarcado y la cosificación de la mujer, tópicos que transita el tejido dramático de esta pieza que transcurre en la Buenos Aires de principio del siglo pasado. La versión cuenta con la dirección de Pedro Benítez y se encuentra protagonizada por Lalo Alías -reciente ganador del premio Estrella de Mar-, Cecilia Martín y Omar Gómez. Funciones: sábados a las 21. Sala: El Séptimo Fuego (Bolívar 3675).

Un clásico contemporáneo de la dramática nacional a cargo de tres grandes actores marplatenses Gentileza Lalo Alas

El conventillo de la Paloma

Es uno de los éxitos de la temporada del Teatro Auditorium. Al reconocimiento del público, que colma cada una de las funciones, se le sumaron dos premios Estrella de Mar (Teatro marplatense y Dirección marplatense). La festiva obra rubricada por Alberto Vaccarezza es una radiografía precisa de la inmigración de comienzos del siglo pasado que no excluye -algo remarcado en esta versión- la problemática de la mujer en una sociedad machista. Con un numeroso elenco, músicos y bailarines locales, el material cuenta con la dirección de las hermanas Victoria y María Carreras. Próxima función: miércoles 18 de febrero a las 20. Sala: Payró (Boulevard Marítimo 2280).

Con clima celebratorio, la versión de El conventillo de la Paloma no evita atender algunas cuestiones sociales aún vigentes Prensa Teatro Auditorium

La deuda del Nobel

La dramaturga y directora Merceditas Elordi continúa con su exploración sobre mujeres y hechos de la historia para interpelar el presente. Esta vez, su lupa se posa sobre tres mujeres que enaltecieron el mundo de la ciencia, Marie Curie, Rosalind Franklin y Esther Lederberg, quienes, a pesar de sus notables aportes en favor de la humanidad, se encontraron con férreos escollos sociales y el prejuicio del mundo científico. El material se encuentra protagonizado por Pedro Benítez, Andrea Chulak, Poupée Ragnone y María Cecilia Zaninetti. Próxima función: jueves 19 de febrero a las 21. Sala: El Club del Teatro (Rivadavia 3422).

En La deuda del Nobel se expone la desigualdad padecida por las mujeres de ciencia Gentileza Andrea Chulak

Solos, un lienzo en blanco

María Cámpora, una de sus protagonistas, acaba de ganar el premio Estrella de Mar en el rubro Actriz Marplatense por su labor en esta obra que mezcla humor, teatro visual y poesía escénica. Dos personajes frente a un lienzo vacío y la posibilidad de recrear un perfil de sí mismos en torno a recuerdos y presencias. Junto a Cámpora se destaca la actuación de Emiliano Fernández. Los protagonistas son, además, los autores de la obra cuya puesta y dirección pertenece a Sebastián Villar. Funciones: martes a las 21.30. Sala: El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

Solos, un lienzo en blanco, hilarante propuesta celebrada por los espectadores y la crítica especializada Gentileza Mara Cmpora

La Cacharro Banda

Una joyita del teatro para toda la familia con la particularidad de contar con canciones inéditas del maestro Carlos Gianni, un referente insoslayable en la poética escénica para las infancias. Pablo Sanz escribió este material que cuenta con la dirección de Leo Rizzi y las actuaciones de Mona de Marco, Camila Suero, Pablo Ravinovich, Vicky Oliveira y Leo Rizzi. Funciones: martes a las 20. Sala: Villa Victoria (Matheu 1851).

Con nuevas canciones del maestro Carlos Gianni, La Cacharro Banda es disfrutable tanto por el público infantil como por los espectadores adultos Gentileza Leo Rizzi

Un despido común

Con dramaturgia y dirección de Viviana Ruíz, el material regresa sobre el caso de Juan Lachowski. Se trata de una versión libre de la pieza Un despido corriente de Julio Mauricio. Lucha de clases, comandos parapoliciales y la impericia para discernir la verdad de lo falso se remarca en el texto que dialoga con la curaduría de programación de este histórico espacio de la ciudad. Protagonistas: Gabriel Casali, Fernán Rodríguez Llames, Matías Sasido, David Villoria, Luciana Dal Dosso. Próxima función: martes 17 de febrero a las 23. Sala: El Séptimo Fuego (Bolívar 3675).

Un despido común es un material que dialoga con la identidad del espacio donde se presenta, siendo dirigido por Viviana Ruíz, fundadora de la sala Gentileza Marcos Moyano

Al borde del silencio

Un espectáculo desafiante que se permite pensar las connotaciones del silencio en un mundo alienado por los sonidos perturbadores, las redes sociales y lo dictatorial de los algoritmos. El silencio y la escucha, una simbiosis para desentrañar un universo que no acepta otras voces que la propia en una puesta que se sostiene en escenas definidas por ambientación y clima sonoro sugerentes. El material cuenta con dramaturgia y dirección de José Britos -también responsable del diseño y realización de máscaras- y un numeroso elenco integrado por Jorge Figueroa, Alejandra Grollino, Santiago Horianski, Mora Jalil, Sebastián Larocca, Miriam Martín, Andrea Masari, Dolores Peralta, Alberto Scoppa y Constanza Verna. Funciones: miércoles a las 20.30. Sala: Cuatro Elementos (Alberti 2746).

José Britos es un experto en el teatro de máscaras y sus espectáculos conllevan un ADN propio que define su poética Gentileza Jos Luis Britos

Guardianes de la Bristol

La pieza, escrita y dirigida por Gonzalo Gobbi, nació en el marco de la celebración por los 150 años de la fundación de Mar del Plata. Un robo pone en peligro la temporada de verano y sumerge a los protagonistas en situaciones hilarantes que desentrañan rituales en torno a una identidad histórica y actual, aquellas costumbres que hacen a los usos y costumbres en “La Feliz”. Protagonistas: Agustín Aristegui, Cristina Carusso, Carlos De Pratti, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas, Nancy Lenzo, Silvia Palombo y Germán Riera. Con la voz en off del reconocido y recordado periodista Vicente “Cholo” Ciano. Próxima función: viernes 20 de febrero a las 21. Sala: La Bancaria (San Luis 2069).

Algo de la estética Kitsch empapa esta postal teatral sobre la cultura popular marplatense prensa Guardianes de la Bristol

Pasajero en tránsito

Diego García Lorente escribió y dirige esta historia en torno al encuentro ocasional de dos personas en el andén de una estación ferroviaria. La demora en la partida del tren los lleva a una “convivencia” forzada y un diálogo que no siempre es el esperado. Enemigos interiores, necesidad de venganza y la naturaleza del amor romántico como ejes del intercambio. Protagonistas: Diego Maui Romero y Gastón Rossi. Funciones: jueves a las 22. Sala: Cuatro Elementos (Alberti 2746).

A veces, los encuentros azarosos provocan cambios significativos, tal lo que propone la pieza de Diego García Lorente Gentileza Diego Garca Lorente

Tic Tac, ya es tiempo

Una actriz busca escribir, por primera vez, una pieza teatral. En ese devenir, y en medio del pánico a la hoja en blanco, aparecen las frustraciones que hacen a esa mujer que postergó su vocación en pos de cumplir con los mandatos familiares y sociales. Humor y drama para contar esta historia contemporánea rubricada y protagonizada por Ángeles Marset y bajo la dirección de Iván Mecías. Sala: Liberart (Moreno 2742).

Ángeles Marset se sumerge en la desesperación interior de una mujer que busca salirse de los mandatos impuestos Gentileza çngeles Marset

Nascere, parte 1

Una epopeya en torno al tiempo, que pone en tensión el aquí y ahora, la memoria y el futuro. Con una puesta en escena que investiga lo tecnológico -responsabilidad de Mariano Tiribelli- el material sumerge al espectador en una atmósfera poética para pensar en la huella del origen. Espectáculo en concordancia con los treinta años de la fundación de esta sala. Dramaturgia y dirección: Claudia Balinotti. Protagonistas: Mariano Tiribelli, Emilia Parafioriti, Mónica Canesa, Mónica Juárez y Claudia Balinotti. Funciones: miércoles a las 21.30. Sala: El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

Los espectáculos producidos por el equipo de El Galpón de las Artes suelen contar un despliegue visual que genera un maridaje entre lo onírico y lo tecnológico Gentileza Alina Rodrguez

Los buenos tratos

Una comedia dramática contemporánea en torno al encuentro de dos hermanos luego del fallecimiento del padre y dispuestos a cerrar sucesiones y herencias. En ese trámite amargo, emergen cuentas pendientes, lo no dicho. La pieza tiene autoría de Sebastián Dativo y dirección de Marcos Moyano y Sebastián Dativo. Protagonistas: Victoria Domínguez y Patricio Ennis. Funciones: martes a las 21. Sala: El Séptimo Fuego (Bolívar 3675).

La problemática familiar en esta pieza dirigida por Sebastián Dativo y Marcos Moyano, uno de los responsables de gestionar El Séptimo Fuego Gentileza Marcos Moyano

El naides

Un vagabundo, un desapercibido. Un ser acostumbrado a no ser visto. ¿Qué sucede si todo cambia y pasa a ser observado? Bajo la poética del teatro-circo, Nacho Rey interpreta a este personaje que interpelará de manera directa al espectador. Funciones: jueves a las 21.30. Dirección: Javier Lester. Sala: El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).