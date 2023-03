Experiencia misterio. Una mezcla de teatro, audiovisual y juego de escape con cena incluida

escuchar

Es una experiencia distinta, que combina teatro con dinámicas de sala de escape, proyecciones audiovisuales y trabajo en equipo, en el marco de una estructura policial, para un público inteligente y ávido de nuevas propuestas en materia de entretenimiento . E n especial para los fanáticos de las novelas, las películas y las series de misterio, con asesinatos incluidos, que se jactan siempre de resolver los acertijos y de descubrir quién fue el asesino. Para ellos parece haber sido pensado La casa de al lado, un juego de misterio, el emprendimiento lúdico del grupo Experiencia misterio, que ahora se destaca en la cartelera porteña .

La propuesta surgió en formato virtual durante la pandemia, en aquel momento cada integrante del equipo jugaba desde su casa y se conectaba con los demás por video llamada. Esa opción continúa existiendo, pero con la vuelta a la presencialidad el grupo comandado por la actriz Belén Azar decidió probar el formato híbrido donde, si bien la plataforma del juego continúa siendo virtual, los equipos “de detectives” pueden encontrarse, debatir cara a cara cada una de las pistas y disfrutar de un buen momento juntos. Para amenizar el encuentro, y no desfallecer de hambre durante las dos horas y media que dura la experiencia, los concursantes cuentan con una cena o una merienda. Si la función es nocturna tienen derecho a una bebida y a una pizza individual ; y si es por la tarde, a una infusión acompañada por sándwiches de miga y masas dulces.

Quienes se decidan por el formato híbrido y se acerquen a una de las dos sedes donde viernes y sábados se lleva a cabo la experiencia (una en Almagro y otra en Montserrat), se encontrarán primero con la mismísima Belén Azar convertida en una maestra de ceremonia muy graciosa, quien conducirá a los participantes de la aventura detectivesca por distintos recovecos de la casa hasta llegar al salón principal, donde se desarrollará toda “la acción” . Allí, acompañada por un sonidista y a un programador web, relatará sucintamente las reglas del juego y dará paso a un video en el que Jorge, un detective privado, invitará a todos los presentes a unirse a su equipo de investigación para resolver el caso de Bruno Besares, muerto en dudosas circunstancias, y decidir si se trató o no de un asesinato y, si fue así, con qué móvil.

Teatro lúdico y participativo, propuesta de Experiencia misterio

Los jugadores integrarán cuatro equipos distribuidos en sendas mesas, a razón de cinco o seis personas por equipo. Cada grupo estará conectado online con los otros y la competencia será permanente. Para poder avanzar en la historia, tendrán que hallar pistas, resolver enigmas de lógica y pensamiento lateral y quién responda primero a cada requisitoria sumará puntos. Cada equipo tendrá su kit de detective con todo lo necesario para hallar pistas, resolver enigmas, investigar las evidencias y al final responder: ¿Quién mató a Bruno Besares? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En definitiva, ¿qué fue todo lo que pasó aquella noche del 3 de julio de 1995? Toda la información provendrá de unos videos exhibidos a pantalla gigante, que también llegarán a los celulares de todos los asistentes, en los cuales se pasará revista a las horas previas a la muerte de Besares y también a las posteriores; y en los que irán apareciendo diversos sospechosos: su novia, una vecina y hasta un policía, entre varios otros (papeles a cargo de Ignacio Zabala, Agustina Groba, Santiago Bande, Ignacio Veloso, Agustina Altieri Pan, Zechi Mandioca, Juan Melik y Belén Azar). Estos videos, per se, son todo un logro artístico y de producción, ya que reproducen al detalle los mobiliarios y los vestuarios de casi 30 años atrás (méritos de Juan Manuel Laprovitta, Agustín Guzmán –también director y editor de todos los videos– y Belén Criado). De esta manera, la experiencia también se transforma en un viaje hacia el pasado riquísimo y suma puntos de interés, aún para quienes no estén del todo interesados en los juegos interactivos y de ingenio .

Al promediar la experiencia, surge un espacio de distensión cuando la host anuncia un break para cenar (o merendar). Entonces ingresan a la sala varios asistentes con bebidas y pizzas. De todos modos, el tiempo debe seguir usándose para resolver el caso (aunque ahora sin la obligación de responder las preguntas que surgen de los videos). Al continuar el juego todo se volverá más complicado y dificultoso, pero no por eso menos divertido . Al final de la velada se sabrá recién qué equipo es el que resulta ganador (de acuerdo a los puntos que cada uno fue sumando a lo largo del juego) y si alguno logró resolver todos los enigmas. Para los que disfrutaron de la experiencia, y quisieran repetirla, pero con otro caso a resolver, claro, Experiencia misterio promete “uno más terrorífico” para septiembre . Si no, mientras tanto, siempre queda la posibilidad de revivir el caso de Bruno Besares, pero en compañía de otros amigos y un descuento del 15% cuando se adquieren cinco entradas juntas. La única condición es no revelar jamás quién es el asesino .

La propuesta es encontrar al asesino

PARA AGENDAR

La casa de al lado, un juego de misterio

Durante marzo y abril las funciones se realizan en dos sedes, una ubicada en Villa Crespo (Un lugar aparte, Ramírez de Velasco 710) y otra en Montserrat (Teatro Silencio de Negras, Luis Sáenz Peña 663), los viernes a las 21.30 (incluye cena); y los sábados, a las 17.30 (incluye merienda) y a las 21 (incluye cena). Las entradas se reservan en www.experienciamisterio.com . Las fechas de las funciones en cada sede también se confirman en la misma página web.